Algunos conocen los países desde los que escriben desde hace lustros, otros han llegado a ellos recientemente, pero todos estos periodistas son expertos en adentrarse en el terreno
El intelectual catalán, que es el sociólogo español más citado del mundo, reclama la necesidad de una mayor espiritualidad en tiempos de crisis profunda
El museo parisiense, sumido en la peor crisis de su historia, ha vivido en las últimas semanas huelgas, inundaciones y un espectacular robo que pone en cuestión el brillo de su historia y la de Francia
El dúo argentino pospone el lanzamiento de ‘Top of The Hills’ y su próxima gira, sin concretar una fecha de vuelta