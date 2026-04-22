Sheinbaum llama a Luisa María Alcalde al Gobierno y confirma el relevo en la dirigencia de Morena

El llamado de la presidenta ha llegado. Claudia Sheinbaum ha confirmado esta mañana que invitó a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica de la Presidencia para sustituir a Esthela Damián, quien pidió dejar el cargo para buscar la gubernatura de Guerrero en 2027. Esta invitación precipitará los cambios en la dirigencia de Morena y en el gabinete presidencial, donde también podría confirmarse la salida de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, para tomar las riendas del partido guinda.

En su conferencia de esta mañana, la presidenta ha confirmado el rumor que desde hace meses corre en los pasillos del poder sobre la salida de Luisa María Alcalde, quien hace diez días había dicho que seguiría al frente del partido, y que la única razón por la que dejaría el cargo sería un llamado de la presidenta. Ese llamado ha llegado en medio de una serie de elogios de Sheinbaum, quien ha calificado a la joven dirigente como una excelente abogada “que ha desempeñado un gran papel al frente de Morena”. Aún así, la presidenta ha informado que Alcalde le pidió unos días para pensarlo.

Sheinbaum ha dicho que todas sus colaboradoras tienen derecho a aspirar a cargos de elección popular y de dirigencia del partido, pero para ello deberán dejar el Gobierno, y ha dejado ver que éste podría ser el caso de la secretaria Ariadna Montiel, a quien se menciona como próxima presidenta nacional de Morena. En el caso de Esthela Damián, una de sus colaboradoras más cercanas desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, apenas se había incorporado a la consejería jurídica de la Presidencia el pasado mes de noviembre, luego de la salida de Ernestina Godoy, quien relevó a Alejandro Gertz en la Fiscalía General de la República.

Los nuevos cambios en el equipo de Sheinbaum comenzaron la semana pasada con la salida de Citlalli Hernández de la Secretaría de las Mujeres, quien ahora preside la Comisión de Elecciones de Morena, un cargo estratégico en la definición de las candidaturas y las alianzas de cara a 2027. Sobre la eventual salida de Montiel de su gabinete, la presidenta ha dicho que está en su derecho de participar en un proceso para buscar la dirigencia de Morena, pero no ha confirmado si la secretaria ya le comunicó su intención de irse al partido.

La presidenta ha admitido esta mañana que ha habido filtraciones de información que colocaron estos temas en los medios de comunicación y se ha anticipado a las críticas y especulaciones, negando la influencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador en estos cambios. “No hay un teléfono rojo de Palenque a Palacio Nacional”, ha dicho.