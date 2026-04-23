Controversia e incógnitas en el caso de Carolina Flores Gómez, la ex Miss Baja California asesinada en Polanco

La mujer fue hallada en un departamento de la adinerada zona capitalina con un disparo en la cabeza. De acuerdo con las investigaciones, en el lugar se encontraba su esposo y su suegra, quien ha sido señalada como la presunta autora del crimen

La muerte de Carolina Gómez, ex Miss Baja California, ha provocado indignación en el país y una serie de preguntas alrededor del caso. La mujer de 27 años fue hallada el pasado 15 de abril en un departamento de la adinerada zona capitalina de Polanco con un disparo en la cabeza. De acuerdo con las investigaciones, en el lugar se encontraban su esposo, Alejandro N, y su suegra, Erika María N, quien ha sido señalada como la presunta autora del crimen. La controversia ha crecido debido a que el reporte a las autoridades se realizó con un día de retraso y el Ministerio Público inició la carpeta como homicidio doloso, lo que desató críticas de colectivos feministas que exigieron la reclasificación inmediata a feminicidio. Hasta el momento no hay detenidos.

La presión de colectivos, amigos y la familia de Gómez, que han convocado a una marcha en Ensenada para este 25 de abril pidiendo justicia, ha expuesto fallas en la respuesta institucional y ha hecho rectificar al Ministerio Público para que la investigación se inicie bajo el protocolo de feminicidio. El departamento donde ocurrió el crimen se encuentra a una cuadra de la Embajada de Francia y a la misma distancia de la avenida Presidente Masaryk, donde se aglomeran boutiques internacionales, así como exclusivas tiendas y restaurantes.

Los paramédicos acudieron a un aviso de emergencia la noche del 15 de abril y fue ahí donde hallaron a la víctima a causa de una herida de bala en la cabeza. Erika María N, quien fue contendiente para regidora del municipio de Ensenada, y Alejandro N, estuvieron presentes en los últimos momentos de vida de la mujer. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, Alejandro N indicó que fue su madre quien asesinó a Gómez. Los investigadores del Ministerio Público acudieron al inmueble y aseguraron un arma de fuego, siete casquillos percutidos y cuatro balas deformadas. A la fecha, se desconoce el paradero de la suegra de Gómez, de 63 años.

Una de las primeras incógnitas alrededor de la investigación es el testimonio del guardia de seguridad nocturno, quien, de acuerdo con las pesquisas, afirmó no haber escuchado una detonación ni ruidos inusuales. La segunda duda que surge alrededor del caso es la declaración del esposo. Este no hizo la denuncia sobre la muerte de su pareja hasta el día siguiente, cuando se presentó en la Fiscalía de Ciudad de México. “Desde ese momento, se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable”, señala en un comunicado el Ministerio Público capitalino.

Mientras las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer las omisiones en el reporte del hallazgo, la presión social ha crecido con el paso de los días en demanda de justicia y de que se garanticen sanciones contra quienes resulten responsables. “Carolina tiene historia, familia… y merece justicia. Hoy alzamos la voz por ella. Por su vida. Por todo lo que le fue arrebatado. Que su nombre no se borre. Que su historia no se calle”, dice un fragmento de la leyenda de la convocatoria de protesta lanzada para este viernes, difundida por un colectivo en Baja California.

Gómez era madre de una niña de ocho meses. Destacó en el ámbito de los certámenes de belleza desde muy temprana edad. Nació el 4 de abril de 1999 y, a los 17 años, comenzó a ganar reconocimiento al participar en distintos concursos. En 2017, fue coronada como Miss Teen Universe Baja California, título con el que representó a su Estado en la contienda nacional, lo que la consolidó como una de las jóvenes promesas dentro del mundo de la belleza en México. Su participación en este tipo de eventos le abrió paso también al ámbito del modelaje.