Activada la contingencia ambiental en el Valle de México por alta concentración de ozono

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha activado este martes la fase 1 de la contingencia ambiental en el Valle de México por una alta concentración de ozono en la atmósfera. La dependencia ha dado a conocer que la tarde de este sábado se registraron concentraciones máximas de ozono de 163 partes por billón (ppb) en la estación ubicada en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en el Municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.

“Se activa la fase 1 de contingencia ambiental con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes”, ha dicho la dependencia en un comunicado.

Esta es la octava contingencia ambiental provocada por ozono en lo que va de 2026. Los habitantes de la capital lograron superar casi un mes luego de las últimas medidas hechas a la población para reducir la concentración de contaminantes debido a la temporada de calor. De acuerdo con la CAMe, se ha observado un sistema de circulación anticiclónica que mantiene su influencia en el centro del país desde hace cuatro días y que hoy incrementó su intensidad, generando estabilidad atmosférica fuerte. “A esto se sumó a la radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México, que limita de manera significativa la ventilación atmosférica, ocasionando la acumulación de precursores de ozono”.

A este fenómeno, se suman las elevadas temperaturas de los últimos días, con registros de hasta 30 grados en la zona del Valle de México, lo que fomentó la formación y concentración de ozono. La CAMe ha recomendado a la población evitar exponerse a los picos de contaminación entre la una y las siete de la tarde, en especial a los niños, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

La activación de la Fase 1 de contingencia incluye la restricción del 20% del parque vehicular de la capital a través del programa Hoy no circula. Mientras que los días domingo no existe una restricción de circulación a los autos particulares, este fin de semana no podrán circular quienes cuentan con holograma de verificación 2, los de verificación 1 —con los últimos dígitos 2, 4, 6, 8 y 0— . Además, los autos que pueden circular diariamente, que cuentan con holograma de verificación 0 y 00 pero que cuenten con holograma amarillo o matrícula con terminación 5 o 6, deberán de quedarse sin circular.

La dependencia ha infomado de la restricción de los vehículos oficiales de uso administrativo, excepto los vehículos híbridos o eléctricos, de emergencia, de vigilancia y de servicios urbanos y de emergencias médicas.