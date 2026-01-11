El proceso de ratificación del histórico acuerdo debe ser aprobado por los países latinoamericanos

Una protesta agrícola en Milán contra el acuerdo comercial.

El pseudocientífico Robert F. Kennedy Jr. le ha dado la vuelta a la pirámide nutricional para promover la carne roja y otras proteínas animales

El Gobierno federal ha multiplicado sus ataques dentro y fuera del país a las renovables y al coche eléctrico, a la ciencia y a los tratados internacionales mientras se alinea con el sector de los combustibles fósiles y los petroestados

Trump en un acto con trabajadores del sector del carbón.

Casi seis años después del asesinato de George Floyd, la ciudad vuelve a ser testigo del uso letal de la fuerza desde el poder federal

Protesta contra el ICE en Minneapolis, el 8 de enero.

Mientras las manifestaciones en contra de la ofensiva migratoria de Trump crecen, el Gobierno usa las imágenes que muestran la perspectiva del oficial que disparó para reforzar su narrativa

Personas cerca de un incendio forestal en Chubut (Argentina). EFE Los incendios forestales devastan la Patagonia argentina La provincia de Chubut advierte que se trata de “la peor tragedia ambiental en 20 años”. Más de 3.000 turistas han sido evacuados por fuegos que ya han arrasado miles de hectáreas de bosques y pastizales

Preparativos para los Globos de Oro, en Beverly Hills. Reuters Los Globos de Oro 2026 marcan la carrera de Hollywood hacia los Oscar: fecha, nominados y claves para ver la ceremonia José Luis Ávila El arranque de la temporada de premios augura una noche llena de glamour, poder y que permitirá ver los nuevos derroteros de la industria

AMÉRICA FUTURA Herceg, fundador del Centro Inclusivo R, en Santiago. SOFIA YANJARI Sebastián Herceg: “La baja productividad de las personas con discapacidad es un mito” Myriam Vidal Valero El emprendedor fundó Centro Inclusivo R, una empresa de economía circular que emplea a personas con discapacidad. Está demostrando en Chile que apostar por la inclusión es una fortaleza

Cartel original de 'Supergirl' (1984). Warner Bros/Courtesy Everett/Getty Nadie quiso a ‘Supergirl’: crónica del desastre que frenó durante décadas el cine de mujeres heroínas Eva Güimil El nuevo intento por triunfar en el cine con un equivalente femenino a Superman llegará en junio y hace que muchos recuerden la fallida película de 1984 que pudo cambiarlo todo