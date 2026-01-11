“Por las buenas o por las malas”: así puede Trump conquistar Groenlandia
Seis escenarios, del ataque militar al acuerdo, ante el deseo de la Casa Blanca para hacerse con el control de la isla integrada en el Reino de Dinamarca
El Gobierno de Sheinbaum intensifica una campaña para subrayar que la colaboración bilateral en materia de seguridad ha dado frutos concretos
El presidente de Brasil habla sobre Venezuela con los líderes de España, México, Colombia y Canadá
Las salidas de prisión, ordenadas por Ortega y Murillo, llegan en pleno reacomodo regional por la decapitación del chavismo
Desde que pasó a ser el país con la mayor reserva de crudo del planeta, en 2010, su producción ha bajado hasta mínimos históricos
Las compañías tienen dudas sobre la estabilidad política del país latinoamericano y sobre cómo rentabilizar sus inversiones
La familia de la prestigiosa académica, encerrada dos años en una cárcel venezolana, agradece la mediación de España y de Zapatero
El golpe se produce en represalia por el atentado contra soldados norteamericanos en diciembre, según el Mando Central de EE UU
La defensora venezolana teme que la represión por parte del chavismo aumente en el contexto de incertidumbre que vive su país
El acercamiento entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos deja sin oxígeno a la derecha del país sudamericano, y desinfla la campaña de Abelardo de la Espriella
La artista bumanguesa, consagrada como una de las pintoras más destacadas de América Latina, fallece en Bogotá a los 93 años
Mientras las manifestaciones en contra de la ofensiva migratoria de Trump crecen, el Gobierno usa las imágenes que muestran la perspectiva del oficial que disparó para reforzar su narrativa
Casi seis años después del asesinato de George Floyd, la ciudad vuelve a ser testigo del uso letal de la fuerza desde el poder federal
El Gobierno federal ha multiplicado sus ataques dentro y fuera del país a las renovables y al coche eléctrico, a la ciencia y a los tratados internacionales mientras se alinea con el sector de los combustibles fósiles y los petroestados
El pseudocientífico Robert F. Kennedy Jr. le ha dado la vuelta a la pirámide nutricional para promover la carne roja y otras proteínas animales
El proceso de ratificación del histórico acuerdo debe ser aprobado por los países latinoamericanos
La provincia de Chubut advierte que se trata de “la peor tragedia ambiental en 20 años”. Más de 3.000 turistas han sido evacuados por fuegos que ya han arrasado miles de hectáreas de bosques y pastizales
El arranque de la temporada de premios augura una noche llena de glamour, poder y que permitirá ver los nuevos derroteros de la industria
El emprendedor fundó Centro Inclusivo R, una empresa de economía circular que emplea a personas con discapacidad. Está demostrando en Chile que apostar por la inclusión es una fortaleza
El nuevo intento por triunfar en el cine con un equivalente femenino a Superman llegará en junio y hace que muchos recuerden la fallida película de 1984 que pudo cambiarlo todo
La procrastinación tiene un nombre: se llama circuito VS-VP, y este equipo de investigadores tiene ideas para desactivarlo
El apoyo del aparato de seguridad y la falta de alternativa viable complican el cambio inmediato de sistema político que pronostica una parte de la diáspora iraní
A través de un edicto, el organismo hizo pública la apertura de licitación en su modalidad de subasta, para la venta de un vehículo oficial, en donde se especifican los requisitos para participar
El número de trabajadores afiliados al IMSS fue de 22,5 millones de personas en 2025, un alza de 1,3% respecto a 2024
Ambas multinacionales ceden el control de su negocio a socios locales
El equipo de Trump defiende sin tapujos un mundo “gobernado por la fuerza”, en el que la superpotencia mueve o viola fronteras como las de Venezuela y Groenlandia
El país no generará muchos ingresos incluso si logra elevar la producción de crudo a 2,5 millones de barriles diarios
Yo creía de joven que los conservadores eran los adversarios contra los que me rebelaba; ahora son los sucesores de aquella gente los que quieren arrasarlo todo
El país sobrevive en medio de una gran e incomprensible crisis petrolera derivada de inversión insuficiente y mala gestión
El autoritarismo del siglo XXI no siempre se anuncia rechazando los valores liberales
Soñé que secuestraban al presidente de mi país y que nadie gritaba mucho ni se indignaba mucho
Asistimos a la destrucción de la democracia sin creer que esté siendo destruida
Hemos llenado de evocaciones esos formantes de palabras que significan territorio
El escritor Dan Schreiber recopila en el libro ‘La teoría de todo lo demás’ las ideas más locas, y en algunos casos peligrosas, que genera la humanidad
Alberti nunca llegó a creerse del todo la vuelta de la democracia y Juan Gil Albert firmaba las facturas como quien escribía versos
El MAR de Río acoge una gran muestra sobre el músico, figura de influencia transversal entre la alta cultura y la cultura popular cuyos versos están grabados en la memoria de Brasil
EL PAÍS recopila a las actrices que definieron no solo un cine nuevo, sino también un imaginario estético y cultural
El creador mexicano afincado en Madrid, que se hizo popular gracias a sus imágenes urbanas coloreadas con Photoshop, ha dado el paso al muralismo y la intervención de espacios urbanos
Los progenitores deben aportar a los niños herramientas de sociabilización para que construyan relaciones sanas, esenciales para su autoestima y sentido de pertenencia
Es muy sencilla, se prepara en muy poco tiempo y es deliciosa: ¿qué más puedes pedirle a un plato post vacacional?
Con cocciones largas a fuego lento los cortes de carne duros se convierten en tiernos y melosos
Debe ser motivo de preocupación la homogeneización que acompaña a buena parte de la oferta gastronómica
La Guía Gastronómica entra en las cálidas cocinas que sirven este tipo de menú completo
En cinco minutos y con muy pocos ingredientes puedes tener una salsa suave y cremosa, con un punto dulce y lácteo
El Madrid llegó a la final con más envíos de más de 30 metros de Courtois en sus ocho años de blanco
Las cámaras captaron en el derbi a Simeone repetir a Vinicius a grito pelado: “Florentino te va a echar”. Una provocación que, en este deporte, es más vieja que la tos
Laws against freedom of expression, the presence of paramilitaries, and the return of Chavista hawks mark the daily life of a strange transition that does not take the population into account