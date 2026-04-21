Adiós a Tim Cook, el hombre que dio más de cuatro billones de dólares a los accionistas de Apple

El directivo retomó el pago de dividendos y aceleró los planes de recompra de títulos gracias al crecimiento derivado del éxito de equipos como el iPhone

El próximo 1 de septiembre, Tim Cook dejará su cargo de consejero delegado de Apple, en el que lleva ya 15 años, tras sustituir al cofundador, Steve Jobs, fallecido poco después. Bajo su gestión, al margen del crecimiento industrial y tecnológico, la compañía de la manzana puede presumir sobradamemte de una de las máximas del mundo empresarial: la creación de valor para el accionista.

Los números están ahí. La capitalización de mercado de Apple se disparó desde los 350.000 millones de dólares en los que se situaba cuando Cook llegó al cargo a más de cuatro billones de dólares al cierre de la sesión bursátil del lunes. Es decir, el valor de mercado total se ha multiplicado por más de 11. Apple fue además durante años la empresa más valiosa del mundo, hasta el reciente despegue de Nvidia que, al calor del despegue de la inteligencia artificial (IA), superó los cinco billones de capitalización. En cualquier caso, la creadora del iPhone pugna, actualmente, por el segundo puesto con Alphabet, matriz de Google. Y el objetivo de recuperar el primer puesto permanece.

Desde agosto de 2011 hasta el lunes, las acciones de Apple habían subido un 1.886%, superando con creces la evolución del mercado en su conjunto. Por ejemplo, el S&P 500 ha experimentado una ganancia del 483% en el mismo periodo.

Además, dentro de su estrategia financiera, Tim Cook fue el encargado de restituir el pago de dividendos en Apple, en 2012, 17 años después de su cancelación, a causa de la grave crisis que vivió la compañía a mediados de la década de los noventa, que puso en jaque su supervivencia, y que forzó el regreso del propio Steve Jobs.

Todo lo contrario en estos tiempos de Cook. En los últimos cinco años, Apple ha destinado más de 511.500 millones de dólares a la remuneración de los accionistas: 436.600 millones a los planes de recompra de acciones y casi 75.000 millones a dividendos. Solo durante 2025 (el grupo cierra su ejercicio fiscal a final de septiembre), la firma recompró acciones por 89.300 millones y pagó dividendos por 15.400 millones.

En términos de operaciones, los ingresos de Apple casi se han cuadruplicado durante el mandado de Cook, al pasar de 108.000 millones de dólares en 2011 a 416.000 millones en 2025. En el segmento del iPhone, el mayor del grupo, el volumen de negocio se ha disparado en este periodo al pasar de 47.100 millones a 209.600 millones el pasado año. Y el ritmo no ha parado. En su primer trimestre fiscal, concluido en diciembre, la empresa registró unos ingresos de 143.756 millones de dólares, un 16% más, por encima de las previsiones de los analistas y los mayores de su historia.

La presentación de las cuentas del citado trimestre fue casi una fiesta para Cook, que presumió del desempeño comercial récord y los sólidos márgenes que permitieron elevar un 19% el beneficio por acción, “estableciendo un nuevo récord histórico”. “Estos resultados excepcionalmente sólidos generaron casi 54.000 millones de dólares en flujo de caja operativo, lo que nos permitió devolver casi 32.000 millones a los accionistas”, afirmó Kevan Parekh, director financiero de Apple en esa última exposición de grandes números ante los inversores.

Para las cuentas del trimestre concluido a final de marzo, que serán presentadas la semana que viene por el propio Cook, Apple publicó una previsión de crecimiento de los ingresos entre el 13% y el 16%

Con respecto a la propia empresa, durante su gestión, Apple ha crecido en más de 100.000 empleados y ha aumentado su base instalada activa a más de 2.500 millones de dispositivos. De hecho, en verano del pasado año, Cook anunció un hito histórico: Apple había superado los 3.000 millones de unidades del iPhone vendidas desde su lanzamiento en 2007. Precisamente, gracias a este tirón, Apple superó en 2025 a Samsung como primera marca de teléfonos móviles por primera vez en 13 años, según la consultora IDC.

Apple opera más de 500 tiendas minoristas y ha duplicado el número de países donde sus clientes pueden acudir a una Apple Store.

El directivo ha impulsado el crecimiento del iPhone y el iPad, además de supervisar el lanzamiento de productos nuevos, como el Apple Watch, los AirPods y el MacBook Neo. Además, apostó por el ámbito de servicios de Apple, que ya supera los 100.000 millones de dólares en ingresos, convirtiéndose en el segundo negocio más importante de la compañía, después del iPhone.

Steve Jobs contrató a Cook, procedente de la antigua Compaq, en 1998 y lo ascendió a vicepresidente ejecutivo de ventas mundiales en 2002, antes de nombrarlo director de operaciones (COO) en 2005. Posteriormente, en 2011, Cook sucedió a Jobs como CEO.

La prensa especializada destaca que, durante ese tiempo, Cook, que también es consejero de Nike, ha aprovechado su experiencia en la cadena de suministro para expandir drásticamente el negocio de Apple. Entre sus decisiones, impulsar el uso de chips propios para sus equipos Mac frente a los chips de Intel.

Su remuneración total en 2025 ascendió a 74,3 millones de dólares, ligeramente por debajo de 2024, de los que 57,5 ​​millones fueron acciones, junto con una bonificación de 12 millones basada en el rendimiento de Apple durante el año, así como de otras formas de compensación, como gastos de seguridad y viajes en jet privado. Su salario fue de tres millones de dólares, importe que se ha mantenido sin cambios desde 2016.

De todas formas, su etapa en Apple no termina. Será sustituido como CEO por el máximo responsable de la división de Hardware, John Ternus, si bien pasará a ocupar el puesto de presidente ejecutivo. Según explicó la empresa, en su nuevo cargo, el ejecutivo colaborará en ciertos aspectos de la propia compañía, incluyendo las relaciones con los responsables políticos de todo el mundo.

El directivo, que tiene una fortuna cercana a 2.900 millones de dólares, según Forbes, contaba con una participación en Apple de 3,28 millones de acciones, equivalentes al 0,02% del capital.