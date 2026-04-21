Caitlyn Jenner acude a Trump tras verse afectada por sus políticas contra personas trans: “No creo que esto se haya pensado bien”
La exatleta olímpica, ahora colaboradora de Fox News, ha recibido críticas por su contradictoria defensa al presidente estadounidense a pesar de que sus normas de género en torno al pasaporte le perjudican directamente
Una de las primeras —y más polémicas— órdenes ejecutivas que Donald Trump firmó cuando volvió a convertirse en presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 2025, fue la que llevaba por título: “Defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restablecer la verdad biológica en el Gobierno federal”. El objetivo de la norma es borrar a las personas trans y la diversidad, proclamando que solo hay hombres y mujeres, chicos y chicas. “La política de Estados Unidos es reconocer dos sexos, masculino y femenino. Estos sexos no son cambiantes y se basan en una realidad fundamental e incontrovertible”, proclama. Esto ha obligado a las personas estadounidenses a incluir una de las dos categorías en los pasaportes y otros documentos oficiales, pero solo la que refleje el sexo de la persona “en el momento de la concepción”.
La norma ha sido ampliamente criticada, y una de las últimas en hacerlo públicamente ha sido la exatleta olímpica y actual colaboradora de Fox News Caitlyn Jenner (Nueva York, 76 años). “Hoy en día, la documentación es sumamente importante. A cada rato tienes que mostrar tu identificación, así que, como persona en mi situación, que ha hecho la transición, me esforcé muchísimo. Trabajé con un bufete de abogados para asegurarme de que todo cambiara de ‘M’ [masculino] a ‘F’ [femenino], incluso mi certificado de nacimiento”, contó el pasado 7 de abril en un epidosio del podcast Tomi Lahren is Fearless.
Durante una extensa conversación con la presentadora, Tomi Lahren, Jenner aseguró que se había visto afectada por las normas que promueve el Gobierno de Trump —a quien ha mostrado públicamente su apoyo y ha asegurado votar tanto en 2016 como en 2024—. “Tenía toda la documentación en regla: mi pasaporte, mi permiso de entrada global… Viajé por todo el mundo”, comentó. Sin embargo, su pasaporte caducó recientemente y, según explicó, en el nuevo documento que le envió el Departamento de Estado figuraba su sexo como “masculino”. Jenner dijo que intentó corregir su marcador de género enviando por correo al Departamento de Estado una copia impresa de su certificado de nacimiento modificado. “Hice todo lo posible y me lo devolvieron con una ‘M’, no lo cambiaron. ¿Qué debo hacer? Es una cuestión de seguridad. Ya no puedo viajar al extranjero”, lamentó.
Lo que hizo Jenner fue escribir una carta al mismísimo Donald Trump, según detalló a continuación. “Estuve en Mar-a-Lago hace dos meses y le escribí una carta explicándole todo esto, cómo me está afectando a mí y a muchas otras personas. Lamentablemente, no estuvo allí ese fin de semana. El agente del Servicio Secreto dijo que podía hacérsela llegar, dejarla en su escritorio y demás”, explicó Jenner, quien afirmó no haber obtenido todavía respuesta del presidente. “No he sabido nada de él. Está bastante ocupado ahora mismo. Mi identidad de género no tiene mucha importancia en este asunto, ¿de acuerdo? Así que lo entiendo. Me cae muy bien y me encanta lo que está haciendo”, continuó en el podcast. Es decir, que a pesar de que las políticas tránsfobas del ultraconservador le afectan directamente, Jenner, que en 2021 se postuló como candidata republicana a gobernadora de California, matiene su confianza en él.
La exestrella de Keeping Up with the Kardashians —estuvo casada con Kris Jenner de 1991 a 2015, año en el que anunció públicamente que era una mujer trans— dijo que no culpa a Trump “en absoluto”, pero que no cree que “esto haya sido bien pensado”. “Este es un problema importante”, sostuvo.
En internet, muchos usuarios han criticado la contradictoria defensa de Jenner a Trump, señalando que sus políticas son perjudiciales para ella y para el colectivo LGTBIQ+ al que lleva años defendiendo. “Ojalá hubiera habido algún tipo de señal”, escribió sarcásticamente un usuario de Reddit. “Es agotador oír a estos idiotas quejarse de injusticias después de que les advirtieran un millón de veces sobre lo que iba a pasar”, apuntó otro. “¿Quién podría haber previsto esto aparte de todos?”, bromeó una tercera persona. “¡Que se vaya a la mierda! Votasteis por esto”, zanjó otro.
Jenner no es la primera celebridad trans que ha tenido problemas con su pasaporte. En febrero de 2025, la actriz Hunter Schafer, conocida por su papel de Jules en la serie Euphoria, criticó en un vídeo de TikTok que en su nueva documentación se la califica como un hombre. “Es la primera vez que me ocurre desde que cambié de sexo. Ya llevamos una década, más o menos. Y creo que es un resultado directo de la Administración bajo la que está funcionando nuestro país. Y supongo que me asusta la forma en que estas cosas se van aplicando poco a poco”, lamentó. La actriz confesó ante sus seguidores que estaba “en shock” porque nunca pensó que fuera a pasar, pero también advirtió: “Eso no cambia nada de mí, ni de ser trans, aunque me haga la vida un poquito más difícil”.