Kylie Jenner, demandada por una exempleada del hogar por sufrir discriminación y un ambiente de trabajo tóxico

Kylie Jenner (Los Ángeles, 28 años), la hermana pequeña de las meditáitcas y multimillonarias Kardashian, ha sido demandada por una exempleada del hogar. Angelica Vasquez alega que sufrió discriminación y un ambiente de trabajo tóxico en la mansión de la empresaria. La demandante comenzó a trabajar con la fundadora de Kylie Cosmetics en septiembre de 2024 en su residencia en Beverly Hills, y, una semana después, fue reubicada a otra de sus lujosas casas en Hidden Hills, uno de los barrios más ricos de Los Ángeles, donde estaba bajo la supervisión de la jefa de limpieza, Patsy, y otra mujer llamada Elsi. Según los documentos de la denuncia a los que han tenido acceso medios como Page Six, People y Los Angeles Times, durante su estancia en la segunda residencia, Vasquez asegura haber sido tratada “con hostilidad y exclusión” por estas mujeres y acusa a Jenner de ignorar sus quejas y no frenar la situación.

Angelica Vasquez presentó la demanda contra Kylie Jenner Inc. y las empresas Tri Star Services y Maison Family Services el pasado 17 de abril. Denuncia haber sufrido “acoso grave” desde el primer día y hasta su último día, casi un año después de haber sido contratada, en agosto de 2025. Vasquez asegura que se le asignaban “las tareas más difíciles e indeseables”, que era “excluida del equipo de limpieza”, que la “humillaban y menospreciaban públicamente delante de sus compañeros de trabajo por su origen y religión” —es salvadoreña y católica— y que la sometían a “intimidación y tratos degradantes”, según los documentos obtenidos por varios medios estadounidenses.

“Patsy cuestionó la presencia de Vasquez, la obligó a esperar con un guardia de seguridad y le dejó claro que no era bienvenida”, se asegura en la denuncia. Además, “recibía constantemente comentarios discriminatorios y despectivos” sobre su estatus migratorio, que “tenían como objetivo humillarla, intimidarla y ejercer poder sobre ella”. La insultaban diciendo: “Los católicos son gente horrible”. La demandante también afirma que su acento era objeto de burlas constantes, que las supervisoras le chasqueaban los dedos mientras le gritaban, que exigían inspeccionar su teléfono y que la obligaban a realizar las tareas que le pertenecían a Patsy y Elsi. Y alega que el ambiente tóxico laboral llegó a ser “violento” cuando la supervisora le arrojó perchas mientras la reprendía y amenazaba.

Todas estas acciones le causaron “síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático y ansiedad”. Y acusa a Kylie Jenner de “no tomar medidas correctivas” y de “desestimar, ignorar y ridiculizar las quejas” que, dice, le presentó en noviembre de 2024 a la estrella de la telerrealidad. Pero esto, asegura, solo intensificó el acoso, además de que afirma que sufrió una “reducción de hora y pérdida de salario” tras presentar las quejas.

La casa donde Vasques sufrió “un ambiente laboral tóxico” ubicada en Hidden Hills, Jenner la compró en 2016, a sus 19 años, por poco más de 12 millones de dólares y fue su residencia principal durante muchos años. A finales de marzo la puso en venta por 20,25 millones de dólares. La mansión cuenta con ocho habitaciones, ocho baños y medio, un cine privado, una sala de juegos con bar, una oficina con chimenea, un gimnasio y una sala de masajes.

Vasquez finalmente solicitó una baja médica en julio de 2025 y asegura que “no tuvo más remedio que renunciar” un mes después, debido a que “las condiciones laborales se habían vuelto intolerables”. Ahora está reclamando una indemnización —de la que no se conoce la cuantía— por “angustias emocionales, daños punitivos” y por los “salarios impagados, pagos adicionales por períodos de comidas y descanso, gastos comerciales no reembolsados, pagos por la licencia por enfermedad no remunerada y cualquier otra compensación retenida ilegalmente”.