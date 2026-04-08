La democracia no se entrena gratis

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La inteligencia artificial se alimenta del trabajo de autores, periodistas y creadores; cuando ese ecosistema se debilita, no solo pierde la cultura: también pierde la democracia.

La disputa sobre la propiedad intelectual de la inteligencia artificial no es un pleito técnico ni una queja gremial: afecta a la sostenibilidad del periodismo, a la calidad del debate público y a la posibilidad misma de una conversación democrática basada en hechos verificables y responsabilidades identificables.

Las democracias no viven solo de elecciones. Viven también de algo más frágil y menos espectacular: de un ambiente de confianza. De periodistas que verifican, de editores que filtran, de autores que firman, de investigadores que documentan, de jueces que distinguen entre prueba y rumor, de ciudadanos que todavía creen que la verdad, aunque nunca sea perfecta, merece un esfuerzo. La democracia no se sostiene únicamente sobre el voto; se sostiene sobre las condiciones que hacen posible un juicio informado.

Por eso, la inteligencia artificial no debería discutirse solo como una promesa de productividad o como una carrera empresarial entre gigantes tecnológicos. Debería discutirse, sobre todo, como una cuestión democrática.

La conversación pública ha aceptado con demasiada facilidad el marco más cómodo para quienes se benefician de esta revolución. Se nos dice que la inteligencia artificial generativa redacta, resume, traduce, ilustra y acelera tareas antes lentas y costosas. Todo eso es cierto. También se nos dice que el progreso no puede detenerse, que la innovación siempre incomoda y que oponerse a ella sería tan absurdo como haber querido frenar la imprenta o la electricidad. Pero esa forma de presentar el problema elude la pregunta esencial: ¿de dónde sale la inteligencia de esas máquinas y qué efectos produce sobre la esfera pública el modo en que ha sido construida?

La respuesta no es misteriosa. Sale de una acumulación gigantesca de trabajo humano. De libros, periódicos, ensayos, fotografías, archivos, traducciones, música, guiones, investigaciones y conversaciones producidas durante años por millones de personas. La inteligencia artificial no crea desde el vacío. Aprende de una cultura preexistente, de una lengua elaborada colectivamente, de una memoria intelectual y estética que otros han costeado. Y ahí es donde la cuestión de la propiedad intelectual deja de ser un asunto técnico para convertirse en un problema político.

Porque la propiedad intelectual, bien entendida, no protege solo un ingreso. Protege la posibilidad material de seguir produciendo sentido en libertad. Protege la viabilidad de un periódico que investiga, de un escritor que trabaja durante años, de un fotógrafo que documenta un conflicto, de un editor que apuesta por una obra, de un traductor que sostiene la circulación de ideas. Cuando ese trabajo puede ser absorbido a gran escala por sistemas comerciales sin transparencia suficiente, sin autorización clara y sin una retribución razonable, no solo se altera un mercado: se debilitan las condiciones que hacen posible una cultura democrática independiente.

Conviene decirlo sin rodeos. Un periodismo económicamente frágil es más vulnerable. Una industria cultural desfondada es una sociedad más fácil de manipular. Un espacio público donde la creación original pierde valor frente a la producción sintética masiva es un espacio público donde la atención se abarata y la verdad se encarece. La democracia necesita voces; pero necesita, sobre todo, voces sostenibles, identificables y responsables.

Ahí reside el vínculo decisivo entre inteligencia artificial y democracia. No estamos ante una simple discusión sobre derechos de autor en la economía digital. Estamos ante una disputa sobre quién financiará en el futuro el trabajo humano que produce información fiable, narración compleja, crítica del poder y memoria compartida. Si los modelos de IA extraen valor del periodismo, de la literatura y de la investigación sin contribuir a sostenerlos, la paradoja es devastadora: una tecnología alimentada por la inteligencia social termina deteriorando las instituciones que la generan.

Hay una segunda dimensión, igualmente grave. La democracia no depende solo de que exista información, sino de que esa información conserve procedencia, contexto y responsabilidad. Saber quién dijo qué, con qué fuentes y bajo qué condiciones no es una formalidad. Es la base de la rendición de cuentas. La firma importa. La autoría importa. La trazabilidad importa. Cuando el espacio público se llena de contenidos plausibles pero sintéticos —textos convincentes pero sin sujeto reconocible, imágenes verosímiles pero de origen incierto—, la conversación democrática entra en una zona de niebla. No porque los ciudadanos se vuelvan de pronto ingenuos, sino porque el coste de verificar se dispara mientras el coste de producir ruido se desploma.

Ese es uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo: no tanto la mentira monumental como la saturación. No hace falta un gran bulo para intoxicar una democracia. Basta con inundarla. Basta con abaratar de manera radical la fabricación de textos, vídeos, voces e imágenes hasta que la distinción entre lo auténtico y lo fabricado deje de ser una práctica cívica normal y se convierta en una tarea casi imposible para el ciudadano común. La desinformación del futuro no consistirá necesariamente en un engaño perfecto, sino en una contaminación continua del debate público. Mucho contenido, poca responsabilidad. Mucha apariencia de sentido, poca garantía de verdad.

En ese contexto, defender la autoría no es un gesto romántico ni una reacción corporativa. Es defender una arquitectura de responsabilidad. La democracia necesita poder atribuir. Necesita saber quién responde por una investigación, por una denuncia, por una imagen, por una afirmación grave. Necesita instituciones que todavía puedan decir: esto ha sido verificado, esto está documentado, esto tiene firma, esto tiene consecuencias. La licuación de la autoría en nombre de la eficiencia no solo perjudica a los creadores; erosiona uno de los principios más elementales de la vida pública: que las palabras tengan origen y que los hechos puedan ser contrastados.

También por eso resulta tan insuficiente el argumento de la inevitabilidad. Se repite que era imposible pedir permiso obra por obra, que no se podía negociar con todos, que la tecnología avanzó demasiado rápido. Pero ese tipo de razonamiento suele encubrir una decisión previa: consolidar primero el negocio y discutir después las reglas. Lo hemos visto demasiadas veces en la historia reciente de internet. Primero se tolera el desequilibrio, luego se presenta como irreversible y, por último, se llama progreso a lo que no fue más que una captura temprana de valor. Lo que hoy se describe como innovación neutral puede terminar siendo, si no se corrige, una nueva concentración de poder económico, cultural e informativo.

Y toda concentración de ese tipo tiene consecuencias democráticas. Porque cuando unas pocas empresas controlan la infraestructura desde la que se reordena el acceso al conocimiento, la generación de lenguaje y la circulación de contenidos, no estamos solo ante un cambio de herramientas. Estamos ante una redistribución silenciosa del poder de mediación. Ya no se trata únicamente de quién publica o de quién distribuye, sino de quién sintetiza el mundo para millones de personas. Esa capacidad no puede quedar abandonada a la opacidad técnica ni al interés comercial sin que la democracia pague un precio.

Iberoamérica haría mal en ver esta discusión como una querella remota entre Silicon Valley y Bruselas. Aquí se juega algo más próximo: la fortaleza del periodismo en español, la sostenibilidad de nuestra industria editorial, la capacidad de los medios para seguir financiando información original y el derecho de los creadores a no convertirse en proveedores involuntarios de una cadena de valor ajena. En una lengua global como la nuestra, la pasividad sería una forma de cesión. No basta con celebrar que las máquinas hablen español. Hay que preguntarse quién las ha enseñado, con qué materiales, bajo qué reglas y en beneficio de quién.

La respuesta democrática a este desafío no pasa por demonizar la tecnología ni por idealizar el pasado. Pasa por gobernarla. Por exigir transparencia sobre los datos de entrenamiento. Por crear mecanismos de compensación razonables. Por proteger la trazabilidad de los contenidos. Por reforzar el periodismo profesional y las instituciones culturales que producen conocimiento verificable. Por recordar, en suma, que la innovación no puede asentarse sobre la destrucción de las condiciones civiles que la vuelven socialmente útil.

La gran cuestión de nuestro tiempo no es si una máquina puede escribir un artículo, resumir una ley o imitar una voz humana con notable precisión. La gran cuestión es si una democracia puede seguir funcionando cuando el trabajo que sostiene su conversación pública pierde valor, cuando la autoría se difumina, cuando la responsabilidad se vuelve borrosa y cuando la abundancia de contenido sustituye a la autoridad del hecho.

Sin autores no hay propiedad sobre el trabajo. Pero sin autores tampoco hay responsabilidad sobre la palabra. Y sin responsabilidad sobre la palabra, lo que se debilita no es solo un sector económico: es la democracia misma.