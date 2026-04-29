Moreno defiende en su programa electoral una “apuesta integradora” de la inmigración frente a la “prioridad nacional”

Abascal responde al presidente de la Junta: “Se agradece la claridad. También la de Ayuso. Tendrán que explicar por qué para ellos va antes un extranjero recién llegado que tu hijo, tu abuela, tu amigo, tu compatriota”

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha distanciado en materia de inmigración de sus compañeros del Partido Popular en Extremadura y Aragón, María Guardiola y Jorge Azcón, que en sendos pactos de Gobierno de coalición con Vox hacen gala de la “prioridad nacional”. También respecto a Génova. A diferencia de sus correligionarios, el candidato del PP ha confeccionado un programa para las elecciones andaluzas del próximo 15 de mayo que incluye varios mensajes donde se defiende una “apuesta integradora” de los extranjeros en situación regular y se ensalza su “contribución al crecimiento económico” y a la “creación de empleo” del país. Un documento contra el que ha cargado Santiago Abascal, este miércoles. “Se agradece la claridad”, ha sentenciado el líder de Vox en redes sociales.

La presentación del programa del PP de Andalucía tuvo lugar en la tarde del lunes en Antequera, Málaga. Allí, entre estandartes que mezclan el color verde de la bandera andaluza con el azul del Partido Popular, Moreno Bonilla se refirió a la polémica sobre la “prioridad nacional” en el acceso a ayudas y prestaciones públicas, que ha provocado división dentro de su partido. “Ahora que se habla tanto de prioridades, las prioridades no son otras que las personas. Tenemos la obligación de poner en el centro de la acción política, a las personas”, sentenció. Unas palabras que le distanciaban ya de Guardiola y de Azcón, y del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que respalda a sus barones de Extremadura y Aragón en este asunto. Pero la lejanía andaluza se hace aún más palmaria en el programa electoral publicado después del acto celebrado en Antequera.

“Numerosos informes de entidades de análisis y expertos ponen de relieve la contribución de las personas inmigrantes al crecimiento económico y a la creación de empleo en nuestro país, así como a la sostenibilidad futura del sistema de pensiones en España”, señala el texto, de 445 páginas. “La población migrante regularizada forma parte activa de nuestra economía y contribuye de manera directa a la generación de riqueza necesaria para el mantenimiento de los servicios públicos”, continúa el programa. “La inmigración no está saturando el mercado laboral andaluz porque la economía está creando empleo y continúa teniendo vacantes sin cubrir. Pero sí necesitamos que se resuelva el problema de infrafinanciación de las políticas activas de empleo para atender tanto a la población nacional como a la extranjera que participa de nuestra economía y genera riqueza”, añade el PP andaluz en el programa.

Juan Manuel Moreno presenta el programa electoral de su partido para las elecciones autonómicas del 17M, este lunes, en Antequera (Málaga). Jorge Zapata (EFE)

Las consignas de Moreno Bonilla contrastan así radicalmente con el principio de “prioridad nacional” asumido a demanda de Vox y con las proclamas sobre inmigración lanzadas por distintos dirigentes de Génova durante los últimos días. Unas jornadas marcadas por las investiduras de Guardiola —la semana pasada en la Asamblea de Extremadura— y de Azcón —cuyo mandato se vota este miércoles en las Cortes de Aragón—. El PP ha tratado de encapsular el principio de “prioridad nacional” para que no impactase en la campaña andaluza, que arranca este viernes, pero la formación de Abascal trata desde todos los flancos, también en Madrid desde el Congreso, de arrastrarlos sin margen de maniobra al debate. Una discusión de la que Moreno quiere mantenerse al margen. Y no solo eso: pretende situarse en una orilla totalmente opuesta.

“Se agradece la claridad”

“Se agradece la claridad”, ha enfatizado este miércoles Abascal en redes sociales en alusión al programa del PP andaluz. “También la de Ayuso. Ambos tendrán que explicar por qué para ellos va antes un extranjero recién llegado que tu hijo, tu abuela, tu amigo, tu compatriota...”, agrega el líder de Vox. Desde Andalucía, el candidato de la formación ultra a las elecciones carga también contra el programa y sus postulados sobre inmigración. “Moreno Bonilla lo deja claro”, señala Manuel Gavira. “Está a favor de que los andaluces sean los últimos en su propia tierra. Con Vox: primero los nuestros. Prioridad nacional”, subraya el dirigente de extrema derecha.

Entre tanto, en busca de que nadie se quede en casa y se confíe del resultado, Moreno Bonilla volvió a insistir este martes en que la mayoría absoluta no está garantizada. “Sé los riesgos que tenemos si no hay una mayoría de estabilidad el 17M”, apuntó durante la presentación del libro de su biografía El camino del cambio, escrita por el periodista Héctor Barbotta en Málaga. El acto tenía un enorme cartel con una foto de Moreno Bonilla durante un mitin, donde se había serigrafiado una frase que resumía el contenido del libro de la vida del barón popular: “La trayectoria de Juanma Moreno, desde la emigración de su familia a Cataluña hasta su llegada a la presidencia de la Junta de Andalucía”.