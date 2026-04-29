Casi el 25% de los nueve millones de residentes nacidos fuera de España llegó en 2023 y 2024

DVD 1315 (20/04/2026).Este lunes comienza el proceso presencial para solicitar la regularización de inmigrantes en España. En la imagen inmigrantes hacen colas en el ayuntamiento de Valencia desde altas horas de la madrugada. Foto de Mónica torres El PAÍS

El censo anual del INE revela que más de un tercio de la población española ha vivido siempre en el municipio en el que nació

El 24,4% de los 9.464.210 residentes en España a 1 de enero de 2025 nacidos en el extranjero (2.308.073 personas) llegó al país en los dos años anteriores a esa fecha. Y el 12,8%, en el último año. Así se desprende de la información que ha ampliado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) del Censo Anual de Población 2025, con variables relativas a los años de llegada a los diferentes ámbitos territoriales (España, comunidad autónoma, provincia, municipio), así como al lugar de residencia anterior.

Entre los principales países, un 34,7% de los nacidos en Colombia que han venido a residir a España, lo hizo en 2023 y 2024. Le siguieron Perú (32,4%) y Venezuela (31,3%). Por el contrario, los nacidos en Bolivia (10,8%), Ecuador (13,1%) y Reino Unido (13,6%) registraron los menores porcentajes de llegadas en los dos últimos años.

Por su parte, más de la mitad de la población nacida en Bolivia, Rumanía y Ecuador llegó a España en la década de 2001 a 2010 (60,3%, 54,5% y 51,8%, respectivamente). En el caso de Francia, la mayor parte de las llegadas, el 48,2%, ocurrió antes de 2001.

El censo publicado este miércoles por el INE contempla datos hasta 2024, pero otros estudios preliminares de la misma institución refleja una tendencia al alza de residentes nacidos en el extranjero. De hecho, según los datos a 1 de enero de 2026 recogidos en la Estadística Continua de Población, ya son más de 10 millones los residentes nacidos en otros países.

Según el censo a 1 de enero de 2025, el 34,7% de la población (17.057.466 personas) había residido siempre en el mismo municipio desde que nació. Y el 28,9% procedía de otro municipio de la misma provincia. La relación entre el lugar de residencia actual y el anterior varía entre las principales ciudades. Así, Córdoba (57,1%), Murcia (54,0%) y Sevilla (50,0%) presentaron los mayores porcentajes de población que siempre ha residido en el municipio en que nació. En el extremo opuesto figuraban L’Hospitalet de Llobregat (17,6%), Palma (33,5%) y A Coruña (33,6%).

Los datos del INE también destacan que el 24,7% de los residentes en Madrid procedían de otra comunidad autónoma, el 27,1% de los residentes en Barcelona procedían del extranjero y el 20,5% de los residentes en Valencia procedían de otro municipio de la misma provincia.

Estudios superiores

Por otro lado, el INE también amplía la información del censo 2024, con datos de nivel educativo y relación con la actividad económica. Así, apunta que el 33,6% de las personas de 15 años y más tenía estudios superiores en 2024, mientras que el 14,8% había completado estudios de educación primaria o inferiores. Respecto a la población de entre 25 y 64 años, el 42,7% poseía estudios superiores. Por sexo, el porcentaje era del 46,9% en las mujeres y del 38,4% en los hombres.

Las provincias que presentaron mayor porcentaje de población con estudios superiores en 2024 fueron Gipuzkoa (44,6%), Bizkaia (43,3%) y Madrid (42,4%). Por el contrario, Cuenca (23,8%), Toledo (24,5%) y Almería (25,1%) presentaron los menores.

Los municipios con más de 10.000 habitantes con mayor porcentaje de personas de 15 o más años con estudios superiores se concentraron en los alrededores de Madrid y Barcelona. En Tres Cantos, Las Rozas de Madrid y Sant Cugat del Vallés superaban el 63%. Por el contrario, Rojales, Níjar y Jódar fueron los municipios con menor porcentaje de población con estudios superiores (del 8,3%, 8,7% y 13,3%, respectivamente).

Por nacionalidad, el porcentaje de extranjeros con educación superior era del 25,2%, mientras que el 27,3% había completado estudios de educación primaria o inferiores. Estos porcentajes fueron del 28,0% y 22,3%, respectivamente, para los nacidos en el extranjero. Entre los principales países de nacimiento, los nacidos en Venezuela (47,4%), Francia (45,5%) y Argentina (44,3%) presentaron los mayores porcentajes de población con estudios superiores. Mientras, los nacidos en Marruecos (9,3%), Rumanía (14,5%) y República Dominicana (17,8%) registraron los menores porcentajes de titulados superiores.

Tasa de empleo

La población ocupada, según el censo 2024, aumentó de manera generalizada en todo el territorio respecto a 2023. Los mayores incrementos en la tasa de empleo de la población entre 16 y 64 años se dieron en Puerto Real (Cádiz), Villacarrillo (Jaén) y Pájara (Las Palmas), con subidas en torno a tres puntos. En cambio, los que experimentaron los mayores descensos fueron Nules (Castellón/Castelló), Alcaudete (Jaén) y Archena (Murcia), con bajadas inferiores a dos puntos.

Entre los principales países de la población extranjera, las nacionalidades que presentaban una mayor proporción de ocupados entre la población de 16 y más años eran la china (61,5%), la ecuatoriana (56,7%) y la rumana (56,4%). Por el contrario, británicos (24,0%), colombianos (32,3%) y peruanos (34,0%) registraban los menores porcentajes de ocupados.