Mientras el mundo habla de transición energética, indígenas denuncian que Ecuador impulsa más petróleo en su Amazonia

Marcelo Mayancha, presidente de la nacionalidad shiwiar, habla desde Santa Marta, donde se desarrolla la conferencia internacional para abandonar los combustibles fósiles

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“Es muy preocupante que, mientras el mundo habla de transición energética, el Gobierno de Ecuador impulsa más petróleo en su Amazonia”, dice en una rueda de prensa, desde Santa Marta, Colombia, Marcelo Mayancha (Pastaza, 35 años), presidente de la nacionalidad shiwiar. Junto a él están los líderes de otras seis nacionalidades de la provincia de Pastaza, en la Amazonia ecuatoriana, y representantes indígenas de la misma cuenca en Brasil y Colombia. En medio de la primera Conferencia sobre la Transición para abandonar los combustibles fósiles, que reúne a más de 50 países, ellos reclaman que en Ecuador el Gobierno anunció 49 proyectos extractivos: entre estos, 11 bloques petroleros que afectan cerca de 3 millones de hectáreas en sus territorios ancestrales de la selva amazónica.

Los proyectos hacen parte de las rondas petroleras Sur Oriente y Subandina de la hoja de ruta hidrocarburífera que la administración del presidente Daniel Noboa dio a conocer en agosto de 2025, con una inversión de 47.000 millones de dólares. Las nacionalidades indígenas que habitan allí, en Pastaza, supieron que los bloques se traslapaban con sus territorios meses después. “Nosotros estamos allí, no pueden explotar sin nuestro consentimiento”, aseguran. Mientras el Ministerio de Ambiente y Energía afirma que sí hubo un proceso de consulta previa, refiriéndose a uno que se dio en 2012, las siete naciones se han reunido para rechazar las licitaciones.

“De nuestros territorios no habrá petróleo, habrá vida”, dijeron al unísono. En entrevista con El PAÍS, Mayancha insiste: “Los pueblos indígenas estaremos en resistencia”.

Marcelo Mayancha ofrece una conferencia de prensa en compañía de indígenas shiwiar, en Ecuador.

Pregunta. ¿Cómo ha sido el proceso para organizarse entre las siete naciones y elevar esta denuncia?

Respuesta. A nosotros el Gobierno nunca nos avisó o consultó nada; nos hemos enterado a través de nuestros aliados que están pendientes de ciertos procesos, y vieron que los bloques se traslapan con nuestros territorios. Así, las siete nacionalidades —los kichwa, sapara, andwa, achuar, waorani, shuar y shiwiar— autoconvocamos a los gobiernos territoriales, allá en la Amazonia, para analizar los documentos, los mapas. Y empezamos a pensar en cuál era nuestra acción frente a esta amenaza.

P. El Gobierno dice que ya se hizo una consulta previa, en 2012...

R. Sí. Hubo una supuesta consulta ese año en algunos de estos territorios cuando el Estado intentó licitar estos mismos bloques. ¿Pero qué fue lo que en realidad pasó? Que el Gobierno de ese entonces cogió a unos supuestos líderes, ahora ya exlíderes, que sí eran parte de las nacionalidades, de los pueblos indígenas, pero no nos representaban. Se firmaron unos documentos con el Gobierno que ahora usa para decir que hay aprobación, que hubo consulta previa. Y eso generó un problema, porque eso no funciona así. Yo, por ejemplo, soy representante de mi nacionalidad, pero, sin la consulta de las bases, no puedo venir a tomar decisiones.

P. ¿En Pastaza, puntualmente, han logrado mantener al margen la explotación de petróleo?

R. Sí, no ha habido. Pero porque estamos en resistencia permanente, activos las 24 horas. Hemos visto, sin embargo, lo que pasa cuando llegan los proyectos petroleros, que hay en el sur, en el centro y en el norte de la Amazonia ecuatoriana. No tenemos esa experiencia, pero hemos visto lo que les pasa a nuestros vecinos de provincia. A los mismos waoranis. ¿Ellos cómo se han desarrollado? Porque lo que vemos es que dañan, que hay un impacto social, hay prostitución y enfermedades. Ya no viven armónicamente, sino en un desequilibrio total dentro de las comunidades. No pueden tomar agua del río; hay muchos derrames por año.

La Amazonía ecuatoriana. Mark Fox (Getty Images)

P. El Gobierno de Ecuador no está entre los países que vinieron a la conferencia de Santa Marta. Aquí, según lo ha dicho la ministra de Ambiente encargada de Colombia, Irene Vélez, se convoca a los que están de acuerdo en que una transición energética es necesaria. ¿Cómo lo perciben?

R. Es una muestra de que al Gobierno no le interesa. Aquí no estamos hablando de un Mundial, sino de la transición energética, de dejar atrás los combustibles fósiles. Y nuestro Gobierno lo que está impulsando es la extracción de petróleo; tiene otras intenciones. Pero estamos nosotros, los representantes de los territorios, para usar nuestra voz y decir que no queremos eso. Queremos vivir tranquilos y en paz.

P. Además de este anuncio que hacen a nivel internacional, ¿piensan llevar este conflicto a otra instancia?

R. Por ahora, la decisión firme y conjunta es que no queremos petróleo en nuestro territorio, en la Amazonia ecuatoriana. A nivel técnico y jurídico, tenemos que avanzar con nuestros aliados en cómo continuar, pero apenas estamos empezando a ver cómo. Se han convocado asambleas, hemos declarado asambleas permanentes frente a estas amenazas del Gobierno. Desde ahí empieza la lucha.

CEDIDO

P. ¿Qué expectativa tienen de esta conferencia?

R. La mayor expectativa de nosotros es ser involucrados en la toma de decisiones. La transición justa debería ser consolidada con nosotros, con la participación de los pueblos indígenas. Sin eso, no hay transición justa.