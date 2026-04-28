La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán - 28 de abril de 2026 | Irán contradice a Trump y asegura que la reapertura de Ormuz “no será posible antes de la paz”
Emiratos Árabes Unidos sale de la OPEP | Washington, descontento con la última propuesta de Teherán para por no abordar el programa nuclear | Israel emite nuevas órdenes de desalojo en el sur de Líbano
Irán ha contradicho este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aseguró que el régimen de los ayatolás le ha pedido abrir el estrecho de Ormuz “lo antes posible” por riesgo de colapso de su economía. En un comunicado dirigido a la reunión de ministros de Defensa de la Organización de Cooperación de Shanghái, Teherán ha subrayado que “el paso fluido de la flota comercial por el estrecho no será posible antes de alcanzar la paz”. Emiratos Árabes Unidos ha comunicado su salida de la OPEP, tras criticar la inactividad de sus vecinos árabes para defenderlos de los ataques iraníes. La decisión supone un duro golpe para los países exportadores de petróleo, sobre todo para Arabia Saudí. Trump está descontento con la última propuesta de Irán para poner fin al conflicto empezado el pasado 28 de febrero. “No le gusta la propuesta”, ha asegurado en la madrugada de este martes un funcionario estadounidense, quien ha detallado que el presidente no está conforme con ella porque no aborda el programa nuclear. Israel ha emitido nuevas órdenes de desalojo en el sur de Líbano, ante posibles nuevos ataques, pese a la tregua.
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Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora de la guerra contra Irán, en este martes 28 de abril. El presidente de EE UU, Donald Trump, está descontento con la última propuesta de Irán para poner fin al conflicto empezado el pasado 28 de febrero. “No le gusta la propuesta”, ha asegurado en la madrugada de este martes un funcionario estadounidense, quien ha detallado que el presidente no está conforme con ella porque no aborda el programa nuclear.
Seguimos pendientes también de la situación en Líbano, un día después de que el ejército israelí bombardeara el valle de la Becá, en el este del país, por primera vez desde el inicio del alto el fuego temporal. La ofensiva israelí ha causado ya más de 20 muertos en Líbano desde el domingo.
Una de las principales cadenas japonesas retransmitía el pasado fin de semana la llegada de un barco repleto de petróleo desde Estados Unidos. Estas imágenes, que en cualquier otro momento pasarían por anecdóticas en un país que recibe muchos buques de este tipo cada semana, han pasado a primera línea informativa. Sin crudo procedente del golfo Pérsico, sobre el que pesa un doble bloqueo ―de Teherán y de Washington―, las refinerías de Japón empiezan a estar secas.
El petróleo extiende las subidas y las Bolsas cotizan estables sin avances en Irán
El precio del petróleo prolonga las subidas, mientras las Bolsas cotizan estables ante los escasos avances en la reapertura del estrecho de Ormuz. El barril de brent sube un 1,4% hasta los 109 dólares, su nivel más alto en tres semanas. La Casa Blanca afirmó que Estados Unidos está revisando la última propuesta de Irán para resolver la guerra, pero un funcionario estadounidense dijo que el presidente Donald Trump no está satisfecho con la propuesta porque no abordaba el programa nuclear iraní. Esto deja el conflicto, que ya dura dos meses, en un punto muerto, con el suministro de energía a través del crucial estrecho de Ormuz paralizado. Los mercados esperan claridad sobre las conversaciones de paz.
Los futuros estadounidenses registran leves alzas y el EuroStoxx 50 apunta a ganancias moderadas en la apertura europea. En Asia, el índice MSCI, el más amplio de acciones de Asia-Pacífico sin incluir Japón, baja un 0,22%. Las acciones de China bajan, al igual que el Nikkei de Japón, que cede casi un 1%. El Banco de Japón (BoJ) mantuvo los tipos de interés inalterados, tal y como esperaba el mercado, pero advirtió de una desaceleración del crecimiento económico y una inflación al alza debido al impacto de la guerra en Oriente Próximo.
Iraníes caminan junto a una enorme valla publicitaria en la plaza Enghelab, en Teherán, que lleva escrita en persa la frase "el estrecho de Ormuz permanece cerrado" / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE
Irán se dice dispuesto a compartir sus capacidades defensivas con sus aliados asiáticos
Irán se ha declarado dispuesto a compartir sus capacidades defensivas con “países independientes, especialmente los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai”, según ha afirmado este martes el viceministro de Defensa iraní, Reza Talaei Nik, durante una reunión de los titulares de defensa de la organización, una alianza de países asiáticos liderada por China y Rusia.
“Estamos listos para compartir las experiencias de la derrota de EE UU con otros miembros de la organización”, ha dicho Talaei-Nik a sus homólogos, en referencia a la guerra librada contra EE UU e Israel desde el 28 de febrero, en la que, pese a los ataques conjuntos de ambos, emprendidos con el declarado propósito de destruir su programa de misiles, Irán ha sido capaz de alcanzar con sus drones y misiles objetivos en varios países del golfo Pérsico, como Kuwait, Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes Unidos, como instalaciones relacionadas con la producción y distribución de petróleo y bases militares estadounidenses. (Reuters)
Rusia apoya el derecho de Irán a controlar el estrecho de Ormuz durante la guerra
El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, ha afirmado que Irán tiene todo el derecho a limitar el tráfico y controlar el estrecho de Ormuz, según informa la cadena catarí Al Jazeera. “En tiempos de guerra, un Estado ribereño que está siendo atacado puede limitar la navegación en sus aguas territoriales por motivos de seguridad”, ha defendido el diplomático.
“Se ha intentado atribuir toda la responsabilidad a Irán, como si fuera Irán quien hubiera atacado a sus vecinos”, ha añadido. Nebenzia ha comparado a los Estados occidentales con “piratas” y criticado a los países europeos que apoyan los ataques ucranios contra buques mercantes rusos en el mar Negro. “A diferencia de los piratas, que izan en sus barcos la bandera negra con la calavera y las tibias cruzadas, los países occidentales intentan ocultar sus acciones ilegales alegando medidas coercitivas unilaterales”, ha ironizado el embajador.
Israel emite nuevas órdenes de desalojo en una docena de localidades del sur de Líbano
El ejército israelí ha emitido nuevas ordenes de desalojo para los residentes en una docena de localidades del sur de Líbano, ante posibles nuevos ataques, pese a la tregua pactada con el Gobierno de Líbano. Israel acusa a Hezbolá de romper el acuerdo de alto el fuego -la milicia chií no participó en la negociación del acuerdo-, por lo que aduce que “se ve obligado a actuar con fuerza” contra la milicia chií.
“A la luz de la violación por parte del terrorista Partido de Dios (Hezbolá) del acuerdo de alto el fuego, el ejército se ve obligado a actuar contra él con fuerza”, ha publicado en X el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee. Por tanto, ordena a los residentes en Al Ghanduriya, Burj Qalawiya, Qalawiya, Al Sawana, Al Jumayjima, Safad al Batikh, Braashit, Shuqra, Aita al -Jabal, Tibnin, Al Sultaniya, Bir al Sanasil, Dunin, Khirbet Silm, Sila, Deir Qifa a abandonar sus hogares y marchar hacia el norte, hacia el distrito de Saida.
Los líderes árabes del Golfo celebran una cumbre extraordinaria sobre el cierre de Ormuz y las relaciones con Irán
Los líderes de la rica alianza petrolera del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) celebran una cumbre de emergencia para abordar la crisis provocada por la guerra en esa región y el bloqueo del estrecho de Ormuz. La cumbre tiene lugar en la ciudad saudí de Yeda, en la costa del mar Rojo, y reúne a los jefes de Estado de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar, Kuwait, Baréin, Omán y el anfitrión, Arabia Saudí.
“Analizarán la situación y las formas de afrontar los repetidos ataques de Irán y sus aliados contra infraestructuras, instalaciones civiles y petroleras, además de las repercusiones del cierre del estrecho de Ormuz, que interrumpió la navegación y perjudicó el comercio mundial”, han dicho a EFE fuentes del CCG en El Cairos. Los mandatarios también “estudiarán las futuras políticas exteriores de los seis países hacia Irán”, ya que “se ha perdido de forma completa la confianza en los líderes iraníes, independientemente de sus promesas de mejorar las relaciones”.
La reunión se celebra en medio de supuestas divergencias entre los componentes del CCG sobre la respuesta del bloque a los ataques iraníes contra sus territorios durante la guerra desatada a finales de febrero entre Estados Unidos, Israel y la República Islámica. (Efe)
Kallas pide a los socios de la UE que busquen alternativas al petróleo ruso ante la crisis energética
La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, instó a los “socios en todo el mundo” de la UE a buscar alternativas al petróleo ruso, en medio de la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho de Ormuz que, aseguró, “está beneficiando” al Kremlin.
“Los ingresos procedentes del petróleo son los que Rusia está utilizando para financiar esta guerra (en Ucrania). Tenemos interés en que esta guerra termine. Y las guerras terminan cuando los agresores se quedan sin dinero para financiarlas”, ha señalado Kallas, quien se encuentra en Brunéi para una reunión con cancilleres del Sudeste Asiático, región que ha recurrido a Moscú para suplir sus necesidades energéticas ante los bloqueos en el estrecho de Ormuz.
“Abogamos por diversificar las fuentes energéticas y encontrarlas en otros lugares, no en Rusia” , ha defendido la jefa de la diplomacia europea al término de una reunión con los cancilleres de la región. Asia es el principal destino del combustible procedente del golfo Pérsico (entre el 84% y el 90% del petróleo y cerca del 83% del gas natural licuado). Por esto, muchos países se han acercado a Rusia para amortiguar los problemas de suministro y la subida de precios dentro de sus fronteras, entre ellos Indonesia, Filipinas, Tailandia, India y China.
Qatar defiende un "acuerdo integral" en Irán que ponga fin al conflicto
Las autoridades de Qatar han pedido un “acuerdo integral” entre Irán y Estados Unidos que ponga fin al conflicto, insistiendo en que el paso de Ormuz no se debe usar como elemento de presión en las negociaciones. En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, ha afirmado que el país del Golfo estaría a favor de un “acuerdo integral” para poner fin al conflicto, apuntando así a que el pacto incluya todos los elementos del conflicto después de que Irán esté dando señales de desvincular la situación de Ormuz de la cuestión nuclear en un eventual pacto.
En todo caso, sobre la crisis en el estratégico paso comercial, ha argumentado que el estrecho de Ormuz “no debería utilizarse como una carta de presión”, por lo que ha subrayado que “no puede justificarse” el bloqueo, que a su juicio nunca debería haberse producido.
Al Ansari ha recalcado que la principal preocupación de Qatar es la seguridad regional y ha defendido la labor de Pakistán, reivindicando su papel para los contactos con Teherán para poner fin al conflicto. “No necesitamos ampliar el círculo de negociaciones. Apoyamos la mediación pakistaní”, ha señalado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión panárabe Al Jazeera. (EP)
Emiratos Árabes abandona la OPEP tras criticar la inactividad de sus vecinos árabes para defenderlos de los ataques iraníes
Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha comunicado que abandona la OPEP y la OPEP+, lo que supone un duro golpe para estos grupos exportadores de petróleo y, en especial, para su líder de facto, Arabia Saudí, en medio de la crisis energética desatada por la guerra de EE UU e Israel contra Irán, que ha desestabilizado la economía mundial. La salida se hará efectiva el 1 de mayo.
“Esta decisión surge tras una revisión exhaustiva de la política de producción de EAU y de su capacidad actual y futura, y se basa en nuestro interés nacional y en nuestro compromiso de contribuir eficazmente a satisfacer las necesidades apremiantes del mercado”, sostiene el comunicado publicado por el Ministerio de Energía emiratí.
La medida, por la que EAU queda libre de las restricciones de producción de petróleo impuestas por la OPEP, llega después de que Emiratos Árabes Unidos, un centro de negocios regional y uno de los aliados más importantes de Washington, criticara a otros Estados árabes por no haber hecho lo suficiente para protegerlos de los numerosos ataques iraníes durante la guerra. Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente emiratí, criticó este lunes la respuesta árabe y del Golfo: “Esperábamos esta postura débil de la Liga Árabe y no me sorprende, pero no la esperaba del Consejo de Cooperación del Golfo”.
La salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP representa una gran victoria para el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha acusado a la organización de “estafar al resto del mundo” inflando los precios del petróleo. Trump también ha vinculado el apoyo militar estadounidense a los países del Golfo con los precios del petróleo, afirmando que, si bien Estados Unidos defiende a los miembros de la OPEP, estos “se aprovechan de ello imponiendo precios elevados”. (Reuters)
Israel seguirá su lucha contra Hezbolá, pero “no tiene ambiciones territoriales en Líbano”
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha afirmado que Israel “continuará desmantelando” la infraestructura del grupo chií Hezbolá junto a la frontera con Líbano, donde el Ejército israelí mantiene una franja ocupada, pero indicó que “no tiene ambiciones territoriales”.
“Nuestra presencia en las zonas cercanas a nuestra frontera norte tiene un único propósito: proteger a nuestros ciudadanos”, ha dicho en una rueda de prensa en Jerusalén. Las fuerzas israelíes mantienen ocupada una franja de unos 10 kilómetros de terreno en el sur del Líbano, junto a su frontera, y ha ordenado evacuar un área mayor forzando el desplazamiento de cientos de miles de libaneses, en el marco de un conflicto con Hezbolá con un alto el fuego en vigor bajo el que se producen aún ataques de las dos partes. (Efe)
Israel vuelve a bombardear el sur de Líbano pese al alto el fuego
Israel ha vuelto a bombardear este martes diversas áreas del sur de Líbano pese al alto el fuego en vigor desde el 17 de abril, después de ordenar la evacuación “inmediata” de 16 aldeas ubicadas por debajo del río Litani. Cazas israelíes han vuelto a atacar este mediodía localidades meridionales como Tebnine, Kafra, Jabal al Batoum o Khirbet Selm, en esta última causando la destrucción de varias viviendas y comercios, según informa la Agencia Nacional de Noticias del Líbano.
Por otro lado, un avión no tripulado ha alcanzado una motocicleta que viajaba por la principal autovía de la costa, hacia Naqoura, sin que las autoridades hayan confirmado por ahora víctimas mortales a causa de la acción. (Efe)
Trump: “Irán quiere que se abra el estrecho de Ormuz lo antes posible”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que Irán está desesperado por que se reabra el estrecho de Ormuz “lo antes posible” y que Teherán reconoce que se encuentra en “estado de colapso”, sin un liderazgo claro.
En un mensaje en su red social, Truth, el primero sobre la guerra desde el aparente intento de atentado contra su vida el pasado sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, Trump declara que Irán “nos acaba de informar que se encuentran en un estado de Colapso. Quieren que abramos el estrecho de Ormuz lo antes posible, mientras tratan de aclararse sobre la situación de su liderazgo (¡que creo que van a poder hacer!)”.
No está claro cómo Trump ha recibido la supuesta comunicación iraní. Las negociaciones entre los dos países han entrado en un impasse después de que se cancelara la reunión anunciada a última hora, tras un largo y confuso tira y afloja a lo largo de toda la semana pasada, para el sábado pasado en Islamabad entre los representantes de Teherán y una delegación estadounidense encabezada por los enviados de confianza del presidente: su yerno, Jared Kushner, y Steve Witkoff. La primera ronda de conversaciones en la capital paquistaní, hace dos semanas, concluyó sin un acuerdo.
La declaración de Trump llega en una jornada en la que el presidente recibe al rey Carlos de Inglaterra en la segunda jornada de una visita de Estado de cuatro días del monarca y su esposa, Camilla, para tratar de reencauzar la relación bilateral entre los dos países. Tras una ceremonia oficial de bienvenida, el inquilino de la Casa Blanca recibirá al soberano en el Despacho Oval para un encuentro a puerta cerrada, al que seguirá un almuerzo. Esta noche se celebrará una cena de gala en honor de los invitados reales.
Emiratos Árabes Unidos, una de las potencias petroleras del golfo Pérsico, ha anunciado que abandona la OPEP, el cartel de países petroleros que durante décadas ha marcado el rumbo del mercado del crudo y que ahora vive sus horas más bajas con la guerra de Irán. Su decisión, avanzada por la agencia estatal de noticias WAM, será efectiva el 1 de mayo y permitirá al país aumentar gradualmente la producción.
El Congreso de Estados Unidos intentará por segunda vez limitar los poderes de Trump en la guerra de Irán
El Congreso de EE UU tiene previsto votar dos resoluciones para impedir que el presidente, Donald Trump, pueda continuar con la guerra en Irán o realizar cualquier acción militar contra Cuba sin previa autorización explícita de los legisladores. La propuesta en el Senado se refiere a la isla caribeña y es impulsada por los demócratas Tim Kaine, Adam Schiff y Rubén Gallego, quienes acusaron a Trump de haber “pasado por alto la autoridad exclusiva del Congreso para declarar la guerra mediante ataques contra Irán y Venezuela”.
“Puede que Nicolás Maduro y Alí Jameneí hayan quedado fuera del panorama, pero sus regímenes siguen vigentes en gran medida, miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y miles de civiles han perdido la vida. Lo último que necesitamos es otro intento ilegal de cambio de régimen en Cuba”, declaró hoy Kaine en un comunicado. Medios locales informaron de que los demócratas de la Cámara de Representantes también planean forzar este martes una votación para limitar las acciones en Irán, a pocos días de que se cumpla el plazo a partir del cual el mandatario necesitaría la autorización de los legisladores para continuar con el conflicto.
Irán defiende que el tránsito de buques comerciales por el estrecho de Ormuz “no será posible antes de alcanzar la paz”
El Ministerio de Defensa de Irán, en un comunicado dirigido a la reunión de ministros de Defensa de la Organización de Cooperación de Shanghái, ha subrayado que “el paso fluido de la flota comercial por el estrecho de Ormuz no será posible antes de alcanzar la paz”.
En dicho comunicado, emitido por el ministro interino de Defensa, el general Majid Ibn al-Reza, la situación en el estrecho de Ormuz se describe como “militar y de seguridad”, y se insiste en que “las condiciones de esta vía marítima solo podrán cambiar después de la guerra”.
Asimismo, Irán reafirma en el texto su derecho de soberanía sobre el estrecho de Ormuz incluso tras la consecución de la paz, y sostiene que el tránsito de buques, una vez finalizado el conflicto, se realizará conforme a los protocolos de seguridad establecidos por Teherán, garantizando la seguridad iraní. El documento añade que “esta guerra ha humillado y desacreditado a Estados Unidos”.
La reunión de ministros de Defensa de los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái se celebra en Kirguistán, aunque el ministro interino de Defensa de Irán no ha participado debido al estado de alerta de las fuerzas militares iraníes. Su mensaje ha sido leído en el encuentro por el portavoz del ministerio.
El general Ibn al-Reza asumió la cartera tras la muerte del general Aziz Nasirzadeh, anterior ministro de Defensa de Irán, en los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país, y ejerce el cargo de forma interina hasta la designación del candidato que deberá ser ratificado por el Parlamento iraní.
Israel hiere a dos soldados libaneses en un ataque en el sur del país
El ejército libanés ha informado de que dos de sus soldados han resultado heridos durante una operación de rescate en la aldea de Majdal Zoun, en el sur del Líbano, por fuego israelí. (Reuters)
EE UU anuncia “sanciones significativas” para las empresas que paguen peajes para atravesar Ormuz
Cualquier empresa que pague “peajes” a Irán o a la Guardia Revolucionaria a cambio de pasar por el estrecho de Ormuz afrontará “sanciones significativas”, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Además, el Gobierno estadounidense ha anunciado sanciones a 35 entidades y personas a las que ha acusado de facilitar a Irán acceder al sistema financiero internacional para recibir pagos por ventas ilícitas de petróleo, adquirir componentes sensibles para misiles y otros sistemas de armas, y transferir dinero a los grupos afines a Irán. (Reuters)
Trump dice que el canciller alemán no entiende el tema de Irán después de que este criticara su falta de “estrategia”
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado al canciller Friedrich Merz de no saber de qué está hablando con respecto a Irán, un día después de que el alemán dijera que EE UU se había metido en la guerra “sin ninguna estrategia” y que estaba siendo “humillado” por Irán. “El canciller de Alemania, Friedrich Merz, piensa que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de qué está hablando!”, ha escrito Trump en Truth Social. (Reuters)
Estados Unidos informa de que 20 buques permanecen varados en un puerto clave de Irán debido al bloqueo naval
El Comando Central de Estados Unidos ha informado de que, debido a su bloqueo naval impuesto sobre Irán, unos 20 barcos se encuentran varados en el puerto iraní de Chah Bahar, el único con acceso directo al océano Índico, siendo una pieza clave del comercio con países del sur y centro de Asia. “Antes del bloqueo estadounidense a Irán, el puerto de Chah Bahar tenía un promedio de cinco barcos anclados diariamente. Hoy más de 20 embarcaciones permanecen varadas”, informó el Comando Central en su cuenta oficial de X.
Las fuerzas armadas estadounidenses agregaron que el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, que se mantiene vigente desde el 13 de abril, ha “interrumpido” casi en su totalidad el comercio de la República Islámica. El puerto de Chah Bahar es considerado estratégico por ser la única salida de Irán al océano Índico, lo que le permite mantener rutas comerciales sin depender del estrecho de Ormuz. Además, funciona como un corredor clave hacia Afganistán y Asia Central, facilitando el intercambio de mercancías en la región.
Esta mañana, el Comando Central interceptó en el mar Arábigo un buque comercial por sospechar que se dirigía a Irán, aunque lo soltaron tras determinar que no iba a un puerto de ese país. El lunes, el Comando Central informó de que un destructor de la Marina estadounidense detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, lo que se suma a al menos dos cargueros de Irán capturados en semanas anteriores en operaciones de las fuerzas de EE UU.
El bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes persiste mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo se mantienen estancadas, después de que fuera pospuesta una segunda ronda de negociaciones prevista el pasado fin de semana en Islamabad. Funcionarios de la República Islámica han exigido a Washington terminar con el bloqueo de Ormuz como condición para el avance del diálogo sobre el fin del conflicto. (Agencias)
Irán no participa en las reuniones de la FIFA en Vancouver debido a problemas con la visa
La Federación Iraní de Fútbol ha estado ausente de la reunión de dirigentes de fútbol celebrada este martes en Vancouver, Canadá, lo que deja en entredicho la participación del país en el próximo Mundial. Este tema no se trató en la reunión de los dirigentes del fútbol asiático, presidida por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
La semana pasada, el ministro de Deportes iraní anunció los planes de su país para participar con orgullo en el Mundial de este verano, que se celebrará en sedes norteamericanas organizadas por Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, la selección iraní y sus dirigentes siguen enfrentando complicaciones con sus visados, un hecho que se evidencia en su ausencia en la reunión del martes.
Un informe de The Athletic ha confirmado que la ausencia de Irán se debió a problemas con los visados, un problema que podría impedir su presencia en el Congreso de la FIFA este jueves. El secretario general de la Asociación de Fútbol Asiático (AFC, por sus siglas en inglés), Windsor John, ha expresado cierto optimismo público sobre la posible asistencia de Irán al congreso, afirmando que los premios otorgados a cada país asiático clasificado se entregarían a Irán “una vez que lleguen”.
Los funcionarios iraníes ya habían tenido dificultades para obtener visas para asistir al sorteo de la Copa Mundial en Washington D.C., en Estados Unidos, el pasado diciembre. Esto ocurrió antes de los ataques combinados de EE UU e Israel contra Irán, que comenzaron a finales de febrero, lo que complicó aún más la situación.
En las últimas semanas, Irán ha presionado a la FIFA para que traslade todos sus partidos programados a México, pero esta solicitud no ha sido atendida. Desde entonces, los líderes de Irán y Estados Unidos han intercambiado declaraciones hostiles. El presidente Donald Trump publicó en redes sociales: “La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida a la Copa Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad”.
Otros funcionarios del gobierno estadounidense, como el secretario de Estado Marco Rubio, han sido más moderados, asegurando el paso seguro de los atletas, el personal de apoyo y sus familias, pero sin garantizar la entrada a Estados Unidos a nadie más allá de ese ámbito, incluidos ejecutivos, periodistas y entrenadores. “El problema con Irán no serían sus atletas, sino algunas de las otras personas que querrían traer consigo”, dijo Rubio en declaraciones públicas la semana pasada.
El presidente de la FIFA transmitió un tono de tolerancia en sus declaraciones del martes. “Ahora, más que nunca, tenemos que demostrarle al mundo que estamos aquí y estamos unidos, y que podemos reunirnos desde todas partes del mundo en un ambiente de paz, que podemos unir al mundo”, dijo Infantino.
El Canal de Panamá registra un aumento en el tráfico marítimo debido a la guerra en Oriente Próximo
La Autoridad del Canal de Panamá, organismo autónomo que gestiona el principal canal de carga a través de Centroamérica, declaró este martes que la guerra entre Estados Unidos e Irán en Oriente Próximo debería provocar un aumento del tráfico marítimo a través de esta vía.
“Se prevé que esta situación continúe hasta que se resuelva el conflicto en Oriente Próximo”, ha afirmado el director financiero de la agencia, Víctor Vial, en una reunión, señalando que desde octubre el canal había registrado unos 300 cruces de buques, en comparación con el mismo periodo del año fiscal anterior.
Estados Unidos sanciona a 35 entidades por integrar una red financiera iraní vinculada a petróleo y armas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes la sanción de 35 entidades e individuos por su presunta participación en una red financiera encubierta que facilita a Irán el movimiento de miles de millones de dólares y el acceso al sistema financiero internacional.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), las sanciones se enmarcan en la denominada “Operación Furia Económica” y apuntan a estructuras que supervisan un sistema bancario en la sombra utilizado para canalizar ingresos derivados de la venta ilícita de petróleo iraní.
De acuerdo con el Tesoro, estas redes también permiten a actores vinculados a las fuerzas armadas iraníes, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, adquirir componentes sensibles para programas de misiles y transferir fondos a grupos considerados terroristas por Washington.
Esta sanción se une a la que Estados Unidos impuso el 24 de abril a otra red a la que acusó de impulsar el comercio petrolero y la “flota fantasma” de Irán. Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro afectan a la refinería independiente china Hengli Petrochemical y a unas 40 compañías navieras y buques vinculados a la denominada por Washington como “flota en la sombra” que transporta petróleo iraní. Este tipo de sanciones han sido catalogadas por el secretario del Tesoro, Scott Bessent como: “La Furia Económica”, asegurando que Estados Unidos mantendrá una presión comercial y financiera sobre Teherán mientras continúa el alto el fuego indefinido en Oriente Medio.
Además de estas medidas, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval contra todos los puertos de Irán, medida que estaría afectando el 90% del comercio de la República Islámica, según el Comando Central. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes en su cuenta de Truth Social que Irán le ha comunicado que está en un “estado de colapso” y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz “lo antes posible”.
Hasta aquí la última hora del conflicto en Oriente Próximo
Concluye aquí la narración en directo del conflicto en Oriente Próximo de este martes 28 de abril. Tiene más información en todos los soportes de EL PAÍS. Buenas noches y gracias por seguirnos.