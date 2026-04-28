Última hora de la actualidad política, en directo | El Congreso vota este martes la prórroga de alquileres | Se prevé que la norma decaiga con el rechazo de PP, Vox y Junts
Azcón se somete al debate de investidura a la Presidencia de Aragón, respaldado por un nuevo pacto de gobierno con el partido de Abascal
El Congreso vota este martes el decreto que prorroga durante dos años la congelación del precio de los alquileres. Está previsto que la norma propuesta por Sumar, que también recoge una limitación extraordinaria de la actualización anual de las rentas, decaiga con el rechazo de PP, Vox y Junts pese a que en las últimas horas el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha abierto a concesiones a los independentistas. Mientras, en Aragón, la intervención del candidato del PP a la Presidencia, Jorge Azcón, iniciará este martes en las Cortes el debate para su investidura por segunda vez y tras haber cerrado un pacto de gobierno con Vox. Se trata del segundo pacto de gobierno con el partido de Santiago Abascal, que en la anterior legislatura, no obstante, abandonó el Ejecutivo autonómico y con quien no fue posible llegar a un acuerdo presupuestario, lo que motivó el adelanto electoral.
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Los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón han convertido la prioridad nacional en el concepto de la primavera. Pero el aterrizaje en la práctica de este sintagma, que suena a nombre de grupo punk de la movida, con ecos del Frente Nacional francés y regusto racista, varía según cuál de sus promotores firmantes lo explique. El mensaje de fondo, en cambio, está claro. Los españoles (y españolas, imagino) deben ir por delante de los inmigrantes (y las inmigrantes, sin duda) en el acceso al Estado del bienestar. Pero esto, ¿cómo se hace?
El Gobierno progresista de coalición del PSOE y Sumar sufrirá este martes más que probablemente otra derrota parlamentaria en un asunto de la máxima sensibilidad política cuando se vote la convalidación de la prórroga de los alquileres aprobada por el Consejo de Ministros hace un mes. Sumar ha hecho causa de esa medida para aliviar las consecuencias de la guerra en Irán para cientos de miles de arrendatarios: presionó primero al PSOE para impulsar el decreto y en los últimos días directamente a Junts, hasta el punto de ceder en posibles mejoras fiscales para los autónomos y caseros. Sin éxito. El PP tampoco va a salvar al Gobierno en esta ocasión. Tanto desde Junts como desde Sumar apuntan a que el PSOE no se ha implicado al máximo en esta negociación. Los socialistas señalan que Junts tiene tomada la decisión de tumbar el decreto desde el primer día por una cuestión ideológica y no hay nada que hacer.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora de la actualidad política, en este martes 28 de abril. El Congreso vota esta tarde el decreto que prorroga durante dos años la congelación del precio de los alquileres. Está previsto que la norma propuesta por Sumar, que también recoge una limitación extraordinaria de la actualización anual de las rentas, decaiga con el rechazo de PP, Vox y Junts pese a que en las últimas horas el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha abierto a concesiones a los independentistas.
El Consejo de Ministros que se celebra este martes aborda el informe de seguimiento del plan fiscal que se enviará a Bruselas y se prevé que va a aprobar el anteproyecto de ley para la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales.
Mientras, la Audiencia Nacional prosigue el juicio por la operación Kitchen, la supuesta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. En la sesión de este martes, testificará el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable del control de los fondos reservados en el Ministerio del Interior cuando presuntamente se destinaron a ese espionaje. La Audiencia Nacional sigue celebrando también el juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia del expresidente de Cataluña Jordi Pujol Soley con la continuación de la declaración del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.
En Aragón, el candidato del PP a la Presidencia, Jorge Azcón, se somete desde este martes al debate para la investidura tras haber cerrado un pacto de gobierno con Vox.