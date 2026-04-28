Última hora de la actualidad política, en directo | El Congreso vota este martes la prórroga de alquileres | Se prevé que la norma decaiga con el rechazo de PP, Vox y Junts

Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora de la actualidad política, en este martes 28 de abril. El Congreso vota esta tarde el decreto que prorroga durante dos años la congelación del precio de los alquileres. Está previsto que la norma propuesta por Sumar, que también recoge una limitación extraordinaria de la actualización anual de las rentas, decaiga con el rechazo de PP, Vox y Junts pese a que en las últimas horas el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha abierto a concesiones a los independentistas.

El Consejo de Ministros que se celebra este martes aborda el informe de seguimiento del plan fiscal que se enviará a Bruselas y se prevé que va a aprobar el anteproyecto de ley para la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales.

Mientras, la Audiencia Nacional prosigue el juicio por la operación Kitchen, la supuesta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. En la sesión de este martes, testificará el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable del control de los fondos reservados en el Ministerio del Interior cuando presuntamente se destinaron a ese espionaje. La Audiencia Nacional sigue celebrando también el juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia del expresidente de Cataluña Jordi Pujol Soley con la continuación de la declaración del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.

En Aragón, el candidato del PP a la Presidencia, Jorge Azcón, se somete desde este martes al debate para la investidura tras haber cerrado un pacto de gobierno con Vox.