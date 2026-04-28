Cataluña impulsa un plan para garantizar 24 horas de agua en eventuales apagones o situaciones “extremas”

Una pareja camina a oscuras con la ayuda de la luz de una linterna por la calle Constitució de Barcelona, el 25 de mayo pasado.

El Govern, a través de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), está diseñando un plan para asegurar los servicios del ciclo del agua ante un eventual apagón, como el de hace un año, u otras situaciones “extremas”, y una de las medidas es garantizar 24 horas de continuidad del servicio del agua, tanto de abastecimiento como de saneamiento. Según ha afirmado este martes la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, se pretende “convertir una situación crítica en una planificación para atender eventos y situaciones” como la que se vivió hace justo un año.

“Que de manera progresiva podamos asegurar una continuidad de 24 horas de servicios esenciales de abastecimiento y saneamiento”, y asegura que esto implica regular presiones para alargar la disponibilidad del agua, usar grupos electrógenos, así como nuevas infraestructuras como depósitos. Señala que, de lo vivido hace un año, se ha sacado una “lección”para hace una planificación que dé estabilidad y continuidad al serviciode agua y que Cataluña esté preparada ante eventuales situaciones como un apagón.

El gran apagón que afectó a España hace un año afectó a unas 400.000 personas en el área metropolitana de Barcelona que se quedaron sin dotación de agua en sus casas como consecuencia de las 12 horas de corte de suministro eléctrico. “No podemos evitar hechos sobrevenidos como este u otros que pueden venir, pero sí que podemos garantizar la capacidad de estas 24 horas en un servicio tan esencial como es el agua en situaciones extremas”, añade Paneque.

El director de la Agencia catalana del Agua (ACA), Josep Lluís Armenter, ha considerado que estas 24 horas “sería lo mínimo que habría que garantizar el servicio”, y considera que esto es algo a tener en cuenta en la planificación y ver si todos los municipios tienen garantizadas estas 24 horas o no. También defiende tener sistemas de autosuministro, para que ante una “crisis como la que hubo hace un año, se pueda mantener el servicio” del agua, y también mejorar la comunicación entre las diferentes unidades y con los operadores externos de abastecimiento y saneamiento. En su opinión, los grupos electrógenos y el gasóleo son el “elemento clave” para que las diferentes depuradoras puedan funcionar, así como saber cuáles son los puntos donde poder disponer del gasóleo, cómo poder llegara esas gasolineras y tener la garantía de poder rellenar los depósitos.

El gerente de la ACA, Daniel Meroño, apunta que la ACA se plantea la necesidad de desarrollar un plan de continuidad del servicio para garantizar la continuidad de los servicios de la ACA ante situaciones de emergencia, con la identificación de los riesgos y la definición de protocolos de actuación y comunicación “eficaces”.

Se ha estudiado los riesgos sobre 47 categorías, desarrollando seis protocolos: de actuación y funcionamiento del gabinete de crisis de la ACA por afectación en el servicio interno; por impacto global en el ciclo del agua; por situaciones de alerta de Protecció Civil y alteraciones graves del servicio de transporte; ante la pérdida de comunicaciones esenciales; por pérdida de operativa de un centro de trabajo y por fallo del suministro eléctrico.

El plan prevé asegurar 72 horas de servicio en instalaciones esenciales de la ACA, ante situaciones de emergencia; revisar los planes de emergenciao continuidad del servicio; y trabajar sistemas para que la autogeneración sean un recurso “viable”, entre otros aspectos. Además, se recuerda que actualmente hay 221 instalaciones fotovoltaicas operativas en depuradoras, sumando una potencia instalada de 12,4 megavatios pico y produciendo unos 14 gigavatios hora al año de energía renovable, y que estas redes “deben poderse mantener operativas en situaciones de crisis”.

Planificaqción de inversiones

La ACA ha definido una planificación inicial de inversiones para “reforzar la continuidad del servicio” en un conjunto de instalaciones de saneamiento consideradas críticas, como las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Abrera, Caldes de Montbui, Granollers, Sant Feliu de Llobregat o Vic, entre otras. En conjunto, estas instalaciones representan un consumo energéticoanual aproximado de 96.690 megavatios por hora y la planificación económica prevista inicialmente se estima en torno a los 6,8 millones de euros por la instalación de los grupos electrógenos y sus depósitos.

También están previstas inversiones en materia de comunicaciones seguras a través de la Xarxa RESCAT: el coste previsto para la incorporación de nuevas terminales está alrededor de los 20.000 euros, a lo que hay que sumar un coste anual de 60.000 euros correspondiente al servicio de línea y apoyo; y una vez se logre la implantación prevista, la ACA tendrá unos 135 equipos de comunicación operativos.