Sin pistas sólidas de corrupción y ahora sin ‘president’: el juicio a los Pujol llega desinflado a su recta final

Al proceso judicial contra la familia Pujol le han faltado testimonios que tirasen de la manta (si es que hay manta de la que tirar) y le ha sobrado tiempo. A diferencia de otros casos de presunta corrupción política, nadie ha alzado la voz para reconocer, aunque sea a destiempo y para rebajar su pena, pagos indebidos a cambio de adjudicaciones públicas que, por cierto, ni están ni se las espera ya en el juicio. Las dilaciones en el proceso —23 años desde que Jordi Pujol dejó la presidencia de la Generalitat, 14 desde que empezaron a investigarse los negocios de su primogénito— tampoco han ayudado a esclarecer la supuesta red de influencias tejida por la familia al abrigo del expresident. La tesis de máximos de la Fiscalía Anticorrupción (que el dinero oculto en Andorra procede de la corrupción) permanece sin pruebas sólidas, circunstancia a la que se ha sumado ahora, en la recta final, la desaparición del juicio del propio Pujol, incapacitado para hacer frente a un proceso penal y exento ya de cualquier responsabilidad.

Sin president y sin pruebas concluyentes sobre el origen de la fortuna en bancos andorranos (pecado original reconocido por el propio Pujol), el juicio se centra en la figura del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y sus negocios. La Fiscalía cree que los pagos millonarios de empresas por intermediar y asesorar en los más variopintos negocios camuflaron mordidas a cambio de obra pública. Pero no ha podido llevar esa tesis a un terreno sólido, entre otras cosas porque no ha podido contar con testimonios que la avalen. El origen corrupto del patrimonio andorrano es la clave de bóveda sobre la que se sustenta la acusación contra la familia que incluye un delito, el de asociación ilícita, que apenas ha sobrevolado la sala de vistas de la Audiencia Nacional a lo largo de cinco meses de juicio.

Oriol Pujol Ferrusola, a su llegada este lunes a la sede de La Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. FERNANDO VILLAR (EFE)

Quedan, entonces, los negocios del primogénito, que empezó a defenderse este lunes con vehemencia de las acusaciones de la Fiscalía. Jordi Pujol Ferrusola reconoció que no es un experto en materias concretas, pero sí una persona bien relacionaba que basaba su éxito en la proporción de “información privilegiada” a sus clientes, de la que hacía acopio gracias a sus no menos privilegiados contactos y a una habilidad muy particular para el trato con empresarios. Anticorrupción cuenta con una baza para poner en duda la realidad de esos servicios: en muchos casos, no hay nada escrito. Júnior lo rebate diciendo que eran contratos verbales, basados en la “confianza”. Salvo contadas excepciones, los testigos han reconocido que le pagaron por unos servicios que prestó y con los que quedaron satisfechos.

Bien por falta de memoria (a quién se puede exigir que recuerde operaciones concretas de hace más de dos décadas), bien por otras razones, lo cierto es que los testigos no han aportado datos que ahonden en la tesis de la corrupción política. Tampoco lo logró el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que lideró las pesquisas contra la familia: su declaración reveló las lagunas y límites de la investigación. El inspector admitió que la deducción se basaba en informaciones de prensa o fuentes abiertas, además de en un análisis somero de otras causas de corrupción que habían afectado al entorno de Convergència, el partido fundado por Jordi Pujol. Admitió, sin embargo, que nunca se cuestionaron adjudicaciones públicas concretas a las que optaran las empresas que tan generosamente pagaron al hijo mayor.

El expresidente catalán Jordi Pujol, a su llegada en un automóvil este lunes a la sede de La Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. FERNANDO VILLAR (EFE)

El juicio se reanuda este martes con la declaración, aún inacabada, del primogénito, que va a ser preguntado con profusión sobre las cuentas de Andorra, origen del procedimiento. En un comunicado emitido en julio de 2014, el expresidente catalán admitió que su familia había mantenido un patrimonio oculto a Hacienda en ese país legado por su padre, Florenci Pujol. Esa es la tesis de la familia, que el expresident tuvo ocasión de explicar las dos veces que acudió a declarar como investigado. Primero en un juzgado de Barcelona y, más tarde (¡hace 10 años!), en la Audiencia Nacional, donde rechazó con rotundidad la hipótesis de la Fiscalía de que el dinero procedie de Banca Catalana. Pujol lo negó e insistió en que jamás se enriqueció con la venta del banco.

Pujol con toda probabilidad habría repetido esas mismas ideas este lunes en caso de haber podido declarar. Pero su avanzada edad (95 años) y, sobre todo, el deterioro cognitivo acreditado por los médicos forenses, han llevado al tribunal a expulsarlo del procedimiento. Tras un último examen médico y tras charlar con él un rato en la misma sede de la Audiencia en San Fernando de Henares, los magistrados han decidido que no está capacitado para afrontar un proceso penal con todas las garantías. Pujol, que afrontaba una petición de nueve años de cárcel, ya no tendrá que asumir ninguna responsabilidad en caso de condena. Para su entorno, es más una amargura que un alivio. Fuentes cercanas al expresidente exponen que su nombre apenas se ha pronunciado en el juicio y creen que una sentencia absolutoria era el escenario más plausible. La absolución, agregan esas fuentes, le habría reconciliado del todo con la sociedad catalana a la que, en un momento dado, defraudó.

Muy distinto es lo que pueda acabar ocurriendo con el protagonista judicial de esta historia, Jordi Pujol Ferrusola. No solo porque la realidad de sus trabajo sigue en duda (hace unos días, los peritos de la Agencia Tributaria ratificaron que la falta de soporte documental hace pensar que no se ejecutaron), sino también por los delitos fiscales que le atribuye la Fiscalía. Está en cuestión cómo declaró sus ganancias: el primogénito, que manejaba distintas empresas, pagaba el impuesto de sociedades y no el IRPF, a pesar de que los servicios que prestaba eran personalísimos y de que la estructura de sus empresas era prácticamente inexistente.