Cooper Flagg, heredero de Luka Doncic en los Dallas Mavericks, elegido novato del año en la NBA

La nueva esperanza de la franquicia texana se convierte en el segundo jugador más joven en ganar el premio tras LeBron James y se pone a la altura de Michael Jordan

La cosa quedó entre compañeros de habitación en la universidad. Los dos grandes talentos de Duke que emergieron este curso en la NBA, Cooper Flagg y Kon Knueppel, se disputaron hasta el último voto el premio al novato del año de la liga estadounidense. Finalmente, la distinción fue para el jugador de los Dallas Mavericks y heredero de Luka Doncic en el corazón de la afición texana. Solo 26 puntos le separaron de la máquina anotadora de los Charlotte Hornets, por su parte el rookie que más triples ha enchufado en un debut en la competición.

“Es un gran honor, estoy muy agradecido y encantado de haber contado con todo el respaldo de Dallas desde el primer día. Nada de esto hubiera ocurrido sin mis compañeros, entrenadores y la gente que me empuja cada día”, comentó el número uno del draft de 2025. El excelente estreno de Flagg ha permitido a la afición de los Mavs pasar página tras la traumática salida de su anterior número uno, un Doncic que ahora es festejado en Los Ángeles y medio mundo.

Con promedios de 21 puntos, 6,7 rebotes y 4,5 asistencias, el joven de 19 años se une a nombres como Larry Bird, Michael Jordan y el propio Doncic, los únicos en haber igualado estas cifras en los últimos 50 años durante su estreno. De hecho, Flagg ha emulado un logro inédito de Jordan al comandar en puntos, rebotes, asistencias y robos a su equipo, como hizo en 1985 la leyenda de los Chicago Bulls. El adolescente batió unos cuantos récords de precocidad como anotador y es ahora el más joven en haber metido 35, 40, 45 y 50 puntos en 80 años de historia de la competición.

Knueppel, número cuatro del mismo draft y autor de 18,5 puntos, 5,3 rebotes y 3,5 asistencias esta campaña, hizo méritos de sobra para llevarse la distinción. Sus 273 triples no solo fueron un récord para un novato, sino que comandaron en toda la competición. Su equipo, además, experimentó un renacimiento con un balance de 44 victorias y 38 derrotas, una mejora de 25 triunfos respecto al curso pasado antes de ser eliminados en el play-in.

En plena ebullición del debate sobre quién merecía más el premio, los compañeros de Flagg remarcaron su liderazgo del grupo. “Son dos cosas muy distintas. Ser la estrella no es lo mismo que ser un jugador de rotación que anota triples y tiros desde la esquina. Hacer lo que está haciendo a los 19 años no tiene parangón”, opinaba P.J. Washington, alero de los Mavericks. El único nexo de comparación es la campaña de novato de LeBron James, el único más joven (por unos pocos días) en llevarse el galardón. Palabras mayores.

Las aspiraciones de Flagg a su llegada a Dallas no cuajaron a nivel coral. Las lesiones reventaron el proyecto de unos Mavs que terminaron por desprenderse de Anthony Davis, el pívot 10 veces All Star que llegó en el intercambio con los Lakers por Luka Doncic. Con un grupo de circunstancias, los texanos finalizaron en duodécima posición de la Conferencia Oeste con un balance de 26 victorias y 56 derrotas. Aún así, hasta tres encuentros por encima de los 45 puntos subrayaron todo el potencial del alero de 2,06 metros y 93 kilos.

Uno de ellos llegó en el único duelo directo del año entre los compañeros de litera en Duke. Knueppel logró su tope del año con 34 puntos, pero Flagg respondió con 49 puntos y 10 rebotes el pasado 29 de enero. En abril, mejoró su tope anotador del curso con una exhibición de 51 tantos ante los Orlando Magic. Los dos competidores destacaron durante la temporada regular que, además de rivales, seguirán siendo mejores amigos, un ejemplo de valor incalculable.

“Veo partidos cada noche, miro la hoja estadística. Me fijo en Kon porque es uno de mis hermanos. Tuvimos tan buena conexión que estaremos ahí el uno para el otro el resto de nuestras vidas. Le observo como competidor, pero sobre todo como aficionado”, destacaba el flamante novato del año de la NBA al reflexionar sobre un vínculo único entre dos de las grandes promesas de la liga.

Los Thunder pasan el rodillo

Anoche, la jornada de playoffs dejó al primer equipo clasificado para las semifinales de conferencia. Esperan ya rival los vigentes campeones, unos Oklahoma City Thunder que pasaron la escoba ante los Phoenix Suns con un 4-0 en la eliminatoria y un 122-131 a domicilio para rematarla. Shai Gilgeous-Alexander, favorito para repetir premio al MVP, comandó a los suyos con 31 puntos y ocho asistencias.

Por otro lado, los Orlando Magic vencieron por 94-88 a los Detroit Pistons, cabezas de serie en el Este, y les dejan contra las cuerdas (3-1). Los Denver Nuggets, por su parte, se dieron otra vida contra los Minnesota Timberwolves (2-3) al vencer por 125-113 en casa con 27 puntos, 12 rebotes y 16 asistencias de Nikola Jokic, otro de los finalistas al MVP.