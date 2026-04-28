El accidente de tren en Indonesia, en imágenes

9 fotosACCIDENTES DE TRENEl accidente de tren en Indonesia, en imágenes La colisión, cuyas causas aún se desconocen, ha consistido en la colisión de un tren de larga distancia y otro de cercanías en la estación de Bekasi Timur, situada a poco más de 20 kilómetros de YakartaEl País28 abr 2026 - 10:04CESTLos rescatistas asisten este martes de madrugada a mujeres víctimas del choque entre dos trenes cerca de la capital indonesia.APUna imagen tomada con un dron muestra ambulancias en la estación tras la colisión mortal entre un tren de cercanías y un tren de larga distancia en Bekasi, en las afueras de Yakarta (Indonesia).Yuddy Cahya Budiman (REUTERS)Operarios examinan los trenes implicados en la colisión, en Bekasi, cerca de Yakarta, este martes.Associated Press/LaPresse (APN)Un hombre rompe a llorar mientras intenta localizar a su hermana después de una colisión mortal entre un tren de cercanías y otro de larga distancia en Bekasi, a las afueras de Yakarta (Indonesia).Willy Kurniawan (REUTERS)Operarios trabajan en la zona del accidente de tren en Bekasi, a las afueras de Yakarta (Indonesia).Willy Kurniawan (REUTERS)Agentes de policía observan uno de los vagones en el lugar del suceso.Willy Kurniawan (REUTERS)Personal de emergencia rescata a víctimas atrapadas en el tren dañado tras la colisión.Ajeng Dinar Ulfiana (REUTERS)Devika Kartika, de 23 años, llora mientras espera noticias sobre su hermana fuera de la estación.Willy Kurniawan (REUTERS)Una pasajero es rescatada de uno de los vagones tras la colisión, este martes.Associated Press/LaPresse (APN)