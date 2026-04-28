Al menos 14 mujeres mueren en el choque de dos trenes en Indonesia

Los heridos en la colisión entre un convoy de larga distancia y otro de cercanías cerca de Yakarta superan los 80

Al menos 14 personas, todas mujeres, han muerto y más de 80 han resultado heridas en el choque entre dos trenes el lunes por la noche en la estación de tren de la ciudad de Bekasi, a unos 20 kilómetros de la capital indonesia, Yakarta, según ha informado este martes la empresa estatal de ferrocarriles PT KAI. Las autoridades indonesias han confirmado que la evacuación de los pasajeros ha concluido, después de haber informado previamente de que había personas atrapadas en los vagones siniestrados de los convoys implicados en el suceso.

El accidente ocurrió a última hora del lunes cuando un tren de cercanías y otro de larga distancia colisionaron, ha relatado a la agencia de noticias Reuters Karina Amanda, portavoz de la empresa operadora de la línea de cercanías.

Un vagón exclusivo para mujeres fue el que recibió el impacto principal del choque, lo que explica que todas las víctimas mortales sean de sexo femenino, ha explicado Mohammad Syafii, director de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS). Este funcionario ha añadido que varios supervivientes quedaron atrapadas entre los restos de los trenes. Los rescatistas tuvieron que cortar el amasijo de hierros para rescatarlas.

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Bobby Rasyidin, director ejecutivo de la empresa estatal de ferrocarriles de Indonesia, PT KAI, ha explicado luego en una conferencia de prensa que el tren de cercanías primero chocó contra un taxi que obstruía el paso en las vías, antes de que el convoy de larga distancia impactara contra ese primer tren.

Después de visitar a los heridos en un hospital en Bekasi, el presidente del país, Prabowo Subianto, ha anunciado la construcción de un paso elevado para vehículos para ayudar a resolver la gran congestión de tráfico de la zona. El mandatario ha asegurado que las autoridades investigarán la colisión y reconocido el deficiente mantenimiento de la red ferroviaria de Indonesia.

Los rescatistas asisten este martes de madrugada a mujeres víctimas del choque entre dos trenes cerca de la capital indonesia. AP Una imagen tomada con un dron muestra ambulancias en la estación tras la colisión mortal entre un tren de cercanías y un tren de larga distancia en Bekasi, en las afueras de Yakarta (Indonesia). Yuddy Cahya Budiman (REUTERS) Operarios examinan los trenes implicados en la colisión, en Bekasi, cerca de Yakarta, este martes. Associated Press/LaPresse (APN) Un hombre rompe a llorar mientras intenta localizar a su hermana después de una colisión mortal entre un tren de cercanías y otro de larga distancia en Bekasi, a las afueras de Yakarta (Indonesia). Willy Kurniawan (REUTERS) Operarios trabajan en la zona del accidente de tren en Bekasi, a las afueras de Yakarta (Indonesia). Willy Kurniawan (REUTERS) Agentes de policía observan uno de los vagones en el lugar del suceso. Willy Kurniawan (REUTERS) Personal de emergencia rescata a víctimas atrapadas en el tren dañado tras la colisión. Ajeng Dinar Ulfiana (REUTERS) Devika Kartika, de 23 años, llora mientras espera noticias sobre su hermana fuera de la estación. Willy Kurniawan (REUTERS) Una pasajero es rescatada de uno de los vagones tras la colisión, este martes. Associated Press/LaPresse (APN)

Mientras, este martes, familiares de pasajeros del tren buscaban aún a sus familias. Algunos habían acudido a la estación de Bekati. Una superviviente del siniestro que habló con Reuters, Heriyati, ha explicado que inicialmente tenía la intención de usar el vagón exclusivo para mujeres, pero optó por subir al que estaba inmediatamente detrás. Estaba hablando por teléfono con su esposo para pedirle que la recogiera en la estación cuando ocurrió la colisión.“Ni siquiera había terminado la llamada cuando los trenes chocaron”,ha asegurado la mujer.

Los trenes de cercanías son un medio de transporte muy utilizado en Yakarta, la ciudad más poblada del mundo, con 42 millones de habitantes a finales de 2025, de acuerdo con datos de Naciones Unidas. El grueso de sus usuarios son personas de clase trabajadora.

Los expertos en transporte han criticado la vetustez de la red ferroviaria del país y también han recomendado que se separen las vías para los trenes de larga distancia y los de cercanías, que ahora circulan por los mismos raíles.