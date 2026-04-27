El presidente de la comisión que investiga el siniestro de Adamuz afirma que “fue un hecho fortuito con enorme carga de mala suerte”

“Viajar en tren en España es seguro. Yo confío en el ferrocarril y no tengo problema con que lo use mi propia familia”. La afirmación parte del presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, y ha sido escuchada esta mañana en el Senado, durante la sesión de apertura de la comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España, centrada en el análisis de los accidentes ferroviarios del pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

La comisión fue creada a petición del Partido Popular, mayoritario en la Cámara Alta, y Barrón ha marcado desde el primer minuto el terreno de una intervención cautelosa frente a la presión de una lluvia de preguntas. Los niveles de accidentalidad en el ferrocarril en España, ha defendido, es bajo, “equivalente al que se puede dar en otros países europeos”. Tras enfriar la temperatura durante el primer turno de preguntas, correspondiente al PP, el experto también ha descartado un mayor nivel de siniestralidad en los últimos años, concediendo, a pregunta del senador popular José Ramón Díez de Revenga, que “han subido las incidencias”. Posteriormente, ha afirmado que debe mejorar la gobernanza de las redes ferroviarias, tarea de la que es responsable la pública Adif.

El presidente de la CIAF, órgano que investiga las causas de ambos siniestros ferroviarios, con 46 víctimas mortales en Adamuz y un fallecido en Gelida, ha reconocido que “han aumentado los precursores de incidencias” en la red ferroviaria y ha recordado que la propia CIAF anotó el año pasado 138 sucesos, de todo tipo y en todas las redes: “La vía de ancho métrico es la que peor está, y después la convencional. La red de alta velocidad es más nueva”. En la tragedia en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla se mantiene como hipótesis central la rotura de un raíl, que Barrón ha calificado de “atípica”, o de su soldadura en el kilómetro 318,681 en dirección Madrid, donde descarriló un tren de Iryo el 18 de enero. En sentido contrario viajaba un tren Alvia de Renfe que chocó con los tres coches traseros del Iryo que había invadido el gálibo de la vía contraria.

“Todos los accidentes son evitables a posteriori, en este caso creo que es un accidente fortuito [por el de Adamuz] con una carga enorme de mala suerte. La rotura de carril ocurre con cierta frecuencia en España y en otros países; es como el reventón de una rueda, que puede que no sea nada o puede que nos matemos”, ha explicado Iñaki Barrón, eludiendo ascender a un mayor detalle técnico. Desde la CIAF se ha explicado que en España se registra una rotura de vía cada dos semanas, normalmente sin consecuencias. En la tragedia de Adamuz, el compareciente ha colocado a las operadoras Iryo y Renfe como víctimas y no causantes del accidente.

En la comisión que investiga los sucesos ferroviarios se desconoce aún si la fractura en la vía de un tramo renovado entre 2022 y 2025 se produjo en el raíl, con fecha de fabricación en 2023, o en su soldadura con otra viga de 1989. La comisión está a la espera de permiso judicial para encargar los test metalográficos que arrojen luz sobre las causas del siniestro: “Hasta ahora no sabemos si es la soldadura o el carril adyacente”, ha aclarado. El equipo técnico de la CIAF ha examinado el acta de la soldadura y del enfriamiento de la misma, encontrando fallas en la documentación: “Yo no las he visto, pero se detectaron unas incongruencias que pusimos en conocimiento a la Guardia Civil sobre la trazabilidad de los ficheros y el proceso de firma de las actas. Los investigadores vieron algo que no estaba claro y la Guardia Civil tendrá que decir si se manipularon esas actas”.

Respecto a la retirada de decenas de metros de carril en la zona de Adamuz por parte de Adif, una vez que se retiraron los técnicos de la CIAF y los miembros de la Guardia Civil que participaron en la extracción de las pruebas hasta el 22 de enero, Iñaki de Barrón ha defendido que no han sido ocultadas pruebas a la investigación y que la custodia del material fue adecuada.

Barrón también se ha referido al informe técnico de Hitachi que reportó una caída de tensión en el circuito de vía en que se encuentra el punto negro de Adamuz y que puede implicar una fisura del carril 22 horas antes del descarrilamiento del Iryo. Con lo que se sabe hasta ahora, esa prueba no es concluyente: “La caída de tensión no fue a cero y por ello no se pudo saber de un indicio sobre lo que podía estar ocurriendo. Debemos conocer por qué la caída de tensión no fue total. El descenso parcial puede ser por mil causas”.

Incidencias

Ante el aumento de la limitaciones temporales de velocidad por parte del gestor de la infraestructura ferroviaria Adif, en las redes convencional y de alta velocidad, el responsable de la comisión de investigación ha hablado de la necesidad de mejorar la gestión del tráfico. Iñaki Barrón se ha mostrado crítico con la gobernanza de la infraestructura, papel que corresponde a Adif, y con la separación, hace años y en el marco de la liberalización del transporte ferroviario, de esta última de Renfe. “El ferrocarril de hoy es complejo, con muchas tecnologías, y si no hay coordinación pasa lo que pasa”, ha afirmado el veterano ferroviario en referencia al alza en las incidencias y los recientes siniestros registrados.

Desde el Partido Popular se ha interrogado al presidente de la CIAF sobre la relación de Adif con los maquinistas, sobre la que Barrón ha pasado prácticamente de puntillas. “Hasta 1.000 limitaciones temporales de velocidad que no se ponen en una semana”, ha indicado, en reconocimiento de que la empresa pública mantiene un diálogo activo con el personal de conducción de los trenes. En este punto, Barrón se ha mostrado crítico con la permanencia de ciertas limitaciones de velocidad en el tiempo, “pero eso es algo que ha sucedido siempre”.

En los primeros minutos de su intervención, el presidente de la CIAF también se ha referido a la independencia del órgano que preside respecto al Ministerio de Transportes, del que depende orgánicamente. El propio presidente Barrón mantuvo un encuentro con el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras los siniestros. De esa reunión, ha explicado, salió reforzada la independencia de la CIAF.

Preguntado sobre si un mayor gasto en mantenimiento podría haber evitado el siniestro en la alta velocidad, Iñaki Barrón no se ha decantado: “Podría haberlo evitado, o no”. Desde su punto de vista, la red de altas prestaciones está diseñada para acoger mayor volumen de tráfico, pero también se ha referido a la “búsqueda del titular de la llegada de la alta velocidad a las ciudades” por encima de explicar a qué se dedica el esfuerzo económico en mantenimiento.

Interrogado sobre las numerosas intervenciones públicas del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la tragedia en la línea Madrid-Sevilla, el responsable de la CIAF ha defendido que “no ha entrado en contradicción, pero las explicaciones que se pueden dar en un primer momento pueden no ser suficientemente precisas”.