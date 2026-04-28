Los Premios Ortega y Gasset de Periodismo de EL PAÍS se entregan el 4 de mayo en Barcelona

Los Premios Ortega y Gasset de Periodismo se celebrarán en Barcelona el lunes 4 de mayo en una edición especial que, con motivo del 50º aniversario de EL PAÍS, otorga sus galardones a tres periodistas y escritores de referencia global: Svetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron. El jurado ha valorado las trayectorias de los tres referentes internacionales por sus trabajos periodísticos, su compromiso con la verdad y su defensa de los derechos humanos, por representar “los valores de los galardones y con los que los periodistas de EL PAÍS han trabajado en estos 50 años: honestidad, valentía, ética y oficio”.

La ceremonia de entrega de galardones tendrá lugar en el Saló de Cent del Ayuntamiento a las 13.30, estará presentada por la periodista Marina Fernández (SER Catalunya) y contará con la actuación musical de Jùlia Cruz. Asistirán el president de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente de PRISA, Joseph Oughourlian, la consejera delegada de PRISA Media, Pilar Gil, y el director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens, entre otros invitados.

Por la tarde, la Sala Gran del Museu Marítim acogerá un acto de celebración de los 50 años de EL PAÍS. La gala comenzará a las 19.30 y contará con presencia institucional y de los ganadores de los Premios Ortega y Gasset, así como con el acompañamiento musical de Carola Ortiz.

Al día siguiente, y también en Barcelona, los tres galardonados participarán en un encuentro con los alumnos de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra y al que podrán acudir los suscriptores. Y esa misma tarde, el Palau Macaya de Barcelona acogerá un diálogo de los suscriptores de EL PAÍS con Javier Cercas y Miquel Barceló. El último libro de Cercas, que se publicará el 3 de mayo, se titula El periódico de la democracia y es un repaso a su historia como lector de EL PAÍS. Por su parte, Barceló protagonizó este año el stand de EL PAÍS en ARCO y ha sido el creador de la portada de El País Semanal que conmemora los 50 años del diario. Juntos charlarán sobre sus trayectorias, el paso del tiempo y la relación que les une al periódico.

Tres ganadores de excepción

El jurado ha destacado sobre la Premio Nobel de Literatura y periodista bielorrusa Svetlana Alexiévich “su excelencia en la aplicación de un método de trabajo que es la historia oral, que con ella ha alcanzado las cotas más altas”. Y añaden: “Sus principales obras se basan en centenares de entrevistas enlazadas y estructuradas de tal manera que son capaces de ofrecer una realidad a la que muchas veces los medios no pueden llegar”.

El escritor, periodista y abogado nicaragüense Sergio Ramírez, vicepresidente de su país entre 1985 y 1990 y firma de EL PAÍS desde hace más de tres décadas es para el jurado “un referente moral”. “Como periodista y articulista se ha mostrado siempre profundamente comprometido con la integridad del ser humano”. Y sus artículos “han sido y son una brújula moral para millones de personas que anhelan la libertad en toda América Latina”.

El estadounidense Martin Baron, uno de los periodistas más influyentes, es para el jurado “un gran director de periódicos —probablemente el mejor de una generación— que a lo largo de su carrera llevó a cabo un trabajo extraordinario”. Y para tener siempre fijado en el recuerdo, “la calidad y el impacto de su periodismo se tradujo en la histórica investigación de The Boston Globe sobre la pederastia en la iglesia o en el regreso a la primera línea del periodismo mundial de The Washington Post bajo su mandato”.

Los Premios Ortega y Gasset cuentan con el apoyo de Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona y la colaboración de Abertis, Amazon Web Services, BBVA, El Corte Inglés, Enagás, Fundación La Caixa, Grifols, Iberdrola, Indra Group, La Liga, Mango, Moeve, Organización de Estados Iberoamericanos, Sabadell, Veolia y Consorci Barcelona Zona Franca.