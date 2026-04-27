El canciller alemán afirma que Estados Unidos está siendo “humillado” por Irán en la guerra

Merz cuestiona la estrategia de Trump y recuerda que la ausencia de un plan de “salida” del conflicto puede derivar en un desastre como los de Afganistán o Irak

El canciller alemán, Friedrich Merz, cree que Estados Unidos está siendo “humillado” por las autoridades de Irán en la guerra desatada por Washington contra la República Islámica. “Es evidente que los estadounidenses se han metido en esta guerra sin ninguna estrategia”, ha aseverado este lunes el líder conservador durante un encuentro con estudiantes en el instituto Carolus-Magnus-Gymnasium de Marsberg, en Renania del Norte-Westfalia.

“Por el momento no veo qué salida estratégica están eligiendo los estadounidenses, sobre todo teniendo en cuenta que los iraníes negocian con evidente habilidad o, mejor dicho, saben muy bien cómo no negociar”, ha proseguido. Así, “toda una nación” —ha apostillado, en alusión a Estados Unidos— “está siendo humillada por los dirigentes iraníes, sobre todo por la denominada Guardia Revolucionaria”.

Merz ha reiterado que Washington no consultó al Gobierno alemán ni a ningún líder europeo antes de lanzar, de la mano con Israel, la ofensiva bélica contra Irán el pasado 28 de febrero. Y remarcó que ya le ha transmitido directamente su escepticismo al presidente estadounidense, Donald Trump, en dos ocasiones. La guerra, ha considerado, fue “una decisión precipitada”.

“Si hubiera sabido que esto seguiría así durante cinco o seis semanas y que la situación empeoraría cada vez más, se lo habría dicho de forma aún más contundente”, ha insistido Merz durante un debate con estudiantes, en el marco de una jornada dedicada a un proyecto de la UE.

Aunque el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchí, mantuvo este fin de semana conversaciones con representantes del Gobierno de Pakistán, país que actúa como mediador en el conflicto, el canciller alemán no cree que EE UU pueda poner fin rápidamente a la guerra en Irán. “Porque los iraníes son evidentemente más fuertes de lo que se pensaba y los estadounidenses, al parecer, tampoco tienen una estrategia realmente convincente en las negociaciones”, ha abundado.

“El problema con este tipo de conflictos es siempre el mismo: no solo hay que entrar, sino que también hay que salir. Lo hemos visto de forma muy dolorosa en Afganistán, durante 20 años. Lo hemos visto en Irak”, ha recordado. “En ese sentido, espero que esto termine lo antes posible”.

Merz llega este lunes al instituto Carolus-Magnus-Gymnasium, en Marsberg (Alemania). FRIEDEMANN VOGEL (EFE)

Para el canciller, se trata de una situación “bastante complicada” que está costando a Alemania mucho dinero y poder económico. “Esta guerra contra Irán tiene repercusiones inmediatas en nuestro rendimiento económico y, por eso, debe terminar lo antes posible”, ha reclamado Merz.

Trump canceló el sábado un viaje anunciado de sus negociadores a Pakistán, por segunda vez en una semana. Justificó esta decisión, entre otras cosas, por considerar inaceptable una propuesta de Irán que, según informaciones periodísticas, abordaba las condiciones de reapertura del estrecho de Ormuz. Este corredor marítimo, fundamental para el transporte mundial de petróleo, gas y fertilizantes, permanece así casi totalmente cerrado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha negado hoy a suavizar las sanciones contra Irán mientras no cambie la represión que ejerce el Gobierno iraní contra su propia población. “Levantar las sanciones sería prematuro, porque hay una razón por la que se impusieron estas sanciones contra Irán. Y esa razón es el comportamiento del régimen hacia su propia población”, ha dicho Von der Leyen al inicio de la reunión a puerta cerrada del grupo parlamentario de los conservadores en Berlín, a la que acudió como invitada.