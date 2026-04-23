Varios heridos de gravedad en la colisión de dos trenes en Dinamarca
Los servicios de emergencia aseguran que no hay pasajeros atrapados en el interior de los vehículos
El choque frontal de dos trenes de cercanías este jueves en la localidad danesa de Hillerod, al norte de Copenhague, ha causado al menos 17 heridos, cuatro de ellos en condición crítica, según informan los servicios de emergencia.
“Hay heridos entre los pasajeros. Todos han sido evacuados, nadie ha quedado atrapado en los trenes. Se han enviado numerosos efectivos al lugar”, explica un portavoz del cuerpo de bomberos del área metropolitana de la capital danesa.
Frederiksborg Brand og Redning blev kl. 06:30 alarmeret til toglykke nord for Hillerød. Ulykken er sket nord for Isterødvejen, ved en overkørsel. 2 lokaltog er stødt frontalt sammen.— Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) April 23, 2026
Der er afsendt mange styrker til ulykken.
Det meldes at alle passagerer er ude at togene og at…
El siniestro se ha producido alrededor de las 6.30 (la misma hora en España peninsular), en un paso a nivel.
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]