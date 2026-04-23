Varios heridos de gravedad en la colisión de dos trenes en Dinamarca

Dos trenes permanecían en una vía tras colisionar este jueves entre Hilleroed y Kagerup, en Dinamarca.

Los servicios de emergencia aseguran que no hay pasajeros atrapados en el interior de los vehículos

El choque frontal de dos trenes de cercanías este jueves en la localidad danesa de Hillerod, al norte de Copenhague, ha causado al menos 17 heridos, cuatro de ellos en condición crítica, según informan los servicios de emergencia.

“Hay heridos entre los pasajeros. Todos han sido evacuados, nadie ha quedado atrapado en los trenes. Se han enviado numerosos efectivos al lugar”, explica un portavoz del cuerpo de bomberos del área metropolitana de la capital danesa.

El siniestro se ha producido alrededor de las 6.30 (la misma hora en España peninsular), en un paso a nivel.

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