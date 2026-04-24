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Cataluña
'CASO PUJOL'

La Audiencia Nacional alega que cita personalmente a Jordi Pujol para evitar el “edadismo”

El expresidente catalán tiene 95 años y se le espera el lunes en Madrid

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol junto al secretario general de Junts, Jordi Turull.Junts (JUNTS)
Agencias
Barcelona -
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El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el ‘caso Pujol’ ha justificado ante los abogados su decisión de citar de manera presencial al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol aduciendo que quiere comprobar personalmente si está en condiciones de ser juzgado y evitar caer en el “edadismo”.

Según han informado fuentes jurídicas, en un aparte de la sesión de este viernes, centrada en las pruebas periciales, el presidente de la sala, Ricardo de Prada, se ha dirigido a las partes para aclarar los motivos de su citación a Pujol, de 95 años y que sufre un deterioro cognitivo acreditado por los médicos forenses.

El tribunal ha emplazado al expresidente de la Generalitat a comparecer presencialmente antes de su declaración, fijada para el próximo lunes, y ha ordenado que sea examinado de nuevo por un médico forense de la Audiencia Nacional, tras lo que la sala decidirá si está en condiciones de ser juzgado.

La citación presencial ha indignado a los partidos independentistas catalanes -tanto Junts como ERC lo han calificado de “escarnio”- y ha motivado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, llamara a la Audiencia Nacional al “sentido común” para evitar el desplazamiento de Pujol a Madrid.

De Prada ha querido dejar claro ante el fiscal y los letrados que no es su intención “estigmatizar” al expresidente de la Generalitat, sino comprobar personalmente si su avanzada edad le impide defenderse adecuadamente, para evitar prejuicios que podrían “caer en el edadismo”.

Pujol ya compareció por videoconferencia ante el tribunal al inicio del juicio, el pasado mes de noviembre, y en su declaración se puso a disposición del tribunal y dijo ser consciente de los hechos de que se le acusaban, pese a algunas “dificultades” por su estado de salud.

Los médicos forenses que lo examinaron entonces concluyeron que el deterioro cognitivo que sufre el president le impide defenderse, pero la sala acordó que el juicio siguiera adelante contra él y anunció que revisaría su decisión cuando fuera su turno de declarar, previsto para el lunes próximo.

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