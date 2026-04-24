La UE y Estados Unidos buscan estrechar la colaboración en el suministro de materias primas críticas

La Unión Europea y Estados Unidos van a intentar estrechar más su colaboración en materias primas críticas. Ambas partes tienen en este punto un talón de Aquiles frente a China —especialmente Europa— y buscan unir fuerzas para reducir su dependencia del gigante asiático. Para eso, este viernes el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han firmado un memorándum que guíe las negociaciones de Washington y Bruselas en este aspecto. El texto “prevé una cooperación bilateral a lo largo de toda la cadena de valor —desde la exploración, la extracción, el procesamiento y el refinado hasta el reciclaje y la recuperación—, al tiempo que fomenta la innovación, la inversión y la cartografía geológica", señala el comunicado lanzado por la Comisión Europea.

En un viernes en el que las declaraciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, parecen situar las relaciones entre Europa y Estados Unidos al borde del abismo por enésima vez desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, Sefcovic y Rubio firmaban un memorándum para estrechar las relaciones comerciales entre ambas partes en un tema capital en la economía. Las materias primas críticas son elementos esenciales para multitud de aparatos tecnológicos y energéticos, desde coches eléctricos hasta teléfonos móviles o paneles solares.

El texto solo tiene una página y cuatro puntos. Y en él se enumeran elementos de la negociación como “las normas para la extracción, el procesamiento, el reciclaje o el comercio de minerales críticos”; o “respuestas rápidas coordinadas para prevenir interrupciones y crisis en las cadenas de suministro [...], incluidas las procedentes de terceros países”.

Como tantas otras veces en los documentos oficiales, esta última frase no menciona explícitamente a ningún “tercer país”, pero es evidente la referencia a China teniendo en cuenta hechos recientes. En los últimos meses del año pasado, Pekín aprobó restricciones a la exportación de materiales y productos que estuvo muy cerca de provocar un choque frontal con Washington y también con Bruselas. Finalmente, el régimen chino aprobó una moratoria y se evitaron los problemas de suministro que, llegada esa situación, podría haber afectado a la industria de estas áreas geográficas.

La búsqueda, pues, de esta mayor colaboración pretende reducir las dependencias para prevenir circunstancias como esta. “En breve me reuniré con el representante [de Comercio], Jamieson Greer, para ultimar un plan de acción destinado a reforzar la resiliencia de la cadena de suministro de minerales críticos, lo que allana el camino hacia una posible iniciativa comercial plurilateral con socios que comparten nuestros principios”, ha declarado Sefcovic en Washington tras la firma.

No ha sido el único que asunto que ha abordado el comisario europeo en Estados Unidos en este viaje. También se ha visto con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, para hablar sobre el sector del acero. Este es uno de los capítulos pendientes en las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos.

El año pasado Washington elevó al 50% los aranceles a la importación de acero y aluminio para todo el mundo. Y el acuerdo alcanzado entre la presidenta Ursula von der Leyen y Trump en Escocia, en julio de 2025, no incluía una solución para este conflicto, que continúa abierto.