La FIFA e Italia rechazan la idea de Trump de sustituir en el Mundial de fútbol a Irán por la selección ‘azzurra’

La penúltima ocurrencia de Donald Trump —que la selección italiana, que no logró el pase para el Mundial de fútbol, sustituya al combinado de Irán, que sí lo consiguió en el campo— no ha recabado, de momento, ninguna aprobación entre las partes implicadas. Ni de la FIFA ni del país transalpino. La propuesta del enviado del presidente estadounidense, Paolo Zampolli, a la federación internacional de fútbol ha chocado, según las primeras reacciones, contra el reglamento y el orgullo herido de una nación que hace un mes culminó el gran fracaso histórico de no obtener el boleto por tercer Mundial consecutivo.

Fuentes de la FIFA afirmaron a este periódico que la sugerencia impulsada desde la Administración Trump tiene todos los visos de resultar inviable. Sobre todo porque, aunque Irán no acudiera a la gran cita, algo poco probable, la selección que le relevaría tendría que salir de su misma confederación, la asiática. En ese caso, la sustituta sería Emiratos Árabes Unidos, que perdió en la última ronda de Asia una eliminatoria contra Irak (esta selección se clasificó luego para el Mundial tras derrotar a Bolivia).

Esta primera reacción del gran organismo del fútbol abundó en la línea de las palabras expresadas hace unos días por su presidente, Gianni Infantino, en las que insistió en que espera que Irán pueda participar con toda normalidad en el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre el próximo 11 de junio y el 19 de julio. La selección iraní se encuentra encuadrada en el grupo G, con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y sus tres partidos de la fase inicial está previsto que se disputen en Los Ángeles y Seattle, aunque se ha llegado a plantear un cambio de ubicación de última hora para que jueguen en México en lugar de hacerlo en EE UU. En diciembre, la FIFA planeó convertir su tercer encuentro, contra Egipto, en “el partido del orgullo” para celebrar y defender los derechos LGTBIQ+, una decisión que generó mucho ruido porque ambos países son contrarios a ellos.

Los jugadores italianos, durante la tanda de penaltis que les dejó fuera del Mundial de este verano. FOTO: NIDAL SALJIC (EFE)

“Me parece vergonzoso”

Mientras, en Italia, el movimiento de Donald Trump fue recibido con mucho escepticismo y frialdad. Dos ministros se manifestaron en contra este jueves por la mañana alegando, sobre todo, una cuestión de dignidad. “Leo que el enviado de Trump quiere readmitir a Italia en el Mundial: me parece vergonzoso. A mí me daría vergüenza”, afirmó sin rodeos el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, a preguntas de los periodistas. El ministro de Deportes, Andrea Abodi, subrayó lo mismo: “Primero, no es posible, y segundo, no es apropiado. No sé qué es lo primero. La clasificación se consigue en el terreno de juego”. Italia se quedó fuera el pasado 31 de marzo tras perder la repesca europea contra Bosnia-Herzegovina en la tanda de penaltis, un fiasco que ha causado la mayor crisis del fútbol azzurro en su historia.

En el país, además, se recuerda que Paolo Zampolli, el enviado de Trump, ya pidió lo mismo en 2022 para el Mundial de Qatar, sin que nadie le hiciera ningún caso. Italia también se quedó fuera de esa cita y este emisario escribió una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que excluyera a Irán y permitiera participar a Italia. Ahora, lo ha vuelto a hacer. “Confirmo que le he sugerido a Trump y a [el presidente de la FIFA, Gianni] Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión”, declaró Zampolli al Financial Times.

Fuentes cercanas a este enviado han reconocido que la iniciativa busca recomponer las relaciones entre Washington y Roma, deterioradas tras los últimos comentarios de Trump sobre el papa León XIV y la postura de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sobre la guerra de Irán, según ha informado el diario británico.

Hace un mes, con motivo del inicio de la guerra en Irán, en Italia ya se fantaseó con esta posibilidad y se descartó, pues todo indicaba que, según las reglas, en caso de ausencia de Irán, su puesto lo debía ocupar la siguiente selección no clasificada de su confederación, que es Emiratos Árabes Unidos, que por otro lado es un país atacado por Irán en este conflicto.