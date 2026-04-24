Alphabet invertirá 10.000 millones de dólares en Anthropic con la opción de llegar a 40.000 millones

La inversión se haría con una valoración de 350.000 millones. Esta semana, Amazon anunció una nueva alianza con Anthropic, mientras Elon Musk lanzó una apuesta por Cursor

Las operaciones financieras multimillonarias se aceleran en el mundo de la inteligencia artificial (IA). Parecen no tener fin. Alphabet, matriz de Google, invertirá 10.000 millones de dólares en la start-up de IA Anthropic, con la posibilidad de una inversión adicional de 30.000 millones de dólares si se cumplen una serie de objetivos, según adelanta Bloomberg News.

De esta manera, la operación se realizará con una valoración de 350.000 millones. Anthropic cerró hace pocas semanas una ronda de financiación de 30.000 millones, con una valoración de 380.000 millones, con participación de Nvidia, Microsoft, GIC, Coatue, D. E. Shaw Ventures, ICONIQ y MGX.

En los últimos días, distintos medios especializados habían apuntado a que distintos fondos y grupos financieros se habían ofrecido a invertir en la revolucionaria start-up con una valoración de 800.000 millones, a un paso del valor alcanzado por su rival OpenAI.

En cualquier caso, la operación ha causado cierta sorpresa dado que Google ya desarrolla sus propios modelos de IA Gemini, competidores del Claude de Anthropic. Los inversores están muy pendientes de estas transacciones. Las acciones de Alphabet suben mas de un 1% pasada la media sesión en el Nasdaq, hasta 343 dólares, volviéndose a acercar a su máximo histórico de 350 dólares alcanzado a principios de febrero. En el último año, los títulos acumulan una revalorización superior al 110%, llevando la capitalización bursátil por encima de los 4,15 billones de dólares.

El movimiento de Alphabet llega pocos días después de que Amazon y la propia Anthropic anunciasen una ampliación de sus acuerdos. La compañía fundada por Jeff Bezos, que ya es uno de los principales accionistas del gigante de la IA, comunicó que Anthropic invertirá más de 100.000 millones de dólares en los próximos 10 años en sus tecnologías en la nube de su filial Amazon Web Services (AWS). Con la transacción, ambas empresas venían a fortalecer sus relaciones, mientras la creadora de Claude se aseguraba la capacidad necesaria para potenciar sus modelos.

Dentro de estos nuevos acuerdos, Amazon también invertirá 5.000 millones de dólares en Anthropic ahora y otros 20.000 millones en el futuro, sujetos al cumplimiento de ciertos objetivos comerciales. Estas partidas se sumaban a los 8.000 millones de dólares que el gigante del comercio electrónico ya ha invertido en la start-up.

Elon Musk no ha podido escapar a esta furia multimillonaria, elevando la presión sobre OpenAI y Anthropic. Su compañía SpaceX anunció un acuerdo que le otorga el derecho a adquirir la start-up de IA Cursor por 60.000 millones de dólares a finales de este año, o bien, la opción de pagar 10.000 millones por el trabajo conjunto realizado entre ambas compañías.

El gigante de cohetes, satélites e IA de Musk, que recientemente se fusionó con xAI, start-up controlada por el propio magnate, afirmó que ambas compañías están “colaborando estrechamente para crear la mejor IA del mundo para programación y gestión del conocimiento”. La transacción con Cursor llega en pleno proceso de OPV de SpaceX, que podría captar hasta 75.000 millones de dólares con una valoración de dos billones, protagonizando la mayor salida a Bolsa de la historia.

Más allá del escenario norteamericano, la china DeepSeek está negociando una megaronda con los gigantes también chinos Alibaba y Tencent. La start-up, que provocó un terremoto en las Bolsas a principios de 2025 con su IA, alcanzaría una valoración de 20.000 millones de dólares.

Las transacciones entre las start-ups de IA llegan en un momento de euforia en la industria de los chips, con fuertes subidas de compañías como Intel, Texas Instruments, AMD o Nvidia, antes las inversiones multimillonarias en los centros de dados para la inteligencia artificial.