Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Irán condiciona unas negociaciones “auténticas” con EE UU al levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes

El estancamiento de las negociaciones entre EE UU e Irán desvance el optimismo en las Bolsas

El estancamiento de las negociaciones entre EE UU e Irán desvanece el optimismo en las Bolsas. Las persistentes tensiones entre Estados Unidos e Irán mantienen nerviosos a los inversores, que además ven cómo suben de nuevo los precios del petróleo. El barril de brent suma más del 1% hasta superar los 103 dólares el barril. A pesar de los nuevos máximos históricos anoche en Wall Street, después de que el presidente Donald Trump extendiera el alto el fuego con Irán, las acciones asiáticas caen, al igual que los futuros estadounidenses y los del EuroStoxx 50. Los índices europeos apuntan a descensos de más del 1%. El optimismo se ha desvanecido por el estancamiento de las negociaciones de paz y los riesgos para el suministro mundial de petróleo tras los recientes incidentes en el estrecho de Ormuz.

El sentimiento de aversión al riesgo se eleva con los precios del crudo por encima de los 100 dólares por barril, cerca de los máximos recientes, y la escalada de las tensiones en Oriente Próximo. Irán incautó el miércoles dos buques comerciales en el estrecho de Ormuz, afianzando su control sobre la vía marítima estratégica, pocas horas después del anuncio del alto el fuego de Trump, lo que subraya la debilidad de la tregua. Hay pocas señales de que se reanuden las conversaciones de paz y el aumento de los precios del petróleo ensombrece las perspectivas de crecimiento económico. El Nikkei de Japón baja un 1,1%. En China, el índice Shanghai Composite cae un 0,5% y el índice Hang Seng de Hong Kong cede un 1%.