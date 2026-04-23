Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Irán condiciona unas negociaciones “auténticas” con EE UU al levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes
Trump asegura que el diálogo con Teherán podría retomarse este viernes
Momentos clave
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha defendido en la madrugada de este jueves la apuesta de su país por el “diálogo”, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya decidido extender el alto el fuego pactado el 8 de abril, si bien ha recordado que el bloqueo a puertos iraníes es uno de los principales obstáculos para unas negociaciones “auténticas” entre Teherán y Washington. El republicano aseguró ayer miércoles que las conversaciones de paz con Irán podrían retomarse este mismo viernes, según informa el diario New York Post.
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El primer ministro libanés condena el ataque israelí a las dos periodistas
El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha condenado el ataque israelí que este miércoles asesinó a dos periodistas, algo que Salam ha señalado que no son “incidentes aislados sino que se ha convertido en un patrón comprobado que condenamos y rechazamos”, algo que ha tildado de “crímenes de guerra en toda regla”.
El libanés ha declarado que su país no “escatimará esfuerzos” para llevar estos crímenes ante los “foros internacionales relevantes”.
Este miércoles, Israel ha apuntado expresamente contra dos periodistas, según la acusación del Ministerio de Sanidad libanés, y luego bombardeó hasta dos veces más la zona para impedir las tareas de rescate.
“La Armada iraní yace en el fondo del mar, completamente destruida: 158 barcos”, se jactó el pasado día 13 el presidente de Estados Unidos en su red social, Truth. En el mismo mensaje, Donald Trump continuaba: “Lo que no hemos atacado es el pequeño número de lo que ellos llaman barcos de ataque rápido”. Esas pequeñas lanchas de la fuerza naval del poderoso ejército paralelo iraní, la Guardia Revolucionaria, de las que Trump dijo que no suponían “una gran amenaza”, atacaron este miércoles tres grandes buques portacontenedores. Dos de ellos fueron obligados a dirigirse a puertos iraníes por haber supuestamente tratado de atravesar el estrecho de Ormuz sin la luz verde de la República Islámica.
Entre los temas más recurrentes de la abundante producción literaria de Donald Trump en su red social, Truth, destacan los ataques a la prensa. Raro es el día en el que el presidente de Estados Unidos no la toma con este medio o con aquel periodista. No siempre son esos dardos tan brutales, con todo, como el que lanzó este martes a Elliot Kaufman, un “IDIOTA”, escribió, del consejo editorial de The Wall Street Journal, medio propiedad de su amigo Rupert Murdoch, al que acusó (de nuevo, en mayúsculas), de “haber perdido el norte”. ¿El motivo? Publicar un artículo de opinión titulado Los iraníes toman a Trump por tonto. En él, Kaufman escribe: “En dos ocasiones [Trump] ha anunciado la apertura del estrecho de Ormuz y en dos ocasiones ha cedido la ventaja estratégica de Estados Unidos a cambio. Pese a todo, el estrecho permanece cerrado, mientras el régimen exige más”.
El estancamiento de las negociaciones entre EE UU e Irán desvance el optimismo en las Bolsas
El estancamiento de las negociaciones entre EE UU e Irán desvanece el optimismo en las Bolsas. Las persistentes tensiones entre Estados Unidos e Irán mantienen nerviosos a los inversores, que además ven cómo suben de nuevo los precios del petróleo. El barril de brent suma más del 1% hasta superar los 103 dólares el barril. A pesar de los nuevos máximos históricos anoche en Wall Street, después de que el presidente Donald Trump extendiera el alto el fuego con Irán, las acciones asiáticas caen, al igual que los futuros estadounidenses y los del EuroStoxx 50. Los índices europeos apuntan a descensos de más del 1%. El optimismo se ha desvanecido por el estancamiento de las negociaciones de paz y los riesgos para el suministro mundial de petróleo tras los recientes incidentes en el estrecho de Ormuz.
El sentimiento de aversión al riesgo se eleva con los precios del crudo por encima de los 100 dólares por barril, cerca de los máximos recientes, y la escalada de las tensiones en Oriente Próximo. Irán incautó el miércoles dos buques comerciales en el estrecho de Ormuz, afianzando su control sobre la vía marítima estratégica, pocas horas después del anuncio del alto el fuego de Trump, lo que subraya la debilidad de la tregua. Hay pocas señales de que se reanuden las conversaciones de paz y el aumento de los precios del petróleo ensombrece las perspectivas de crecimiento económico. El Nikkei de Japón baja un 1,1%. En China, el índice Shanghai Composite cae un 0,5% y el índice Hang Seng de Hong Kong cede un 1%.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo en este jueves 23 de abril. Seguimos pendientes de la situación en el estrecho de Ormuz y de la reanudación de las negociaciones entre EE UU e Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las conversaciones de paz con Teherán podrían retomarse mañana viernes. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha defendido la apuesta de su país por el “diálogo”, si bien ha recordado que el bloqueo a puertos iraníes es uno de los principales obstáculos para unas negociaciones “auténticas”.
Mientras, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reivindicará este jueves en Chipre ante el resto de líderes de la Unión Europea la posición que mantiene sobre la guerra de Irán y la necesidad de que los Veintisiete decidan adoptar alguna medida en su relación con Israel.