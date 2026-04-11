Gráficos | Superpetroleros parados y una nueva ruta controlada por Irán: ¿qué está pasando en Ormuz?

El primer día de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, el pasado miércoles, apenas cinco grandes barcos cruzaron el estrecho de Ormuz. Fueron, de hecho, menos de los que lo habían cruzado en cada uno de los diez días previos al acuerdo, cuando Irán ya había facilitado el paso a ciertos países y cargamentos. El jueves fueron nueve. Al menos dos han sido buques petroleros, Bavan y Tour 2; el resto, graneleros y cargueros.

Las cifras reflejan la tensa prudencia de los últimos días en esta lengua de agua, por la que antes de la guerra pasaban 140 barcos al día.

El trasiego de buques en la zona, sin embargo, empezó a dar indicios de reactivación en la semana anterior al alto el fuego. La siguiente imagen satelital muestra la disposición de las embarcaciones el 7 de abril, fecha más reciente disponible, un día antes del acuerdo entre Irán y Estados Unidos.

Desde el inicio de las hostilidades, el 28 de febrero, unos 190 buques cargados de crudo, gasóleo o queroseno llevan más de seis semanas anclados en el golfo Pérsico, a la espera de poder partir. Unos 20.000 marineros se encuentran en la misma situación, según la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Los buques se cuentan por decenas al oeste del estrecho, frente a la costa de Omán.

Para salir del golfo Pérsico, esas embarcaciones deben seguir una ruta nueva, diferente a la habitual antes de los bombardeos, impuesta por Irán. El estrecho de Ormuz se encuentra en aguas soberanas de Irán y Omán: no es propiedad iraní, pero sí baña su costa. Como explicaba a EL PAÍS Jaume Saura, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona, sobre un corredor como éste rige el derecho de tránsito: cualquier embarcación puede atravesarlo libremente siempre que el paso sea rápido y no amenace la seguridad de los países ribereños.

Este principio choca con las últimas indicaciones de la organización marítima y portuaria de Irán, que ha designado como ruta de entrada segura el paso entre las islas de Qeshm y Larak, mientras que la ruta de salida segura discurre al sur de esta última.

En el lado este del estrecho también aguardan decenas de buques. Las costas orientales de Emiratos Árabes Unidos y Omán eran ya una zona concurrida antes de la guerra, pero la densidad actual de barcos supera la registrada antes del inicio del conflicto. Tras el alto el fuego son centenares los que se acumulan a las puertas del paso.

Los petroleros que traspasan Ormuz

¿Cómo son esos buques atrapados en el golfo Pérsico, por donde transita algo más de la quinta parte del petróleo y el gas que se consumen en el mundo? Algunos de los que han pasado en el último mes son superpetroleros.

Este es uno de los superpetroleros que pasan por Ormuz. Con capacidad para transportar unos dos millones de barriles, que rondan los 190 millones de euros, mide seis veces más que un avión comercial. El petróleo se almacena en grandes tanques que ocupan prácticamente todo el interior del buque. Además de la carga y la descarga, las tuberías sirven para distribuir el peso entre los distintos compartimentos y evitar que el barco vuelque. El crudo está protegido por el doble casco, obligatorio en todos los grandes buques petroleros. Esta estructura lo hace más resistente ante choques, colisiones o explosiones, y previene las fugas contaminantes. Gracias al sistema AIS, que transmite la posición, la velocidad y la identidad de cada barco, sabemos qué buques han cruzado el estrecho. Aunque su uso es obligatorio, muchos petroleros lo desactivan para eludir sanciones: son los conocidos como buques fantasma.

No está claro si los tránsitos aumentarán en virtud del acuerdo de alto el fuego: de momento no lo han hecho. “Sin una coordinación y unas directrices claras para los armadores, no esperamos que muchos buques se arriesguen”, señalan a EL PAÍS desde la consultora de datos WoodmacKenzie. Y añaden: “Se sabe que la Guardia Revolucionaria Islámica está investigando la propiedad de los buques, sus seguros y su historial de fletamentos, en busca de cualquier vínculo con entidades occidentales, estadounidenses o israelíes. Este proceso llevará tiempo y provocará que los buques tengan que esperar en el mar antes de recibir una decisión”. La consultora energética Kpler estima que los cruces no superarán los 15 diarios, abunda en la dificultad de arrancar el tránsito marítimo ante la incertidumbre, y prevé que la flota fantasma se aventure antes: “Es probable que las empresas navieras que cumplen con la normativa sean cautelosos mientras los riesgos relacionados con los seguros, la banca y los aspectos legales se mantengan inalterados”.

Quién ha cruzado desde el inicio de la guerra

Los cruces de barcos no se han detenido del todo durante la guerra, aunque han llegado a su mínimo histórico. Según los datos que Kpler ha facilitado a EL PAÍS, al menos 262 barcos atravesaron el estrecho desde el día del bloqueo impuesto por Irán. Casi un tercio (83) lo hizo en la semana posterior al 30 de marzo, cuando el tráfico repuntó ligeramente gracias al acuerdo de Irán con un grupo reducido de países: China, India, Rusia y Pakistán. Aun así, las cifras se quedaron muy lejos de los 700 cruces semanales de antes de la guerra.

La mayoría de los cargueros que han salido han puesto rumbo a Asia. Los primeros buques en cruzar Ormuz tras el alto el fuego tienen también como destino puertos asiáticos: el pasado jueves, el buque Marivex, que transporta derivados del petróleo, atravesó el estrecho con destino a Nueva Mangalore, en India, según datos de la consultora Wood Mackenzie. Las dos potencias siguen siendo las grandes perjudicadas por el bloqueo: entre ambas recibían el 42% de la producción fósil de los países del golfo Pérsico.

Daniele Grasso y Caio Mattos han colaborado en esta información.