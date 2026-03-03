Qué implica el bloqueo del estrecho de Ormuz y cómo afecta a Europa, en mapas y datos

Una quinta parte del crudo mundial transita por este punto: más del 80% tiene como destino Asia, y en gran parte China

La ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán que comenzó el fin de semana ha puesto de nuevo al estrecho de Ormuz en el punto de mira. La tensión en torno a este paso estratégico se dejó notar en los mercados tras dos días de bombardeos. En la tarde del lunes, Teherán anunció su cierre con una advertencia explícita: “Si alguien trata de pasar, la Guardia Revolucionaria abrirá fuego contra los barcos”. ¿Por qué este trozo de mar es tan relevante? Repasamos con dos mapas y datos recientes su papel en la economía mundial.

El mapa del tráfico marítimo en esta zona, que reproducimos con datos de Global Maritime Traffic, muestra el valor esencial de esta angosta lengua de mar (llega a medir menos de 60 kilómetros de ancho) que separa Irán de la península arábiga.

Ormuz, un embudo por el que pasa una quinta parte del crudo mundial Densidad de tráfico marítimo (h/km²) 0 2 4 6 8 10

Este paso es la ruta de salida de prácticamente toda la producción petrolera de Oriente Próximo, y un lugar por el que viaja en barco más de una quinta parte del crudo mundial, según la Agencia Internacional de la Energía. Es también un importante lugar de paso de los buques de gas: algo más del 20% de los que se mueven por el mundo lo cruzan. Irán ha amenazado de forma recurrente con clausurar este punto.

El estrecho estaba en una situación de bloqueo efectivo ya desde el pasado sábado, ya que los bombardeos han impedido el paso de los superpetroleros y barcos de gas licuado, con la consecuentes subidas significativas en los precios del barril de Brent, la referencia en Europa y en casi todo el mundo: subió un 7% este lunes, en su mayor avance en casi nueve meses. Al menos 150 buques petroleros se han acumulado en las últimas 72 horas a ambos lados del estrecho, a la espera de que cambie la situación.

Barcos inmovilizados en las cercanías del estrecho, este lunes

Ante un cierre completo, exportar se convierte en imposible para la mayoría de países de la región: Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Kuwait. Y Arabia Saudí, el mayor vendedor de crudo del planeta, tiene que buscar una alternativa, y sacar el crudo por el oleoducto Este-Oeste, construido a principios de los años ochenta. Eso reduce su capacidad a la mitad, de los 10 millones de barriles habituales a cinco.

A dónde van el petróleo y el gas que pasa por Ormuz

El estrecho es una arteria esencial para la distribución global de crudo. Por sus aguas transitan a diario unos 14,5 millones de barriles de petróleo, en su mayoría con destino a Asia. China es uno de los grandes perjudicados por el cierre: en 2025 ha recibido el 25% de la producción de los países de la zona. India, Japón y Corea del Sur figuran también entre los principales compradores del petróleo que sale de esta área, según datos de Bloomberg. A Europa, en cambio, llegó el año pasado menos del 1% del crudo producido en torno al estrecho.

El cierre de tráfico supone una enorme sacudida también para el mercado del gas, la mayor desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. El suministro de gas licuado desde los países de Oriente Próximo tiene, como el petróleo, un destino mayoritariamente asiático: de nuevo, China es el principal destino.

La escasez de petróleo y gas en el mercado internacional llevará a los países más afectados, especialmente a China, a buscar estas materias en otros mercados, lo que perjudicará indirectamente a Europa.

¿Cómo afecta a Europa?

La posibilidad de un recorte en el suministro energético reaviva en Europa el recuerdo de la crisis inflacionaria desencadenada tras la invasión rusa de Ucrania, que disparó el alza de los precios en muchos países (como España). Esta vez, sin embargo, el Viejo Continente debería partir de una posición más protegida.

La mayor parte del petróleo que importa la UE no procede del estrecho de Ormuz, sino de la vecina Noruega y de Estados Unidos, que a finales de 2025 concentraban conjuntamente casi un tercio de las compras exteriores de los Veintisiete, según Eurostat. Si se suman proveedores no directamente afectados por el conflicto, como Kazajistán, Libia y Nigeria, la UE alcanza ya el 56% de sus importaciones de crudo.

Los proveedores relevantes para los países europeos más afectados por la actual crisis son Arabia Saudí e Irak, que juntos representan el 14,5% del crudo importado por la UE. Grecia y Francia figuran entre los Estados más expuestos, debido a sus elevadas compras a Irak, principal suministrador de los griegos y tercero de los franceses, según datos de Bloomberg.

España, en cambio, presentaría una menor vulnerabilidad: únicamente importa petróleo de Irak, que no se encuentra entre sus cinco principales proveedores.

En cuanto al gas, buena parte del suministro de la UE llega por gasoducto desde países vecinos como Noruega, Argelia y el Reino Unido. Tras el drástico recorte del flujo ruso, Europa ha intensificado además sus compras a proveedores más lejanos.

En el último trimestre de 2025, cerca del 60% del gas natural licuado (GNL) importado procedía de Estados Unidos, mientras que Argelia y Rusia aportaban en conjunto otro 20% adicional. El gas ruso no quedará completamente prohibido hasta finales de 2027.

Alrededor del 6% del GNL que llega a Europa tiene origen en Qatar, un país de tamaño similar al de la Región de Murcia y pegado al estrecho de Ormuz.

Entre los países que reciben gas desde lo estados que rodean Ormuz está Italia, séptima en la lista de importadores de la región por volumen: Qatar figura entre sus diez principales suministradores.

Además del cierre del estrecho, cuyas consecuencias reales se verán en los próximos días, el caos desatado por los ataques y el parón de infraestructuras clave en los países de la región ya han provocado que el precio del gas en el Viejo Continente se dispare más del 40% y que las Bolsas europeas —incluida la española— encajaran pérdidas en la sesión de este lunes.