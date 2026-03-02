Mapas | La ofensiva contra Irán se extiende por Oriente Próximo

Estados Unidos e Israel han golpeado infraestructuras clave iraníes mientras Teherán responde con misiles y drones contra Israel, el Golfo y bases occidentales en la región

El ataque a Irán se ha convertido en un conflicto regional en menos de 72 horas. Tras los bombardeos del sábado y domingo de Israel y Estados Unidos, el ejército israelí ha lanzado una nueva oleada de ataques contra Teherán. Y también contra Líbano, después que Hezbolá se atribuyera varios bombardeos contra territorio israelí.

Este lunes los medios estatales iraníes han reportado explosiones en diferentes regiones, con decenas de muertos solo en la provincia de Fars y otros en Sanandaj, junto a la frontera con Irak. Se suman a la quincena de lugares golpeados a lo largo de los últimos dos días: Israel ha asegurado haber alcanzado 500 objetivos; un portavoz del ejército de Estados Unidos ha cifrado en “más de 900″ los ataques de sus fuerzas armadas.

Los bombardeos coordinados de Estados Unidos e Israel en las últimas 48 horas han causado ya más de 600 muertos y cientos de heridos, según la Medialuna Roja. Entre sus objetivos destacan infraestructuras clave para la capacidad de respuesta iraní. Las imágenes satelitales, como la siguiente, publicada por Planet y tomada este domingo, muestran daños severos en la base naval de Konarak, en el golfo de Omán.

Imágenes: Planet Labs PBC.

El complejo de misiles de Tabriz, en el noroeste de Irán, también ha sido atacado. Según se aprecia en las imágenes de satélite, han colapsado accesos a instalaciones subterráneas utilizadas para almacenar y lanzar proyectiles de distinto alcance.

Imágenes: Planet Labs PBC.

La respuesta iraní llega hasta Chipre

Desde la muerte de Alí Jameneí, alcanzado el sábado por un misil en Teherán, Irán ha lanzado 332 drones, 28 misiles balísticos y dos misiles de crucero contra Emiratos Árabes Unidos, según el Ministerio de Defensa emiratí. Al menos 21 drones han golpeado infraestructuras civiles, como el aeropuerto de Dubái o el puerto de Zayed, en Abu Dabi. Además, han continuado los ataques contra bases estadounidenses en el Golfo y el norte de Irak (alcanzando al menos tres bases aéreas y una naval), mientras que Catar ha reportado el impacto de dos drones sobre infraestructuras energéticas en la ciudad de Ras Laffan. Además, en la mañana de este lunes un dron ha impactado en la base británica de Akrotiri, en Chipre, después de que Londres autorizara a Washington el uso de sus bases para atacar objetivos iraníes.

A su vez, la Guardia Revolucionaria Iraní ha asegurado que entre los objetivos de sus ataques sobre Israel figuran el complejo gubernamental israelí en Tel Aviv, centros militares y de seguridad en Haifa y varios puntos de Jerusalén Este.

Líbano se suma a la ofensiva

El intercambio entre Líbano e Israel ha dejado huellas visibles en ambos territorios. Los bombardeos de Hezbolá, los primeros desde el alto el fuego de 2024, se han centrado sobre el norte de Israel, cuyas represalias se han hecho efectivas en cuestión de horas: los ataques sobre los suburbios del sur de Beirut han dejado al menos 31 muertos, según el Ministerio de Sanidad Libanés, e imágenes en vídeo de zonas residenciales alcanzadas por las explosiones.