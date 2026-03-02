Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | Irán asegura que no negociará con Estados Unidos
Los bombardeos israelíes en Líbano causan más de 30 muertos | Irán lanza una oleada de misiles contra Israel | La intensificación del conflicto pone a Oriente Próximo al borde de una escalada sin precedentes
Momentos clave
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, ha afirmado en la madrugada de este lunes que su país no negociará con Estados Unidos, después de que Israel lanzara una nueva oleada de ataques contra “el corazón de Teherán”, según han informado sus Fuerzas Armadas en su canal de Telegram. El ejército israelí, por su parte, ha informado del lanzamiento de misiles contra su territorio por parte de Irán. La milicia libanesa Hezbolá se ha sumado a la batalla con sus primeros proyectiles desde 2024 e Israel ha respondido con bombardeos en Beirut y el sur de Líbano que han causado al menos 31 muertos y 149 heridos, según las autoridades sanitarias libanesas. Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado una serie de ataques contra Irán en el marco de la Operación Furia Épica, que los dos socios iniciaron el sábado contra Teherán, que ha respondido con ofensivas contra bases estadounidenses en Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y contra Israel. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó ayer a la Guardia Revolucionaria a través de su red social, Truth: “Deponed las armas y recibid inmunidad total o enfrentad una muerte segura”; y apuntó que la guerra podría durar unas cuatro semanas, aunque se mantendrá “hasta que EE UU cumpla todos sus objetivos”, añadió.
El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel que mató a Ali Jameneí fue una operación fraguada durante meses en busca del instante propicio, que llegó finalmente el sábado.
La CIA estuvo todo ese tiempo vigilando los movimientos del líder supremo iraní, Ali Jameneí, para extraer patrones de comportamiento, según la reconstrucción publicada por los medios estadounidenses a partir de fuentes anónimas de los ejércitos israelí y estadounidense. Cuando estuvo claro que Jameneí —cuya muerte anunció el presidente Donald Trump y confirmó horas después la televisión del régimen desde Teherán— iba a participar en una reunión junto a su cúpula en una dependencia gubernamental del centro de la capital, la inteligencia estadounidense dio el aviso y la maquinaria militar israelí se puso en marcha.
El Ministerio de Salud de Irán sube a 180 la cifra de muertos en la escuela bombardeada
El Ministerio de Salud iraní ha elevado este lunes a al menos 180 el número de fallecidos por el ataque del sábado en la escuela de Minap, en Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa. a mayoría de los fallecidos eran niñas que asistían a la escuela. (EFE)
Del mismo modo que el ataque militar contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel sin mandato legal alguno es criticable por lo que supone de violación del derecho internacional, también lo es la muerte del líder iraní, Alí Jameneí. El ayatolá, fallecido en un bombardeo cuya autoría se ha atribuido la fuerza aérea israelí, era el máximo responsable de un régimen que, desde hace décadas, viola los derechos humanos de su población. Su figura, como su Gobierno, ocupará un lugar destacado en la historia universal de la ignominia, pero su destino no debiera haber sido acabar aplastado bajo los escombros de su cuartel general, sino ante un tribunal. Ya no será así porque, de nuevo, Trump y Netanyahu han optado por tomar el peligroso atajo que consiste en aplicar una pretendida justicia sumarísima en vez de respetar los procedimientos de la legalidad internacional. Otro fracaso del orden mundial basado en reglas construido con gran esfuerzo mediante instituciones transnacionales —también de justicia— tras la Segunda Guerra Mundial.
Al menos 31 muertos y 149 heridos en los bombardeos israelíes contra Líbano
Al menos 31 personas han muerto y otras 149 han resultado heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur de Líbano, en respuesta a un ataque del grupo chií libanés Hezbolá en medio del conflicto con su aliado Irán. (Efe)
Kuwait intercepta nuevos drones, mientras se registran explosiones en Doha y Dubái
Las defensas aéreas de Kuwait han informado este lunes de que han interceptado nuevos drones, en el tercer día consecutivo de ataques iraníes en represalia contra los vecinos
Estados del Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. No se han registrado heridos, según la agencia estatal de noticias.
Esta mañana se ha escuchado también una serie de fuertes explosiones en Dubái y en la capital qatarí, Doha. (Reuters)
El Ejército de Israel lanza una nueva oleada de ataques contra Hezbolá en Líbano
El Ejército de Israel ha lanzado en la madrugada una nueva oleada de ataques aéreos contra objetivos de Hezbolá en Líbano, después de ordenar la evacuación de medio centenar de localidades del sur del país vecino y de bombardear Beirut tras una ofensiva del grupo chií contra el norte de Israel.
Los inversores huyen del riesgo
El conflicto en Oriente Próximo sacude los mercados. Los precios del petróleo suben y las acciones bajan con fuerza tras el ataque de EE UU e Israel a Irán el fin de semana. Los inversores huyen de los activos de riesgo. Las Bolsas asiáticas registran caídas del 1,4%, mientras que los futuros de los índices bursátiles estadounidenses caen un 0,9%. El EuroStoxx 50 apunta a una apertura de sesión en Europa con descensos superiores al 1,5%. Por su parte, el oro, considerado refugio, sube más del 2%, hasta los 5.363 dólares la onza.
Irán lanza una nueva oleada de misiles contra Israel
El ejército iraní ha respondido este lunes a los últimos ataques con una nueva oleada de misiles contra Israel, según informan las fuerzas armadas de este país en un mensaje en las redes sociales.
El petróleo se dispara al agravarse la crisis de Irán, que interrumpe los flujos a través de Ormuz
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, avanza un 6,4%, hasta los 77,5 dólares por barril. El WTI, la referencial estadounidense, suma un 6% y supera los 71 dólares por barril. En lo que va de año, el crudo acumula un alza superior a un 25%.
El petróleo podría dispararse hasta los 100 dólares por barril si el transporte a través del estrecho de Ormuz se ve interrumpido durante semanas o meses, según declaró Jorge León, director de análisis geopolítico de Rystad Energy, a Bloomberg Television. Es imposible que el mercado compense por completo los ~15 millones de barriles diarios de crudo que pasan por el estrecho, apuntó.
Hace tiempo que quedó claro que los ideales del mundo MAGA (Make America Great Again o Hagamos América grande de nuevo) se pueden resumir en uno solo: lo que diga su líder, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Este sábado, Trump dijo que Washington estaba listo para lanzar, en alianza con Israel, un ataque masivo contra Irán con el objetivo de forzar un cambio de régimen en ese país. Eso no solo supone una ruptura de sus reiteradas promesas de campaña de no meter a Estados Unidos en guerras en el exterior; también entra en conflicto directo con el gran eslogan MAGA: America First. ¿Supone priorizar los intereses de Estados Unidos lanzarse a derrocar la sanguinaria dictadura de los ayatolás, en el poder desde 1979?
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora de los ataques de EE UU e Israel contra Irán, en este lunes 2 de marzo. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, ha afirmado en la madrugada que su país no negociará con Estados Unidos, después de la nueva oleada de bombardeos de Washington e Israel contra Irán. Estados Unidos e Israel mantienen este lunes sus ataques contra Irán en el marco de la Operación Furia Épica, que los dos socios iniciaron el sábado contra Teherán, que ha respondido con ofensivas contra bases estadounidenses en Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y contra Israel. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó ayer a la Guardia Revolucionaria a través de su red social, Truth: “Deponed las armas y recibid inmunidad total o enfrentad una muerte segura”; y apuntó que la guerra podría durar unas cuatro semanas, aunque se mantendrá “hasta que EE UU cumpla todos sus objetivos”, añadió.
