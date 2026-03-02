Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | Irán asegura que no negociará con Estados Unidos

Los bombardeos israelíes en Líbano causan más de 30 muertos | Irán lanza una oleada de misiles contra Israel | La intensificación del conflicto pone a Oriente Próximo al borde de una escalada sin precedentes

El petróleo se dispara al agravarse la crisis de Irán, que interrumpe los flujos a través de Ormuz

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, ha afirmado en la madrugada de este lunes que su país no negociará con Estados Unidos, después de que Israel lanzara una nueva oleada de ataques contra “el corazón de Teherán”, según han informado sus Fuerzas Armadas en su canal de Telegram. El ejército israelí, por su parte, ha informado del lanzamiento de misiles contra su territorio por parte de Irán. La milicia libanesa Hezbolá se ha sumado a la batalla con sus primeros proyectiles desde 2024 e Israel ha respondido con bombardeos en Beirut y el sur de Líbano que han causado al menos 31 muertos y 149 heridos, según las autoridades sanitarias libanesas. Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado una serie de ataques contra Irán en el marco de la Operación Furia Épica, que los dos socios iniciaron el sábado contra Teherán, que ha respondido con ofensivas contra bases estadounidenses en Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y contra Israel. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó ayer a la Guardia Revolucionaria a través de su red social, Truth: “Deponed las armas y recibid inmunidad total o enfrentad una muerte segura”; y apuntó que la guerra podría durar unas cuatro semanas, aunque se mantendrá “hasta que EE UU cumpla todos sus objetivos”, añadió.

