La CIA siguió durante meses los movimientos de Jameneí a la espera del momento para lanzar el ataque que lo mató

La agencia de espionaje de EE UU identificó una reunión del líder supremo iraní con su cúpula en Teherán y compartió la información con Israel, que bombardeó el edificio

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel que mató a Ali Jameneí fue una operación fraguada durante meses en busca del instante propicio, que llegó finalmente el sábado.

La CIA estuvo todo ese tiempo vigilando los movimientos del líder supremo iraní, Ali Jameneí, para extraer patrones de comportamiento, según la reconstrucción publicada por los medios estadounidenses a partir de fuentes anónimas de los ejércitos israelí y estadounidense. Cuando estuvo claro que Jameneí —cuya muerte anunció el presidente Donald Trump y confirmó horas después la televisión del régimen desde Teherán— iba a participar en una reunión junto a su cúpula en una dependencia gubernamental del centro de la capital, la inteligencia estadounidense dio el aviso y la maquinaria militar israelí se puso en marcha.

Como consecuencia de la Operación Furia Épica, nombre que, con su acostumbrada voluptuosidad belicista, dio el Pentágono al inicio de una campaña militar aún de consecuencias impredecibles en Oriente Próximo, 48 líderes del régimen murieron. La cifra se la dio este domingo Trump a Fox News, pero no aportó las pruebas para sostenerla.

Antes de lanzar las bombas, Israel había concluido, según The New York Times, que a la junta del sábado por la mañana estaba convocada la plana mayor de la máquina represora del régimen, que en las últimas protestas del pasado mes de enero asesinó a unas 30.000 personas, según cálculos de fuentes sobre el terreno. Entre otros, asistieron Mohammad Pakpour, comandante en jefe del Guardia Revolucionaria Islámica; el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh; el almirante Ali Shamkhani, jefe del Consejo Militar; Seyyed Majid Mousavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica; y Mohammad Shirazi, viceministro de Inteligencia. Todos ellos murieron junto a Jameneí. El domingo por la noche, Trump, que se pasó toda la jornada hablando con periodistas por teléfono, aunque no hizo ninguna comparecencia en 48 horas, le dijo al reportero de ABC News Jonathan Karl que Washington tenía candidatos para suceder al líder supremo (tampoco especificó cuáles), pero que todos estaban muertos.

El bombardeo llegó a plena luz del día, en una decisión pensada para jugar con el factor sorpresa; la última vez que Estados Unidos atacó Irán, en junio pasado, las bombas cayeron de madrugada sobre tres instalaciones de almacenamiento y enriquecimiento de uranio del programa nuclear de la República Islámica. Esta vez los aviones partieron a las 6:00 de Israel (una hora menos en España; siete menos en Washington) y descargaron al menos treinta bombas 160 minutos después, a eso de las 9:40.

Imagen por satélite del complejo en el que las bombas israelíes mataron a Ali Jamenei. SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR / HANDOUT (EFE)

La Casa Blanca difundió al final del día unas imágenes de Trump siguiendo —en directo, dijo el Gobierno de Estados Unidos— el operativo. Están tomadas en una sala improvisada en su residencia privada de Mar-a-Lago, a la que no renunció a ir el viernes para pasar el fin de semana después de visitar Texas, y aparecer en una hamburguesería de Corpus Christi.

Su Administración también publicó una foto en un lugar más propicio para ocasiones tan trascendentales como esta: la Situation Room (la sala de crisis) de la Casa Blanca. En esa imagen se ve al vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, presidir una reunión a la que asisten, entre otros, la Directora Nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, y los secretarios de Energía, Chris Wright, y del Tesoro, Scott Bessent.

A Trump lo acompañaronn en Mar-a-Lago su jefa de Gabinete, Susie Wiles, el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, y Marco Rubio, secretario de Estado. Y la foto carece de la épica, que tal vez se buscaba, de la que difundió la Administración de Obama de la noche en la que el ejército estadounidense asesinó a Osama Bin Laden. El presidente de Estados Unidos asistió tocado por la misma gorra roja con las siglas “USA”, en azul, que lució en el mensaje a la nación pregrabado y difundido en su red social Truth a las 2:30 de la madrugada (hora de Florida). Esto es: casi dos horas después de que los proyectiles impactaran sobre el complejo de Teherán en el que mataron a Jameneí.

En algo que solo cabe calificar de irónico, The Wall Street Journal contó que el ataque se llevó a cabo con la ayuda de Claude, el robot de inteligencia artificial desarrollado por la empresa Anthropic, que horas antes había sido castigada y excluida por Trump del suculento negocio de los contratos del Pentágono.

El puñetazo en la mesa llegó después de que la tecnológica mantuviera un pulso con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que lleva sospechosamente desaparecido desde el inicio de la Operación Furia Épica, una campaña cuya duración aún no está clara (Trump ahora dice “una semana”; luego, “cuatro”; al rato, “cuatro o cinco”). Anthropic exigía cierto control el destino que el Pentágono hiciera de sus herramientas. El Comando Central de Estados Unidos en Oriente Próximo había recibido instrucciones, según el Journal, para que emplearan Claude “para evaluaciones de inteligencia, identificación de objetivos y simulaciones de escenarios de batalla”.

The Washington Post da cuenta, por su parte, del papel que tuvo el principe heredero saudí, Mohammed bin Salman. El diario desveló el sábado que este habló en repetidas ocasiones con Trump para apoyar la opción de un ataque estadounidense, pese a que públicamente el saudí abogaba por una saluda diplomática. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presionaba en favor de un golpe militar como el que acabó produciéndose.

Entre las razones que Trump ha dado para un ataque que no ha buscado la aprobación del Congreso ni se ha esforzado en justificar frente a la opinión pública de su país, el presidente de Estados Unidos citó en su vídeo pregrabado una serie de viejos agravios que se remontan a la toma del poder de los ayatolás en 1979, así como el deseo de que sean los iraníes los que culminen la tarea de cambiar el régimen que Washington ha comenzado desde el aire, y sin intención de mandar tropas sobre el terreno.

Trump, como Netanyahu, también citó la aniquilación del programa nuclear iraní, aunque ese pretexto lo contradiga la propia inteligencia estadounidense, que considera improbable que Teherán fuera capaz de lanzar un ataque sobre territorio continental de Estados Unidos en la próxima década. Tras conocer los detalles de la operación militar, parece claro que ambos vieron cómo se abría una oportunidad de eliminar a Jameneí que pensaron que no debían desaprovechar.

Si algo ha demostrado el presidente de Estados Unidos en su segundo mandato es la preocupación del que ve cerca el final de su aventura en Washington por cimentar su legado. Pasar a la historia como el inquilino de la Casa Blanca que mató a Jamenei, que ejerció su poder con sanguinaria determinación desde 1989, es casi tan importante para Trump como consagrarse como el único que tuvo las agallas de meterle mano a Irán, uno problema enquistado para Estados Unidos desde hace 47 años. Un trabajo minucioso de la CIA y el concurso de los aviones israelíes fueron el primer paso.

De lo que suceda a partir de ahora en una región empujada al abismo de la incertidumbre dependerá el resto. Conociendo a Trump, solo una cosa está clara: ya encontrará la manera, pase lo que pase, de venderlo como una victoria personal si acaba siendo un éxito, y de cargar las culpas en otros si se trata de un fracaso.