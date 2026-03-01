El ataque a Irán abre a Trump un cisma en el mundo MAGA

Un sector de la parroquia más fiel del presidente estalla contra sus promesas rotas de no meter a Estados Unidos en nuevas guerras en el extranjero

Hace tiempo que quedó claro que los ideales del mundo MAGA (Make America Great Again o Hagamos América grande de nuevo) se pueden resumir en uno solo: lo que diga su líder, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este sábado, Trump dijo que Washington estaba listo para lanzar, en alianza con Israel, un ataque masivo contra Irán con el objetivo de forzar un cambio de régimen en ese país. Eso no solo supone una ruptura de sus reiteradas promesas de campaña de no meter a Estados Unidos en guerras en el exterior; también entra en conflicto directo con el gran eslogan MAGA: America First. ¿Supone priorizar los intereses de Estados Unidos lanzarse a derrocar la sanguinaria dictadura de los ayatolás, en el poder desde 1979?

La respuesta es no, según la excongresista Marjorie Taylor Greene (MTG), que solía ser una de las más fieles aliadas del presidente en el Capitolio hasta su caída en desgracia y posterior renuncia a seguir en política, dado que había pasado al incómodo bando de los que llevan la contraria a Trump. MTG escribió en X: “¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras”.

En otro mensaje, la exrepresentante por Georgia rebotó un vídeo de una escuela atacada en los bombardeos de la madrugada, en la que, según las autoridades iraníes, murieron decenas de personas, muchas de ellas niñas. Lo acompañó de este texto: “¡Esto NO es liberar al pueblo iraní! ¡Esto es asesinar a sus hijos! ¿Qué demonios están haciendo, locos? ¡¡¡ESTADOS UNIDOS NO APOYA ESTO!!!“, escribió. Con esos mensajes, MTG, que esta semana anunció “el fin de lo MAGA” si Trump se decidía a atacar a Irán, resumió el cisma que se le abre al inquilino de la Casa Blanca entre sus seguidores más fieles.

Trump y Carlson en octubre de 2024. Julia Demaree Nikhinson (AP)

Están los que claman por las promesas rotas de la campaña y por la traición a la política aislacionista que estos esperaban de la segunda presidencia del líder. Y están también los defensores de Trump, caiga quien caiga; entre ellos, la activista Laura Loomer, reconocida islamófoba, que posteó: “[El presidente] pasará a la historia como un protector de la humanidad. Espero que este sea el comienzo de su ofensiva contra el islam en Occidente”. O los medios conservadores como Fox News, que han pasado de elogiar al “presidente de paz” para adoptar en los últimos días, mientras continuaban las conversaciones en Ginebra sobre el programa nuclear iraní, una postura de apoyo, cuando no de incitación, de las ansias bélicas de Trump. The Wall Street Journal, otro medio propiedad del magnate Rupert Murdoch, publicó, por su parte, un editorial titulado Los ayatolás optan por la guerra.

Algunas de las cuentas de redes sociales más destacadas del movimiento MAGA, desde la de la podcaster Candace Owens, campeona de las conspiranoias, a la de la columnista Cassandra MacDonald, republicaron este sábado un post del activista trumpista Charlie Kirk, asesinado el pasado mes de septiembre. Se trata de un mensaje del 17 de junio, es decir, de 10 días antes del ataque ordenado por Trump contra tres instalaciones de almacenamiento y enriquecimiento del programa nuclear de Teherán. Kirk definió entonces la idea de “un cambio de régimen” como “una locura”. “Desembocará en una guerra civil, matará a cientos de miles de personas y creará una nueva y gigantesca crisis de refugiados musulmanes. Derrocar a un líder NUNCA es tan fácil como parece. Casi siempre conlleva una mayor implicación militar [de Estados Unidos], una guerra civil y el caos”.

Bannon, desaparecido

Kirk no fue el único en alzar la voz. El ideólogo nacionalpopulista Steve Bannon acudió en esos días a la Casa Blanca para tratar de convencer a Trump (en las primeras horas tras el nuevo ataque, Bannon estuvo desaparecido, acosado como está por sus vínculos con el millonario pederasta Jeffrey Epstein). Pero lo cierto es que aquellas alertas fueron exageradas; la operación de junio acabó archivada como un éxito militar por parte del Pentágono, que Trump exageró al decir que había logrado la “destrucción total” de la capacidad nuclear de Irán. Aquel bombardeo supuso también el fin de la llamada “guerra de los 12 días” con Israel, y no provocó un cataclismo regional ni una contienda civil.

Charlie Kirk y Candace Owens en 2018, en un acto en la universidad de Colorado, en Boulder. MediaNews Group/Boulder Daily Ca (MediaNews Group via Getty Images)

Ese resultado, sumado a la operación del pasado 3 de enero para capturar al chavista Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, que tampoco desató la inestabilidad en Venezuela, ha envalentonado a Trump en la escena internacional. Además, ha amortiguado en los últimos días ―junto al temor de ser, como MTG, el blanco de las iras del líder― las críticas de un sector del America First ante la perspectiva de un nuevo ataque a Irán.

No es el caso del locutor Tucker Carlson, que, poco después de conocerla, describió la operación militar a ABC News como “absolutamente repugnante y malvada”. Carlson, cuyos vínculos con Qatar son conocidos, también dijo que “cambiaría las reglas” del movimiento MAGA “de un modo profundo”.

De las consecuencias del ataque de este sábado dependerá que el influencer de extrema derecha tenga razón. O tal vez todo esto sirva simplemente para probar la capacidad de los fieles de Trump de adaptarse a unas normas que desde hace tiempo pueden resumirse en una sola: lo que diga el líder.