Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto contra Irán

Trump define la operación como “masiva” y anima a los iraníes a tomar el poder cuando acabe. La ofensiva también van dirigida contra dirigentes. Israel declara el estado de emergencia y cierra su espacio aéreo

Ocho meses después de la última guerra, Israel y Estados Unidos han lanzado un ataque conjunto inédito contra Irán. Lo ha anunciado por sorpresa el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, en torno a las 08.00, hora local (07.00, en la España peninsular). Casi a la vez se han podido escuchar explosiones en la capital iraní, Teherán. El presidente de EE UU, Donald Trump, ha confirmado que se trata de una operación conjunta “masiva” y ha instado al pueblo iraní a tomar el poder cuando acabe, en la línea del cambio de régimen por el que ha presionado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Israel ha declarado el estado de emergencia y cerrado su espacio aéreo.

Tras décadas de guerra encubierta (con ciberataques, asesinatos de científicos nucleares y ataques a través de aliados), Israel entra en su cuarto enfrentamiento directo con Irán en apenas dos años y aquel en el que, todo parece indicar, nadie jugará a hacer tablas. La operación llevaba meses en preparación, con la fecha decidida hace semanas, pese a las negociaciones entre Washington y Teherán, ha señalado un dirigente israelí a la agencia Reuters.

Un dirigente israelí ha señalado a la televisión pública que el ejército no está bombardeando solo infraestructuras o lanzaderas de misiles, sino también a dirigentes iraníes. Aunque no lo ha señalado abiertamente como objetivo, Netanyahu pretende aprovechar la actual debilidad ―interna y externa― del régimen de los ayatolás, y de las milicias que patrocina en la región (principalmente la libanesa Hezbolá), para derrocarlo.

La población de Israel se ha enterado del inicio del bombardeo por el sonido de las sirenas antiaéreas y un mensaje de alerta a móviles declarando el estado de emergencia. No era un aviso ante un ataque, sino una advertencia y un llamado a permanecer cerca de los refugios ante la previsible respuesta de Teherán, Israel, como Irak, ha cerrado su espacio aéreo.

Desde 2024, el fin de cada enfrentamiento entre Israel e Irán ha sido a su vez el inicio de la cuenta atrás hasta el siguiente. Así que Israel llevaba meses preparado, con el ejército en máxima alerta y plena coordinación con Washington. “Oriente Próximo se encuentra en una encrucijada. Los elementos extremistas se niegan a rendirse. […] Estamos preparados para cualquier escenario. Y si los ayatolás cometen el error de atacarnos, experimentarán una respuesta que ni siquiera pueden imaginar”, advirtió Netanyahu la semana pasada, en una ceremonia de graduación militar.

El martes llegaron al país 12 F-22, un caza furtivo estadounidense de quinta generación que figura entre los más avanzados del mundo. Si no es habitual el aterrizaje en el país de cazas de EE UU, menos aún de F-22. Se suman a la ―también inusual― presencia de aviones estadounidenses de reabastecimiento y de carga en Ben Gurión, el aeropuerto cercano a Tel Aviv que ejerce de puerta de entrada de casi todo el tráfico aéreo civil.

Varios ciudadanos observaban una columna de humo, este sábado en Teherán. AP

El Gobierno de Netanyahu trasladó además a Líbano una clara advertencia de que si Hezbolá entraba en escena en apoyo de su valedor iraní, bombardeará las infraestructuras básicas, incluido el único aeropuerto en funcionamiento del arruinado país. Lo admitió el martes su ministro de Exteriores, Yusef Rayyi.

Esta misma semana, el aeropuerto Ramon realizó un simulacro con vehículos de bomberos, policía, ambulancias y militares. Y el Ayuntamiento de Haifa, tercera ciudad del país y con el puerto más importante, venía pidiendo la preparación “inmediata” de los refugios públicos que estaban siendo utilizados para otros fines.

La industria armamentística de Israel lleva desde agosto produciendo de forma acelerada interceptores Arrow 3. Es el sistema antimisiles que más empleó en la guerra con Teherán que inició en junio y a la que EE UU se acabó sumando, bombardeando plantas nucleares iraníes.

El consenso político y militar en Israel es que aquel conflicto de 12 días fue un éxito, pese a que el régimen de los ayatolás matase a más de 30 personas y la intercepción de los 550 misiles balísticos se quedase en el 86%, mostrando agujeros letales en su defensa. Las autoridades mantienen hasta hoy, además, el secretismo sobre los daños que sufrieron las instalaciones militares, principal objetivo de los misiles y drones iraníes.

Con todo, el ejército de Israel volvió a mostrar por qué es ―de largo― el más tecnológicamente avanzado de Oriente Próximo. No solo por causar más víctimas y daños, sino sobre todo por la superioridad aérea que exhibió. En su ataque inicial, empleó más de 200 drones y ni uno solo fuese interceptado. Dos días más tarde, presumió de tener hasta 50 cazas sobre los cielos de la capital iraní, según difundieron entonces las Fuerzas Armadas.

Era, en parte, el resultado de los daños que había causado en los dos enfrentamientos de menor escala que mantuvieron en 2024. El embrión del primero fue la decisión de Netanyahu de matar a tres altos mandos iraníes en un ataque aéreo contra la Embajada del país en Damasco. La República Islámica respondió con más de 300 drones y misiles contra el Estado judío, pero anunciados ―y casi coreografiados― para salvar la cara ante los suyos sin generar una escalada regional. Netanyahu tuvo la última palabra, con un bombardeo al sistema antiaéreo que protegía una instalación nuclear.

Israel volvió a humillar a Irán en julio, al asesinar al líder político de Hamás, Ismail Haniya, en una casa de huéspedes en Teherán a la que lo había invitado. Dos meses más tarde, mató a Hasan Nasrala, el líder de Hezbolá, el aliado libanés al que Teherán veía pasar en pocos días de milicia temida a desconcertada perdedora. La acumulación de agravios llevó a Teherán a lanzar un nuevo ataque, este menos calculado, de unos 180 misiles balísticos. La mayoría fue interceptada.

Tanteos

Era cuando Israel e Irán todavía se tanteaban, midiendo sus respectivas fuerzas con un ojo ya en la siguiente ronda, como la guerra iniciada este sábado. “Israel está muy a favor de la guerra y de un cambio de régimen”, pero es también consciente de que conlleva “mucho riesgo y caos, sobre todo en una campaña prolongada, en la que probablemente sería la principal víctima”, aseguraba el lunes la analista sénior sobre Israel del International Crisis Group, Mairav Zonszein, en un panel organizado por este think-tank antes del estallido bélico.

Acabar con la República Islámica consolidaría aún más la indiscutible supremacía regional de Israel, al quitarse de en medio a su gran némesis tras laminar o someter progresivamente a sus principales apoyos. Un candidato deseable para tomar eventualmente el poder en Irán sería Reza Pahlavi, el hijo de Mohamed Reza Pahlavi, el sha de Persia que tejió una estrecha alianza con el Estado judío hasta que cayó en 1979, precisamente en la revolución islámica de la que deriva el actual régimen.

Netanyahu lograría además una valiosa carta de presentación ante el electorado de cara a los comicios de octubre. Los números no le dan de momento para reeditar su actual coalición con nacionalistas radicales y ultraortodoxos, según coinciden los sondeos de las últimas semanas.