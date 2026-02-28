Trump insta a los iraníes a sublevarse: “Es el momento de tomar el control de su destino”

El presidente estadounidense asegura que están llevando a cabo “grandes operaciones de combate” y que no tolerará un Irán con armas nucleares. “Tomad vuestro destino en vuestras manos”, dice Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado directamente este sábado al pueblo iraní a derribar a su Gobierno, una vez hayan concluido los bombardeos que sus tropas y las israelíes lanzan contra Irán. Es una invocación expresa al cambio de régimen, algo que habían esquivado declarar con claridad en las semanas de preparativos y negociaciones previos al ataque conjunto de este sábado de Israel y su país contra Irán. El llamamiento a “deponer a su gobierno” también lo han repetido el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el hijo del último sha iraní, Reza Pahlavi.

En su intervención, que ha colgado también en su red social, Truth, el presidente estadounidense ha confirmado el comienzo de “grandes operaciones de combate en Irán”, y ha asegurado que el objetivo es “defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní”.

Trump ha lanzado también un llamamiento directo a la Guardia Revolucionaria iraní, a las fuerzas armadas y a la policía iraní a deponer las armas. Si lo hacen, recibirán inmunidad. De lo contrario, “encararán una muerte cierta”.

Pero el mensaje principal era un llamamiento a la rebelión de los iraníes, a los que ha recomendado que durante los bombardeos busquen refugio. Pero una vez concluya una operación que se promete mucho más larga e intensa que la que Estados Unidos lanzó contra objetivos nucleares iraníes en junio, deben sublevarse. “El poder de su libertad está en sus manos”, ha declarado. “Cuando hayamos acabado, depongan a su gobierno. El poder es de ustedes. Probablemente sea su única oportunidad en generaciones”.

El mandatario, que comparecía en su intervención con una gorra gris en la que se leían las letras USA, y ante una fila de banderas estadounidenses, no ha podido evitar colgarse una medalla: “Durante muchos años han pedido ayuda a Estados Unidos, pero no la obtuvieron. No había ningún presidente que que estuviera dispuesto a hacer lo que yo esta noche. Ahora tienen un presidente que les da lo que quieren, así que vamos a ver cómo responden ustedes”.

“Estados Unidos les está respaldando con una fuerza abrumadora y una potencia devastadora. Este es el momento de tomar el control de su propio destino y de desatar ese futuro próspero y glorioso que está a su alcance”, continuaba. Y ha reiterado: “Este es el momento de actuar. No dejen que pase de largo”.

Unos minutos después y en el mismo sentido se ha pronunciado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu: “Es vuestra oportunidad, tomad vuestro destino en vuestras manos”. “Help has arrived” (La ayuda ha llegado), ha dicho en inglés —en medio de un discurso en hebreo— parafraseando el mensaje que Trump dirigió en enero a los manifestantes en Irán, durante la represión, informa Antonio Pita.

El golpe, del que hasta el momento no se conoce el número de víctimas, llega mientras Teherán y Washington se encontraban en negociaciones sobre el programa nuclear iraní, y nueve meses después de un bombardeo estadounidense contra las principales instalaciones nucleares iraníes que, según Trump, “pulverizó” el programa atómico del régimen teocrático.

“Intentamos llegar a un acuerdo. Ellos querían hacerlo... Irán lo rechazó, como ha hecho durante décadas. Ha rechazado cada oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares, y ya no podemos aguantar más”, ha declarado Trump como justificación para el nuevo ataque, que llega después de semanas en las que Estados Unidos ha amasado su mayor músculo militar en la región desde la invasión de Irak en 2003.

El presidente estadounidense, que hablaba desde su residencia privada, Mar-a-Lago, donde tenía previsto pasar el fin de semana, ha dejado claro que se trata de una operación mucho más sustancial de la lanzada en junio del año pasado, cuando las fuerzas estadounidenses atacaron las instalaciones nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahán.

Según el mandatario, desde entonces, Irán “ha intentado reconstruir su programa nuclear y ha continuado desarrollando misiles de larga distancia que pueden atacar a nuestros amigos en Europa, a nuestras tropas en el exterior y pronto podrían llegar a la patria estadounidense”.

“Vamos a destruir sus misiles, y pulverizar su industria de misiles. Vamos a aniquilar su Marina. Vamos a asegurarnos de que los grupos terroristas que patrocina no puedan desestabilizar la región o el mundo”, sostenía el republicano, que ha reconocido la posibilidad de que las fuerzas estadounidenses sufran bajas, algo que no había ocurrido en las intervenciones militares previas en Irán o Venezuela.

De manera similar a la de Trump se ha manifestado Reza Pahlavi, el heredero del sha depuesto en 1979 por la Revolución Islámica que encabezó el ayatolá Jomeini. Pahlevi, residente en Estados Unidos, ha saludado una operación militar que ha descrito como una “intervención humanitaria” de su país de adopción en Irán, y ha llamado a las fuerzas iraníes a sublevarse contra el actual líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jameneí.

“La ayuda que el presidente de Estados Unidos prometió al valiente pueblo iraní ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria, y su objetivo es la República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de exterminio, no el gran país y la nación de Irán”, ha indicado el hijo del sha en su comunicado.