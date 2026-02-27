La Casa Real advierte al rey emérito de que para volver “debería recuperar la residencia fiscal en España”

Juan Carlos I puede volver a residir en el país donde reinó durante 39 años en el momento que quiera, pero en tal caso “debería recuperar la residencia fiscal en España”. Esa es la posición de la Casa Real sobre el regreso del rey emérito, ante la polémica generada por la petición del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de que ponga fin a su autoexilio en Abu Dabi tras la desclasificación de los documentos secretos que han confirmado su protagonismo en el fracaso del golpe de Estado del 23-F.

Fuentes de la Casa Real han subrayado este viernes que, “como se ha dicho, [el padre de Felipe VI] puede volver a residir en España cuando él quiera”. Pero han advertido de que, “en todo caso, para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas, y por consiguiente salvaguardar la [imagen] de la Corona como institución, don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España”.

Desde que se marchó a Emiratos Árabes Unidos (EUA), en agosto de 2020, Juan Carlos I dejó de tener residencia fiscal en España, por lo que no está obligado a pagar impuestos y tampoco a dar explicaciones sobre el origen de sus ingresos o de los medios que sustentan su lujoso tren de vida en el golfo Pérsico. Tanto las investigaciones penales por un presunto fraude fiscal como las inspecciones que le abrió en su momento la Agencia Tributaria se archivaron por haber prescrito el posible delito, gozar de inmunidad hasta que en 2014 dejó de ser jefe del Estado o por las dos regularizaciones fiscales que realizó, una en diciembre de 2020 por un importe de 678.393 euros y otra en febrero de 2021, por 4,4 millones. En consecuencia, ya no tiene cuentas pendientes con Hacienda. Sin embargo, de residir en España volvería a estar sujeto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales como cualquier otro ciudadano.

Juan Carlos I planea venir a España todos los meses a partir del próximo 12 de marzo y hasta septiembre u octubre, en estancias de cuatro o cinco días cada vez y así lo ha comunicado a La Zarzuela, según fuentes de su entorno. Su objetivo es participar en las regatas del club náutico de Sanxenxo (Pontevedra), que preside su amigo Pedro Campos, realizar visitas médicas y reunirse con sus amistades. Estas visitas, que ya ha realizado en el pasado pero se harán más frecuentes, son compatibles con mantener su residencia fiscal en el golfo Pérsico, ya que solo está obligado a trasladarla a España si pasa más de 183 días en un año natural.

El pasado jueves, a través de la red social X, el presidente del PP, Albero Núñez Feijóo, aseguró que “la desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado”, en alusión a Juan Carlos I. “Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”, añadió. “Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”, concluyó. Fuentes del PP aseguran que Feijóo informó a la Casa del Rey antes de publicar su mensaje.

Este viernes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado de “cortina de humo” para ocultar los pactos del PP con la ultraderecha la demanda de Feijóo, parafraseando a este último, quien había acusado al Gobierno de tapar sus escándalos con la cortina de humo de la desclasificación de los documentos secretos. Otras fuentes advierten de que Feijóo se ha creado un problema pues, si llegara a ser presidente del Gobierno se le preguntaría al día siguiente por el regreso del rey emérito.