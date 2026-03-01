-
Pedro Acosta queda segundo y empieza la temporada líder de MotoGP mientras que los hermanos Márquez no puntúan
Marc sufrió un pinchazo en la vuelta 21 y Alex una caída en el mismo giro | Bezzechi gana la primera carrera del año
El Gran Premio de Tailandia 2026 abre la temporada de MotoGP con una cita espectacular en el Chang International Circuit de Buriram, celebrándose el 1 de marzo de 2026 como la primera prueba del calendario mundialista. Ha sido el italiano Bezzechi el que se ha impuesto en el circuito Chang, aunque es el español Pedro Acosta el que duerme líder del mundial tras ganar ayer el sprint y lograr hoy la segunda posición tras salir sexto. Por otro lado, los hermanos Márquez no han tenido fortuna, ya que Marc ha sufrido un pinchazo y Álex una caída en la vuelta 21.
Tras este primer asalto, la competición volverá dentro de tres semanas cuando se dispute el Gran Premio de Brasil. Ha sido un placer contarles todo lo acontecido en un apasionante Gran Premio de Tailandia. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo.
Como decíamos, Pedro Acosta es el primer líder de MotoGP con 32 puntos en su casillero. Cuenta con siete puntos de diferencia con respecto a Marco Bezzecchi y nueve sobre Raúl Fernández.
A pesar de ir dando pequeños pasos, Honda está todavía lejos de pelear por los primeros puestos. Y Yamaha sigue sin encontrar el rumbo, con sus cuatro pilotos copando las cinco últimas posiciones. El mejor ha sido Fabio Quartararo y el francés ha sido 14º.
Marc Márquez ha sido el único piloto de Ducati capaz de mostrarse competitivo. Estaba peleando por la tercera posición en el momento de sufrir un pinchazo que le ha dejado fuera de carrera. Francesco Bagnaia no ha pasado de la 9ª plaza y el mejor de la factoria italiana ha sido Fabio di Giannantonio (9º).
Se pueden ir sacando ya algunas conclusiones tras esta primera carrera de la temporada. La hegemonia absoluta de Ducati ha llegado a su fin. Tanto Aprilia, especialmente, como KTM han demostrado ser capaces de plantar cara y el dominio de la fábrica de Noale hoy ha sido brutal situando sus cuatro motos en las cinco primeras posiciones.
La carrera ha finalizado
Y especial mención merece el 4º puesto de Jorge Martín. El piloto madrileño apenas pudo competir en 2025, tenía muchas dudas con respecto al potencial de Aprilia, pero lo cierto es que ha vuelto a la competición con mucha fortaleza a lomos de una moto ganadora, por lo que se atisba que este 2026 puede ser un buen año para él.
Raúl Fernández ha cruzado la recta de meta en la tercera posición y consigue su tercer podio en MotoGP, los tres en las cuatro últimas carreras, demostrando que el piloto de San Martín de la Vega se encuentra en el mejor momento de su trayectoria.
Pedro Acosta ha sido segundo y consigue mantener el liderato en la clasificación de MotoGP. Tras imponerse ayer en el Sprint hoy ha firmado un meritorio segundo puesto, siendo el único capaz de plantar cara al dominio de Aprilia.
VICTORIA DE MARCO BEZZECCHI !!! El piloto de Rímini logra su primera victoria de la temporada, la tercera consecutiva y séptima de su trayectoria en la clase reina.
ÚLTIMA VUELTA !!! Jornada durísima para Ducati y todo lo contrario para Aprilia, con un dominio absoluto y sus cuatro motos ocupando las cinco primeras posiciones. Solo Pedro Acosta está rompiendo la hegemonía de la fábrica italiana en este primer asalto de la temporada.
La carrera ha entrado en la última vuelta con el ganador decidido ()
Joan Mir se ha visto obligado a abandonar por una incidencia mecánica. Una pena porque estaba siendo la mejor Honda en pista.
TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Ducati está fuera del podio y podría ser la primera vez en 88 carreras en el que no haya ninguna moto de la fábrica italiana en el cajón.
Joan Mir abandona la carrera debido a una avería
Ai Ogura adelanta a Fabio di Giannantonio y alcanza el 5º puesto
Pedro Acosta adelanta a Raúl Fernández y alcanza el 2º puesto
SEGUNDO PEDRO ACOSTA !!! Ha superado a Raúl Fernández y la carrera del murciano está siendo descomunal completando un gran fin de semana,
Álex Márquez ha tenido un accidente y abandona la carrera
ABANDONA TAMBIÉN ALEX MÁRQUEZ !!! Ha sido por caída y prácticamente en la misma vuelta que Marc Márquez.
Importante contratiempo para Marc Márquez, que ve como Ducati este año no parece tener la superioridad de temporadas anteriores y se ve obligado a remontar a las primeras de cambio.
Marc Márquez abandona la carrera debido a una avería
MARC MÁRQUEZ FUERA DE CARRERA !!! El vigente campeón de MotoGP se ve obligado a abandonar en la primera carrera de la temporada tras sufrir un pinchazo en la rueda trasera.
Ai Ogura supera también Alex Márquez !!! El japonés ya es 7º
Puede que haya carrera porque Pedro Acosta va lanzado ahora a por la segunda plaza en manos de Raúl Fernández. Y Marc Márquez, como decíamos, también se está acercando a su vez a Pedro Acosta.
Joan Mir adelanta a Fabio di Giannantonio y alcanza el 6º puesto
Está rodando muy rápido Marc Márquez en este tramo de carrera y podría acercarse a la posición de Pedro Acosta. Veremos...
Nula capacidad de mejora tanto para Alex Márquez como de Francesco Bagnaia. El italiano, incluso, pierde en este mismo instante la 9ª posición tras ser superado por Ai Ogura.
DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! La ventaja de Marco Bezzecchi comienza a ser estratosférica con más de tres segundos de ventaja con respecto a Raúl Fernández.
Si logra terminar en el 3º puesto, Pedro Acosta mantendría el liderato de MotoGP merced a su victoria de ayer en el Sprint. El murciano es el primer piloto de KTM capaz de liderar una clasificación en la máxima categoría.
Y sorprende ver a Maverick Viñales muy hundido en la clasificación. El de Roses no termina de encontrar su ritmo y marcha en la 21ª plaza por detrás incluso del debutante Toprak Razgatlioglu.
Carrera muy plácida hasta el momento de un Marco Bezzecchi que busca la primera carrera de la temporada, la tercera consecutiva y se erige como el rival a batir en este inicio de curso.
Parece que Pedro Acosta se consolida en la tercera posición. Impresionante la carrera del murciano después de haberse impuesto ayer en el Sprint. Es, de largo, la mejor KTM en pista. Brad Binder sería el siguiente y rueda en estos momentos en la 10ª plaza.
Recupera Pedro Acosta la tercera plaza y ahora el que parece que se queda un poco descolgado es Jorge Martín. Aún así, que gran noticia que el piloto de San Sebastián de los Reyes pueda pelear de nuevo por terminar en las primeras posiciones.
ENORME MARC MÁRQUEZ !!! Saca la varita de mago el vigente campeón de MotoGP y pasa tanto a Acosta como a Martín. Que bonito duelo entre los tres españoles por la tercera posición.
Pedro Acosta adelanta a Marc Márquez y alcanza el 3º puesto
Ojo porque Marc Márquez se puede aprovechar de la pelea entre Jorge Martín y Pedro Acosta.
Pero Jorge Martín se encuentra ahora enfrascado en una crueta lucha con Pedro Acosta por la tercera posición. El 'Tiburón' huele sangre y trata de escalar hasta el tercer puesto.
Marc Márquez adelanta a Pedro Acosta, Jorge Martín y alcanza el 3º puesto
Pedro Acosta adelanta a Jorge Martín y alcanza el 3º puesto
La carrera se ha ido fragmentando y las posiciones se han estabilizado. Marco Bezzecchi cuenta con algo más de un segundo de ventaja sobre Raúl Fernández y el madrileño, a su vez, cuenta con más de dos segundos con respecto a Jorge Martín.
Por detrás, Joan Mir es la mejor Honda en pista. El balear ocupa la 7ª posición, mientras que Luca Marini es 12º. Diogo Moreira, debutante este año en MotoGP, está de momento en la zona de puntos y es 14º en estos instantes.
Marc Márquez salva el honor de Ducati en una carrera bastante discreta de los pilotos de la firma italiana. Francesco Bagnaia no pasa de la 9ª posición, mientras que Fabio di Giannantonio ocupa la 6ª plaza. Carrera discreta también de momento de Alex Márquez, que es 8º.
Está sufriendo mucho Marc Márquez !!! El español cae a la 5ª posición tras ser superado también por Pedro Acosta.
TERCERO JORGE MARTÍN !!! Ha superado a Marc Márquez y tenemos a tres Aprilia liderando la carrera, algo inédito hasta el momento en la máxima categoría.
Pedro Acostra se acerca a la cabeza de carrera !!! El murciano, ganador ayer en el Sprint, ha superado a Fabio di Giannantonio y se hace con la 5ª posición.
Pedro Acosta adelanta a Marc Márquez y alcanza el 4º puesto
Vuelta rápida de Raúl Fernández con un tiempo de 1:30,627
Jorge Martín adelanta a Marc Márquez y alcanza el 3º puesto
Vuelta rápida de Marco Bezzecchi con un tiempo de 1:30,703
Marco Bezzecchi cuenta con casi un segundo de ventaja sobre Raúl Fernández. El italiano lo tiene todo a favor para conseguir la que sería su tercera victoria seguida.
Y Jorge Martín muy cerca de superar también a Marc Márquez, pero se rehace finalmente el vigente campeón de MotoGP.
Marc Márquez se consolida en la segunda plaza, pero no, le adelanta Raúl Fernández. Podemos estar asistiendo a un cambio de guardia de Aprilia sobre el tradicional dominio de Ducati en los últimos años.
Francesco Bagnaia adelanta a Brad Binder y alcanza el 9º puesto
Mantiene Marco Bezzecchi la primera posición y ojo porpque está consiguiendo abrir hueco de inicio.
Raúl Fernández adelanta a Marc Márquez y alcanza el 2º puesto
COMIENZA EL MUNDIAL DE MOTOGP!!!
El asfalto está seco y en perfecto estado
Hace sol
Ha comenzado la vuelta de reconocimiento
Los pilotos ya están en sus puestos
CARAS NUEVAS EN MOTOGP. Esta temporada tenemos dos nuevas incorporaciones en la máxima categoría. Debutan Toprak Razgatlıoğlu en el equipo Prima Pramac Yamaha y Diogo Moreira en el LCR Honda. Toprak se convierte en el primer piloto turco que participa en el Campeonato del Mundo de 500cc/MotoGP. Por su parte, Diogo Moreira será el primer piloto brasileño en la parrilla de la clase reina desde Alex Barros en 2007.
PREOCUPACIÓN EN YAMAHA. La fábrica japonesa continúa sin ofrecer síntomas de mejora y sus cuatro motos en parrilla comenzarán la carrera en posiciones muy retrasadas, siendo Fabio Quartararo el mejor en la parrilla de salida (16º).
ALEX MÁRQUEZ Y EL AÑO DE SU REVÁLIDA. Alex Márquez comienza la carrera en la 7ª posición. Logró el subcampeonato de MotoGP en 2025, su mejor posición histórica en la clase reina tras sumar 467 puntos, solo tres menos que en sus cuatro temporadas anteriores combinadas en la competición (470).
PEDRO ACOSTA ANHELA SU ‘BAUTISMO DE FUEGO’. El piloto de Mazarrón afronta su tercera temporada en MotoGP y logró cinco presencias en el podio en 2025, igualando las cinco logradas en 2024. Es el piloto actual con más podios sin haber conseguido ninguna victoria en la clase reina.
También KTM y Honda parecen haber dado un paso al frente de cara a la presente campaña. Sin ir más lejos, ayer en el Sprint se impuso Pedro Acosta por delante de Marc Márquez, consiguiendo el primer triunfo de su trayectoria en el formato de carrera corta.
PECCO BAGNAIA SIGUE SIN ENCONTRAR LA FÓRMULA. El piloto de Turín no se ha mostrado demasiado competitivo en este estreno de temporada y hoy comienza en la 13ª posición. Viene de abandonar en sus cinco últimos Grandes Premios de MotoGP, su peor racha histórica en la máxima categoría.
Marc Márquez y Raúl Fernández completan la primera línea de la parrilla de salida. Raúl Fernández ha conseguido terminar en dos ocasiones en el podio en su trayectoria en MotoGP y esas dos presencias han llegado en las tres últimas carreras, algo que indica el tremendo salto adelante que están dando también las motos Aprilia del equipo Trackhouse Racing.
MARCO BEZZECCHI, LA GRAN ALTERNATIVA. El piloto de Rímini logró la victoria en los dos últimos Grandes Premios de 2025 y hoy aspira a enlazar tres victorias consecutivas por primera vez tanto en MotoGP como en todas las categorías.
Pero todo parece indicar que esta temporada no será ni mucho menos un camino de rosas para el piloto de Ducati, puesto que Aprilia sigue ganando terreno, con las máquinas de la fábrica de Noale terminando la temporada pasada a pleno rendimiento, una tendencia que se mantiene por lo visto a lo largo de este primer fin de semana de competición.
MARC MÁRQUEZ PODRÍA SER CENTENARIO EN VICTORIAS. El piloto de Ducati, que hoy sale en el segundo puesto, podría conseguir su victoria número 100 en todas las categorías. Ha logrado hasta el momento 73 triunfos en MotoGP, 16 en Moto2 y 10 en 125cc.
Este será la 7º edición del Gran Premio de Tailandia de MotoGP y Marc Márquez ha conseguido la victoria en tres de las seis anteriores (2018, 2019 y 2025).
MARC MÁRQUEZ, A POR LA 8ª CORONA. El piloto de Cervera aspira a conseguir su 8º título de MotoGP e igualar a Giacomo Agostini como piloto con más coronas de la historia en el Campeonato del Mundo de 500cc/MotoGP.
Se abre el telón de una temporada que prevé ser apasionante y que se presenta como un todo contra Marc Márquez, vigente campeón de MotoGP y el piloto con la obsesión de ser el más laureado en la historia de la clase reina.
Después de las victorias de David Almansa en Moto3 y de Manu González en Moto2, diseccionados todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la carrera de MotoGP, el plato fuerte de esta jornada inaugural en el Campeonato Mundial de motociclismo.
Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Tailandia de motociclismo, la primera prueba de la temporada 2026. ¿Preparados? Comenzamos…
