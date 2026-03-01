“¿Atacará Estados Unidos a Irán?”: la pregunta que vale millones y alimenta las sospechas de fraude en los mercados de predicción

“¿Atacará Estados Unidos a Irán el 28 de febrero de 2026?”. Esa es la pregunta que atrajo a cientos de usuarios a la plataforma Polymarket, una conocida página web en la que se puede apostar sobre los resultados de todo tipo de acontecimientos, desde partidos de fútbol hasta la guerra en Oriente Próximo. Las apuestas para predecir la fecha de inicio de la ofensiva en territorio iraní han amasado en los últimos meses más de 529 millones de dólares (447,6 millones de euros) tan solo en esa plataforma, uno de los nombres más importantes entre los llamados mercados de predicción, según Bloomberg. Después de que se concretaran los primeros bombardeos y un puñado de cuentas obtuvieran ganancias de cientos de miles de dólares, la polémica ha vuelto a planear sobre Polymarket y se han multiplicado las sospechas sobre posibles filtraciones y perfiles que han sacado ventaja de información privilegiada.

Seis usuarios acaparan las miradas. Sus perfiles ganaron en conjunto más de 1,2 millones de dólares por predecir con éxito los ataques que lanzó Israel contra Irán a primera hora del sábado. Pero sus cuentas se crearon en Polymarket menos de 24 horas antes de que se realizaran las apuestas, según información recopilada por la empresa de análisis Bubblemaps. Uno de ellos, incluso, apostó poco más de 60.000 dólares y obtuvo casi medio millón en ganancias. ¿Sabían algo? Bubblemaps se refiere a las cuentas bajo escrutinio como “presuntos insiders”, personas que aprovechan información confidencial para invertir y hacerse de grandes sumas de dinero. Las cuentas bajo sospecha cobraron sus ganancias y no han dejado rastro en la plataforma.

Una imagen satelital de la base aérea de Konarak en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel, este domingo. AP

No es la primera vez que Polymarket está envuelto en la polémica. El Instituto Nobel abrió una investigación en octubre pasado ante la sospecha de que la decisión de entregar el premio a María Corina Machado se filtró horas antes del anuncio oficial. La opositora venezolana no figuró entre las favoritas en la plataforma durante meses, pero un usuario, por ejemplo, apostó más de 70.000 dólares a que iba a ganar el galardón una noche antes de que se hiciera pública la decisión.

La institución confirmó la filtración a principios de febrero pasado y apuntó a un ciberataque como la causa más probable. “Dado que varios actores invirtieron sumas significativas de dinero en páginas web de mercados de predicción horas antes del anuncio, podemos decir con certeza que hubo actores que fueron capaces de adquirir información de manera ilegal sobre la decisión [de otorgar el premio a Machado] el año pasado”, afirmó Erik Aasheim, el portavoz del Instituto Noruego.

Ese mismo mes, las autoridades israelíes acusaron a un reservista del ejército y un civil de hacer uso de información privilegiada en mercados de predicción. Los imputados apostaron sobre operaciones militares que aún no se habían llevado a cabo y sobre las que solo miembros de las Fuerzas Armadas del país tenían conocimiento, según un comunicado conjunto del Ministerio de Defensa, la policía y el Shin Bet, el servicio interior de inteligencia. Se presentaron cargos relacionados con poner en riesgo la seguridad nacional, sobornos y obstrucción de la justicia. La acusación no tiene precedentes en otros países, según la prensa internacional.

Pronosticar la muerte y la guerra

Los mercados de predicción han sido blanco de las críticas desde el punto de vista moral y sobre si es ético especular y apostar miles de dólares al estallido de conflictos internacionales o la fecha de fallecimiento de celebridades y políticos famosos. Kalshi, uno de los competidores de Polymarket, anunció el sábado que ya no iba a aceptar apuestas relacionadas con la muerte.

Un anuncio de Polymarket en Nueva York, en mayo pasado. Olga Fedorova (AP)

Polymarket, que suele ser reacia a pronunciarse en medios, ha añadido una nota en su sitio web ante los cuestionamientos sobre sus apuestas sobre acontecimientos en Oriente Próximo. “La promesa de los mercados de predicción es aprovechar la sabiduría popular para crear pronósticos precisos e imparciales sobre los eventos más importantes para la sociedad. Esta capacidad es especialmente valiosa en momentos angustiosos como el actual”, ha defendido la plataforma. “Tras conversar con los afectados directamente por los atentados, quienes tenían decenas de preguntas, nos dimos cuenta de que los mercados de predicción podían brindarles las respuestas que necesitaban de una manera que los noticieros de televisión y [la red social] X no podían darles”, ha agregado.

Kalshi anunció el pasado miércoles una multa de 20.000 dólares contra Artem Kapur, un colaborador del popular youtuber Mr. Beast, que hacía apuestas sobre los contenidos del influencer sacando partido de información interna. La plataforma también lo suspendió por dos años.

La última ofensiva de Estados Unidos e Irán ha sido el último eslabón de una larga cadena de polémicas alrededor de los mercados de predicción, que ya habían sido cuestionados por apuestas sospechosas alrededor de la fecha de captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero o los bombardeos en territorio iraní durante la llamada guerra de los 12 días, en junio pasado. Con todo, las apuestas siguen y hoy mismo es posible invertir grandes sumas bajo la premisa de adivinar cuándo caerá el régimen iraní, cuándo terminará el conflicto o la fecha del nombramiento del nuevo ayatolá, tras la muerte de Ali Jameneí el sábado.