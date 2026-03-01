Venezuela libera al gendarme argentino Nahuel Gallo tras 15 meses detenido

Venezuela ha dejado en libertad este domingo al preso político más conocido de Argentina, el gendarme Nahuel Gallo, de 33 años. “Puedo informarles que ya está volando hacia Argentina”, informó su esposa, la venezolana María Alexandra Gómez, a través de X. “Estamos profundamente emocionados. Victor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, agregó Gómez, en referencia al hijo común de la pareja, de tres años de edad. El reencuentro ocurrirá tras haber pasado casi 15 meses detenido, acusado de terrorismo y sin comunicación con su familia ni asistencia legal ni consular.

Gallo, argentino, viaja hacia Buenos Aires en un avión vinculado a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación en una acción humanitaria de esta envergadura”, informó la AFA en un comunicado. El titular de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez, es muy cercano a Rodríguez, lo que podría haber ayudado en las gestiones.

La expectativa por la liberación de Gallo era muy alta. Esta semana, Gómez pudo hablar por primera vez por teléfono con él. El sábado por la noche, advirtió que lo había sacado del Rodeo 1, pero que desconocía su paradero. Se trata de la misma cárcel en la que estuvieron también otros presos políticos extranjeros que ya han salido, como el francés Camilo Castro y los cuatro españoles liberados durante el primer día de excarcelaciones. La decisión de dejarlo libre ocurrió días después de que Gallo iniciase una huelga de hambre junto a otros presos para exigir que se les aplicase la ley de amnistía aprobada por el Gobierno venezolano.

El gendarme argentino se convirtió en un caso político que complicó aún más la explosiva relación entre el Gobierno de Javier Milei y el de Nicolás Maduro. A nivel diplomático ambos países rompieron contacto luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024. Milei fue el primero que declaró que Maduro había cometido un fraude. Pero meses antes, el equipo central de María Corina Machado se había refugiado de la persecución del chavismo en la embajada argentina en Caracas, lo que tensó la comunicación entre Venezuela y Argentina.

Gallo estaba detenido desde el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó a territorio venezolano desde Colombia. Según su esposa, viajó para reunirse con ella y con su hijo, pero nunca llegó a su destino. Fue detenido ese mismo día por las fuerzas de seguridad chavistas y permaneció incomunicado desde entonces. La versión oficial venezolana fue que el gendarme quiso cruzar la frontera de forma irregular “ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”. Según la acusación de la fiscalía venezolana, Gallo estaba investigado “por su vinculación a un grupo de personas” que, “con apoyo de grupos de la ultraderecha internacional”, planeaba “ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas”.

Su situación se supo por primera vez cuando el entonces fiscal venezolano, Tarek William Saab, difundió unas fotografías de él caminando en un patio de la cárcel con el uniforme azul celeste de los presos. Las imágenes buscaban acallar las denuncias de desaparición forzada y asegurar que se encontraba en buen estado, una fe de vida que entonces había exigido enérgicamente la entonces ministra de Justicia argentina, Patricia Bullrich.

Agradecimiento a Italia y Estados Unidos

El Gobierno de Javier Milei, enfrentado a la cúpula de la federación de fútbol, evitó cualquier mención a esta asociación al informar de la liberación de Gallo. En cambio, agradeció el apoyo del Gobierno italiano, del estadounidense y de la ONG Foro Penal.

La presión internacional por el caso Gallo llegó a los principales organismos latinoamericanos. Tanto la Organización de Estados Americanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos habían denunciado la detención arbitraria del gendarme.

De los cinco presos políticos argentinos en Venezuela ya sólo queda uno por ser liberado, Germán Giuliani. Este abogado se encuentra detenido desde mayo de 2025.