Última hora del ataque contra Irán, en directo | Oriente Próximo, en alerta ante la amenaza de una nueva oleada de bombardeos

El heredero del último shah a los militares: "Esta es la última oportunidad de unirse a la nación"

El líder de la oposición democrática iraní e hijo del último shah de Irán, Reza Pahlavi, ha alentado a sus compatriotas a emprender un cambio de régimen tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, anunciada por Donald Trump.

El heredero del shah, que lleva más de cuarenta años exiliado en Estados Unidos, ha escrito en redes sociales que “Alí Jamenei, el déspota sanguinario de nuestra época, asesino de decenas de miles de los hijos e hijas más valientes de Irán, ha sido borrado de la faz de la historia. Con su muerte, la República Islámica ha llegado a su fin y muy pronto será relegada al olvido”. Ha lanzado un ultimátum a la Guardia Revolucionaria y al Ejército, a los que ha advertido de que “esta es su última oportunidad de unirse a la nación” y “ayudar a garantizar la transición estable de Irán hacia un futuro libre y próspero”.

En un artículo publicado en The Washington Post, considera que el ataque de Estados Unidos e Israel sobre objetivos militares iraníes es el comienzo de una “gran celebración nacional” y un paso hacia un “futuro libre y próspero”. Ha dibujado al régimen islamista como “una empresa revolucionaria expansionista, subvirtiendo la soberanía de sus vecinos, alimentando conflictos en todo el mundo y buscando armas nucleares y misiles de largo alcance para lanzarlas”.

Tras asegurar que la Guardia Revolucionaria “masacró a más de 30.000 iranies que el pasado enero salieron a las calles reclamando libertad, el heredero del sha derrocado sostiene que “los crímenes más atroces de la República Islámica no se han cometido en el extranjero, sino en el país”. Y agregó: “Estas no son las acciones de un gobierno legítimo, sino de una fuerza de ocupación. De hecho, la lucha en mi país hoy se debate entre la ocupación y la liberación”.

Pahlavi ha pedido el apoyo de la comunidad internacional para que una transición política en Irán pueda tener éxito. “A medida que se acerca nuestra liberación, pedimos a nuestros amigos estadounidenses y a la comunidad internacional que sigan a nuestro lado y estén preparados para reconocer un gobierno de transición legítimo cuando llegue ese momento”.