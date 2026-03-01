Última hora del ataque contra Irán, en directo | Oriente Próximo, en alerta ante la amenaza de una nueva oleada de bombardeos
Irán confirma la muerte del ayatolá Alí Jameneí, anunciada previamente por Trump y Netanyahu | El presidente estadounidense anuncia que los bombardeos continuarán e Irán advierte que seguirá atacando objetivos enemigos en Oriente Próximo | Más de 200 muertos y 700 heridos en Irán
La televisión estatal iraní ha confirmado que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, ha muerto en los ataques perpetrados el sábado por Israel y EE UU. La muerte de Jameneí había sido adelantada a lo largo del día por el presidente de EE UU, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Trump ha asegurado además que “los bombardeos intensos y precisos continuarán sin interrupciones durante toda la semana o hasta que sea necesario”. Netanyahu también ha confirmado la muerte del ayatolá y ha advertido que la operación durará “lo que haga falta”, por lo que la región se encuentra en alerta ante la posibilidad de nuevos ataques. Los bombardeos han causado al menos 200 muertos y 700 heridos, según la Media Luna Roja. Entre las víctimas figuran siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh; y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur; según ha anunciado el ejército israelí. Las fuerzas iraníes han respondido lanzando misiles y drones contra bases estadounidenses en Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y contra Israel. El Gobierno iraní ha justificado estas acciones con una carta a Naciones Unidas en la que argumenta su base legal para actuar “en defensa propia”.
Trump advierte de que, si Irán toma represalias, EE UU atacará “con una fuerza nunca antes vista”
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a amenazar a Irán y ha asegurado que Estados Unidos atacará al país persa “con una fuerza nunca antes vista” si toma represalias por los ataques estadounidenses.
“Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, con más fuerza que nunca”, ha escrito Trump en una publicación en Truth Social. Y ha añadido, en mayúsculas en el texto original: “SIN EMBARGO, MÁS LES CONVENDRÍA NO HACERLO, PORQUE SI LO HACEN,
¡LOS GOLPEAREMOS CON UNA FUERZA NUNCA ANTES VISTA!”. (Reuters)
Irán afirma que ha vuelto a atacar objetivos militares en Israel y 27 bases militares de Estados Unidos en Oriente Próximo
La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado ataques contra 27 bases militares de EE UU en Oriente Próximo y objetivos de Israel, después de que prometiera venganza por la muerte del ayatolá Ali Jameneí por la ofensiva de Estados Unidos e Israel el sábado.
Según ha publicado en su cuenta en X Tasnim, agencia vinculada con la Guardia Revolucionaria, además de las 27 bases de Estados Unidos, sin precisar cuáles, los ataques también se han dirigido contra objetivos militares en Israel, entre ellos en Tel Aviv.
El Ejército israelí ha informado en un comunicado de una nueva oleada de misiles contra Israel y ha pedido a la población quedarse en lugares seguros hasta nueva orden, sin dar más detalles. La cadena catarí Al Jazeera ha comunicado cerca de las 7.40 local (5.40 en la España peninsular) haber escuchado “al menos 11 explosiones” en Doha, una situación que el medio constató con residentes de la capital catarí y sobre la que se desconocen más detalles hasta ahora.
El Ministerio de Defensa de Catar ha anunciado que ha podido interceptar “con éxito” el impacto de hasta 18 misiles balísticos que apuntaron a varias áreas del país. Al Jazeera también asegura que las sirenas de alerta se habían activado en Kuwait y ha informado de explosiones en Dubái. (Efe)
Registradas varias explosiones sobre Dubái y Doha por segundo día consecutivo, según varios testigos
Varios testigos han asegurado que se han oído explosiones esta madrugada en Dubái y sobre la capital de Catar, Doha, por segundo día consecutivo. Previamente, Irán ha lanzado ataques de represalia contra los estados vecinos del Golfo en respuesta a la ofensiva estadounidense e israelí del sábado. Irán ha declarado que continuará atacando bases estadounidenses en la región. (Reuters)
Trump cree que la muerte de Jameneí podría facilitar una solución diplomática con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que cree que la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, tras una operación conjunta con Israel, podría facilitar el camino hacia una solución diplomática con el país persa.
“Ahora es mucho más fácil que hace un día, obviamente”, ha afirmado Trump preguntado en una entrevista con CBS por las perspectivas de una solución diplomática a la crisis. El mandatario ha afirmado que las fuerzas estadounidenses y las israelíes “están dando una paliza” a los iraníes y ha celebrado los ataques de este sábado como “un gran día para este país y para el mundo”.
Trump ha apuntado que “hay algunos buenos candidatos” para suceder a Jameneí como líderes de Irán, pero no quiso dar más detalles al respecto. Por otro lado, el presidente se ha mostrado tranquilo con la respuesta militar dada por Irán, que ha anunciado la mayor operación militar de su historia contra Israel y objetivos estadounidenses, tras asegurar que hasta ahora ha sido menor de lo esperado.
“Pensábamos que sería el doble”, dijo. “Hasta ahora, ha sido menos de lo que pensábamos”. Según el Comando Central de EE UU, no se han registrado víctimas mortales ni heridos estadounidenses en la respuesta del país persa a la operación ‘Furia Épica’. Trump ha elogiado los que considera exitosos ataques estadounidenses y ha afirmado que sigue centrado en eliminar las amenazas contra su país.
Días antes del ataque contra Irán, representantes de ambos países se reunieron en Ginebra para una ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní en las que, según su ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, se lograron “buenos avances”.
El presidente iraní, el jefe del Poder judicial y un jurista asumen el liderazgo del país
Un consejo formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes asumirán el liderazgo del país tras la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí.
Estas tres personas se harán cargo del “periodo de transición” tras la muerte de Jameneí en los ataques de Estados Unidos e Israel tras 37 años en el poder, informó la agencia estatal IRNA.
Israel anuncia oleada de ataques contra Irán y dice que seguirá mientras sea una amenaza
El Ejército israelí ha anunciado una oleada de ataques contra una treintena de objetivos en Irán en la madrugada del domingo a la vez que varias agencias iraníes reportaron explosiones en Teherán, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto sobre Irán en la mañana del sábado que ha desencadenado bombardeos en toda la región.
Los ataques se dirigen contra una treintena de objetivos en el oeste y el centro de Irán, e incluyen sistemas de defensa aérea, lanzamisiles, objetivos del régimen iraní y centros de comando militar, ha indicado el Ejército israelí en un comunicado.
En el mismo afirma que continuará “degradando las capacidades” del régimen iraní “hasta que no pueda amenazar más a nuestra población”.
La agencias iraníes Mehr e Isna, han reportado por su parte explosiones en Teherán, que ya fue golpeada por bombardeos el sábado a raíz del ataque de Israel con Washington. Desde esos bombardeos, ambos países han lanzado varias oleadas de ataques con drones y misiles.
Irán, además de disparar contra Israel al menos en Tel Aviv y Jerusalén, también ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros, países aliados de Estados Unidos y donde la potencia occidental tiene bases militares. El primer ataque lanzado contra Irán causó la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, según ha dado a conocer primero el presidente estadounidense, Donald Trump, y confirmaron horas después medios estatales iraníes.
Israel y Arabia Saudí presionaron a Trump para atacar a Irán, según el diario ‘The Washington Post’
La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar una operación contra Irán, que se ha saldado este sábado con la vida de su líder supremo, Alí Jameneí, se produjo después de semanas de presión por parte de Israel y Arabia Saudí, según explicó este sábado The Washington Post.
Cuatro personas familiarizadas con el asunto explicaron al medio que los líderes de estos países, aliados de EE UU en la región, conversaron con Trump en múltiples ocasiones para que diera luz verde al ataque. Según explican, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, mantuvo varias conversaciones privadas con Trump en este último mes para forzar un ataque estadounidense al país.
Cómo se anunció la muerte de Jameneí en televisión
Leído por un presentador de la televisión estatal iraní, este es el comunicado que confirmó la muerte del ayatolá Alí Jameneí. “Al noble y orgulloso pueblo de Irán: con el mayor dolor y tristeza, les informo que tras el bárbaro ataque de los gobiernos criminales de Estados Unidos y el malvado régimen sionista, el verdadero ejemplo de fe, yihad y resistencia, el Líder Supremo de la Revolución, el Gran Ayatolá Jamenei, logró la bendición del martirio”, ha dicho el presentador. La alocución ha sido traducida por la agencia Associated Press.
La Guardia Revolucionaria anuncia la mayor operación militar en la historia contra Estados Unidos e Israel
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) iraní anunció que lanzará en breve la mayor operación militar en la historia de las Fuerzas Armadas del país contra Israel y Estados Unidos tras el anuncio de la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí.
“La operación ofensiva más devastadora en la historia de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán comenzará hacia los territorios ocupados y las bases terroristas estadounidenses en apenas unos momentos”, dice el comunicado del CGRI.
La Guardia Revolucionaria iraní promete vengar la muerte de Jameneí
La Guardia Revolucionaria iraní ha prometido este domingo venganza por la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, con un castigo “duro y decisivo”.
“La mano de la venganza de la nación iraní no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable”, ha manifestado el cuerpo militar de élite en un comunicado poco después del anuncio de la muerte del clérigo de 86 años en los ataques de Israel y Estados Unidos.
Jameneí: “Su largo sueño del martirio se hizo realidad”
La lectura en la televisión pública iraní del comunicado del Consejo Supremo Nacional sobre la muerte del ayatolá Alí Jameneí ha sido todo lo solemne que la ocasión requería, informa el diario The New York Times, que ha traducido la emisión. El presentador vestía de negro y a duras penas contenía las lágrimas. El comunicado describe al líder supremo como una figura religiosa venerada cuyo “largo sueño de martirio se hizo realidad”, dado que ha muerto durante el mes sagrado del Ramadán. El concepto del martirio es intrínseco al chiísmo, la religión de Estado en Irán. El comunicado, a la vez consternado y desafiante, recordaba que los iraníes están de luto -se han decretado los preceptivos 40 días de duelo público por la desaparición de Jameneí-, pero que sus enemigos deberían saber que el “martirio del líder iraní provocará un levantamiento masivo en la lucha contra los opresores”, en una frase calcada de la retórica habitual de la República Islámica desde su triunfo en 1979.
La Guardia Revolucionaria iraní ha prometido ya venganza por la muerte de Jameneí, con un castigo “duro y decisivo”. “La mano de la venganza de la nación iraní no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado poco después del anuncio de la muerte.
Sin relevo claro para Jameneí
Con la lectura de un comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, varios medios de comunicación estatales han confirmado en la madrugada de este domingo (hora local) la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán. La máxima autoridad religiosa del país murió a primera hora de la mañana de este sábado en su oficina, informaron fuentes oficiales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho horas antes que la más alta autoridad de la República Islámica había fallecido como consecuencia de un ataque conjunto con Israel, mientras Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, aseguraba que el complejo residencial y de oficinas donde se encontraba había sido destruido por los bombardeos.
En el comunicado no se menciona cómo murió el dirigente, de 86 años y al frente de Irán desde 1989, ni quién podría sustituirle.
La televisión pública iraní confirma la muerte del ayatolá Ali Jameneí
La agencia iraní de noticias IRNA y la televisión estatal han confirmado en la madrugada de este domingo, hora local, la muerte del ayatolá Alí Jameneí, de 86 años, aunque sin especificar las circunstancias. En un mensaje difundido por la televisión, se ha informado del inicio del preceptivo periodo de duelo de 40 días. A lo largo del día, tanto el presidente de EE UU, Donald Trump, como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habían informado de la muerte del líder supremo de la República Islámica como consecuencia, según el mandatario estadounidense, de un bombardeo que también se cobró la vida de cuatro familiares, incluidos una hija y un nieto. Pero Irán guardaba silencio hasta que los medios públicos han dado por cierta la información adelantada por EE UU e Israel.
El secretario de Defensa de EE UU asegura que su país destruirá toda capacidad ofensiva de Irán
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, prometió este sábado que las fuerzas estadounidenses destruirán la Armada de Irán, así como su programa de misiles, y garantizarán que Teherán nunca tenga un arma nuclear mediante la operación conjunta con Israel lanzada hoy sobre la República Islámica. “No toleraremos que se lancen potentes misiles contra el pueblo estadounidense. Esos misiles serán destruidos, junto con la producción de misiles de Irán. La Armada iraní será destruida. Y, como el presidente (Donald) Trump ha dicho toda su vida, Irán nunca tendrá un arma nuclear”, ha asegurado el titular de Defensa de EE UU en un mensaje en la red social X.
La hija y el nieto de Jameneí, muertos en los ataques
La hija y el nieto del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, murieron en los ataques militares conjuntos de Israel y Estados Unidos, según informó la agencia de noticias Reuters, según medios estatales iraníes. Los medios oficiales de Teherán también confirmaron la muerte del yerno y la nuera del clérigo de 86 años en los ataques aéreos.
Sin embargo, el régimen iraní no confirmó oficialmente la muerte del líder supremo, Alí Jameneí, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que estaba muerto..“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, escribió en redes sociales el estadounidense.
El heredero del último shah a los militares: "Esta es la última oportunidad de unirse a la nación"
El líder de la oposición democrática iraní e hijo del último shah de Irán, Reza Pahlavi, ha alentado a sus compatriotas a emprender un cambio de régimen tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, anunciada por Donald Trump.
El heredero del shah, que lleva más de cuarenta años exiliado en Estados Unidos, ha escrito en redes sociales que “Alí Jamenei, el déspota sanguinario de nuestra época, asesino de decenas de miles de los hijos e hijas más valientes de Irán, ha sido borrado de la faz de la historia. Con su muerte, la República Islámica ha llegado a su fin y muy pronto será relegada al olvido”. Ha lanzado un ultimátum a la Guardia Revolucionaria y al Ejército, a los que ha advertido de que “esta es su última oportunidad de unirse a la nación” y “ayudar a garantizar la transición estable de Irán hacia un futuro libre y próspero”.
En un artículo publicado en The Washington Post, considera que el ataque de Estados Unidos e Israel sobre objetivos militares iraníes es el comienzo de una “gran celebración nacional” y un paso hacia un “futuro libre y próspero”. Ha dibujado al régimen islamista como “una empresa revolucionaria expansionista, subvirtiendo la soberanía de sus vecinos, alimentando conflictos en todo el mundo y buscando armas nucleares y misiles de largo alcance para lanzarlas”.
Tras asegurar que la Guardia Revolucionaria “masacró a más de 30.000 iranies que el pasado enero salieron a las calles reclamando libertad, el heredero del sha derrocado sostiene que “los crímenes más atroces de la República Islámica no se han cometido en el extranjero, sino en el país”. Y agregó: “Estas no son las acciones de un gobierno legítimo, sino de una fuerza de ocupación. De hecho, la lucha en mi país hoy se debate entre la ocupación y la liberación”.
Pahlavi ha pedido el apoyo de la comunidad internacional para que una transición política en Irán pueda tener éxito. “A medida que se acerca nuestra liberación, pedimos a nuestros amigos estadounidenses y a la comunidad internacional que sigan a nuestro lado y estén preparados para reconocer un gobierno de transición legítimo cuando llegue ese momento”.
El OIEA convoca una reunión de emergencia para el lunes
La junta de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), una agencia de la ONU, celebrará este lunes una reunión de emergencia para discutir los bombardeos de Estados Unidos y de Israel contra Irán, que han comenzado este sábado. La reunión ha sido convocada a petición de Rusia.
La reunión de emergencia del lunes comenzará una hora antes de la reunión trimestral de la junta, programada desde hace tiempo, en la que el programa nuclear de Irán ya figuraba en la agenda. (Reuters)
Israel en la ONU: "Lo hacemos por necesidad, por supervivencia"
“Esto no ha empezado hoy, sino cuando los proxys de Irán exportaron el terror y Teherán se volvió en contra de su propio pueblo. ¿Dónde estaba entonces la indignación de la ONU? Ahora Israel actúa y la ONU condena de inmediato [lo que hace]. Esto es hipocresía, [porque] lo que hacemos lo hacemos por necesidad, por supervivencia”, ha dicho en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad el embajador de Israel, Danny Danon, que ha citado varias veces los mensajes de Trump sobre los ataques.
Danon no ha hecho ninguna referencia a los muertos y heridos civiles. En cambio, ha asegurado que los únicos objetivos de Israel son las infraestructuras nuclear, militar y de seguridad “para detener una amenaza existencial”. “No actuamos de manera impulsiva, sino por necesidad, porque el régimen iraní no nos ha dejado una alternativa razonable”
Trump asegura que “una gran parte de los líderes de Irán ya no están”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que “la mayoría de las personas que toman todas las decisiones en Irán ya no están o han desaparecido ”, según explicó a la cadena NBC News durante una llamada telefónica. El mandatario republicano precisó que “una gran cantidad de líderes” en Irán fueron asesinados tras el ataque conjunto que este sábado por la mañana han lanzado el ejército estadounidense y el israelí contra el régimen de Teherán.
El inquilino del Despacho Oval evitó pronunciarse sobre cúales serán los próximos pasos a partir de ahora y quiénes podrán sustituir a Jameini. “No lo sé, pero en algún momento me llamarán para preguntarme quién me gustaría”, dijo en tono irónico. “Pero mire, va muy bien. Estamos, ya sabe, probablemente en cero o diez. Estamos cerca del puesto diez, si no ahí, y hasta ahora ha ido bien, pero aún queda mucho camino por recorrer. Se ha causado un daño tremendo. El liderazgo ya no está. Gran parte del liderazgo ya no está”.
El presidente no dudó en responder que la operación está siendo “un éxito”, cuando los periodistas le preguntaron cuándo se podrá dar por finalizada: “Creo que ya es un éxito. Hemos causado un daño tremendo. Les tomaría años reconstruirla”.
Irán advierte que seguirá atacando objetivos enemigos en Oriente Próximo
“Todas las bases y activos de las fuerzas hostiles [de EE UU e Israel] seguirán siendo objetivo de Irán mientras continúe la agresión ilegal, en el ejercicio de la legítima defensa consagrado por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas”, ha dicho el representante de Teherán en el Consejo de Seguridad extraordinario de la ONU.
El diplomático iraní ha considerado lamentable que algunos miembros de la ONU, “con un doble rasero flagrante, hayan ignorado el flagrante acto de agresión cometido por Estados Unidos e Israel contra Irán”.
EEUU en la ONU: "El ataque garantiza que el régimen iraní nunca podrá amenazar al mundo con un arma nuclear"
El representante de EE UU en la ONU, Mike Waltz, ha defendido este sábado los ataques que su país ha lanzado junto con Israel contra Irán. “La Operación Furia Épica garantiza que el régimen iraní nunca podrá amenazar al mundo con un arma nuclear”, ha asegurado de manera enfática. “La operación tiene como objetivo específico y estratégico desmantelar las capacidades balísticas que amenazan a los aliados, degradar los activos navales utilizados para desestabilizar las aguas internacionales e interrumpir la maquinaria que arma a las milicias proxy [en Oriente Próximo], así como garantizar que el régimen iraní nunca pueda amenazar al mundo con un arma nuclear”. Minutos antes de su intervención, cuando se dirigía a la sala del Consejo, Waltz respondió pulgar en alto, en un gesto que desconcertó a los presentes, al ser preguntado por el bombardeo a una escuela iraní que se ha cobrado la vida de decenas de niñas.
China califica de “descarada” la ofensiva contra Irán y pide reanudar negociaciones
El embajador de China ante la ONU, Fu Cong, ha condenado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y ha calificado de “descarada” la ofensiva. China considera que el uso de la fuerza en las relaciones internacionales es “inaceptable”. “Hoy, EE UU e Israel descaradamente lanzaron ataques militares contra objetivos dentro de Irán, lo cual ha causado una intensificación repentina de las tensiones en la región. Nos preocupan mucho estos hechos”, ha afirmado durante su intervención ante el Consejo de Seguridad. Fu ha afirmado que la soberanía e integridad territorial de Irán y de otros países de la región “debe ser respetada”, y ha expresado su profunda preocupación por las víctimas civiles. (Efe)
Trump anuncia que los bombardeos continuarán, pese a la muerte de Jamenei
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte en el Truth en el que ha confirmado la muerte de Jamenei, que “los bombardeos intensos y precisos continuarán sin interrupciones durante toda la semana o hasta que sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO EL MEDIO ORIENTE Y, DE HECHO, EN TODO EL MUNDO”.
Trump asegura que el líder supremo iraní ha muerto: “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”
“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, ha escrito Trump en Truth, su red social. “Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los ciudadanos estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”, ha añadido el presidente de Estados Unidos.
Trump ha alardeado de la “inteligencia” y los “sofisticados sistemas de rastreo”, también de la “estrecha colaboración con Israel”. “Ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada. Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.
Sánchez denuncia el “atropello a la legalidad internacional” en Irán
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha repudiado el régimen “totalitario y cruel” del ayatolá Jamenei en Irán al tiempo que ha rechazado el ataque lanzado por los Estados Unidos e Israel contra ese país, que ha calificado como un “atropello a la legalidad internacional”. En declaraciones a los medios antes de asistir en Barcelona a la entrega de la cuadragésima edición de los premios Goya, Sánchez ha considerado la situación en Oriente Próximo como “muy preocupante” porque, ha afirmado, “de nuevo estamos hablando de un atropello a la legalidad internacional”.
Sánchez ha hecho “un llamamiento a la desescalada, al respeto al Derecho internacional” y ha advertido de que la violencia solamente va a traer más violencia” y más sufrimiento a la sociedad iraní, “que está sufriendo ya la represión de un régimen absolutamente totalitario y cruel, particularmente con las mujeres”. “Por supuesto, rechazamos y repudiamos ese régimen, pero de la misma manera tenemos que denunciar este atropello a la legalidad internacional que no va a traer nada bueno ni para la región ni, por supuesto, para sus ciudadanos, ni tampoco para el mundo”, ha añadido.
Ha defendido que España “ha sido muy consistente a lo largo de todos estos años, sea en Gaza, sea en Ucrania, sea también en Venezuela o ahora mismo también en Irán” abogando por la diplomacia, por la paz, “por la legalidad internacional y por encontrar fórmulas pacíficas de resolver los conflictos que tienen las sociedades”. (Efe)
Israel llama hipócritas a Guterres y los miembros de la ONU que condenan los ataques
El embajador de Israel en la ONU, Danny Danon, ha tildado este sábado de hipócritas al secretario general de la organización, António Guterres, y a los Estados miembros que condenan el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán. “Por desgracia, hemos escuchado condenas por parte de algunos miembros de este Consejo y del secretario general de la ONU. Eso es hipocresía. Todos sabemos dónde comenzó realmente la escalada”, ha dicho Danon a los periodistas minutos antes de que arrancara el Consejo de Seguridad extraordinario.
“Cuando un régimen corea ‘Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos’, nos lo tomamos en serio, les creemos y actuamos”, ha declarado, pues Israel “no juega con su supervivencia, sino que actúa”.
Guterres lamenta el fracaso de la diplomacia
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha lamentado el fracaso absoluto de la diplomacia que hubiera debido resolver cualquier contencioso con Irán. Los ataques de Estados Unidos e Israel, ha recordado, se producen tras la tercera ronda de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán con intermediación de Omán, en las que se había allanado el camino para conversaciones técnicas en Viena la próxima semana, seguidas de una nueva ronda de conversaciones políticas. “Lamento profundamente que se haya desperdiciado esta oportunidad de la diplomacia”, ha dicho Guterres, mientras advertía de que la situación en la región es altamente volátil y lo que sucede sobre el terreno es pábulo de informaciones no contrastadas ni confirmadas.
“Estamos siendo testigos de una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales. La acción militar conlleva el riesgo de desencadenar una cadena de acontecimientos que nadie puede controlar en la región más volátil del mundo. Seré claro: no existe ninguna alternativa viable a la solución pacífica de las controversias internacionales”, ha reiterado Guterres, junto a su llamamiento al cese de las hostilidades. El secretario general ha condenado los ataques unilaterales de EE UU e Israel, pero también la respuesta de Irán.
Arranca el Consejo de Seguridad extraordinario para analizar la situación en Oriente Próximo
La convocatoria ha partido de Francia, Bahrein, China, Rusia y Colombia, así como por Irán como país agredido. Esta sesión de emergencia será la última bajo la presidencia rotatoria de Reino Unido, que este domingo cede su función a EE UU. Según el orden del día de la reunión, hablará en primer lugar el secretario general, António Guterres, y le seguirán en el turno de palabra los países convocantes, seguidos de EE UU, Dinamarca, Pakistán, Grecia, Somalia, Panamá y Letonia, con cierre a cargo de la presidencia británica. A continuación intervendrán los representantes de Irán e Israel. El último en intervenir será el observador permanente de la Liga Árabe en Naciones Unidas.
El presidente Donald Trump supervisa las operaciones militares estadounidenses en Irán.
Trump considera "cierta" la muerte de Jameneí
“Creemos que es cierto”, ha dicho Trump sobre la posible muerte de Ali Jamenei en una entrevista a la cadena NBC. El presidente de Estados Unidos ha añadido que “una gran cantidad de líderes” han fallecido en Irán en los ataques de hoy. “No me refiero a dos personas”, ha afirmado sin especificar una cifra.
Al preguntársele quién reemplazará al líder supremo de Irán, respondió: “No lo sé, pero en algún momento me llamarán para preguntarme quién me gustaría”. Y después aseguró: “Solo lo digo con un poco de sarcasmo”.
Israel anuncia la muerte de siete altos cargos iraníes, entre ellos el ministro de Defensa
El ejército israelí ha anunciado la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur. En una comparecencia por vídeo, el portavoz del ejército, Defrie Effin, ha afirmado que también han muerto en los ataques de este sábado de Israel y Estados Unidos en Irán el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, y dos figuras cercanas al líder supremo iraní, Alí Jameneí: su asesor para Asuntos de Seguridad, Ali Shamjani, y el jefe de su Oficina, Mohamed Shirazi. También han muerto en los ataques el jefe de Inteligencia del Comando Jatem Alanbieh, Salah Asadi, y dos cargos de la organización de innovación en defensa SPND, Reza Mozafari y Hossein Jabal Amelian. (Efe)
Trump baraja “tomar el control de todo” Irán o retirarse “en dos o tres días”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que baraja varias “vías de salida” tras el ataque conjunto con Israel contra Irán, entre las que están “tomar el control de todo” o retirarse “en dos o tres días”. “Puedo prolongarlo y tomar el control de todo, o terminarlo en dos o tres días y decirles a los iraníes: 'Nos vemos de nuevo en unos años si comienzan a reconstruir (sus programas nucleares y de misiles)”, ha asegurado Trump en una entrevista telefónica con el medio digital estadounidense Axios.
“En cualquier caso, les llevará varios años recuperarse de este ataque”, ha pronosticado. Trump explica en la entrevista que la primera razón que llevó a planear el ataque fue el resultado de las negociaciones nucleares que se llevaron a cabo esta semana en Ginebra. “Los iraníes se acercaron y luego se retiraron, se acercaron y luego se retiraron. De ello deduje que realmente no quieren un acuerdo”, asegura en relación al pacto nuclear que su Gobierno negociaba con Teherán. El segundo motivo han sido las acciones del régimen iraní en los últimos años. “Vi que cada mes hacían algo malo, volaban algo por los aires o mataban a alguien”, ha asegurado. (Efe)
Irán advierte de una “guerra mental” tras el anuncio israelí de la muerte de Jameneí
El jefe de relaciones públicas de la oficina del Líder Supremo iraní ha acusado a los “enemigos” del país de utilizar la “guerra mental” tras los informes israelíes de la muerte del ayatolá Ali Jameneí. “El enemigo está recurriendo a la guerra mental, todos deberían saberlo”, ha asegurado el funcionario de relaciones públicas, según recogen medios locales. (Reuters)
Israel cierra el acceso humanitario a la franja de Gaza
Israel anuncia el cierre temporal del cruce de Rafah y otros accesos a la franja de Gaza, suspendiendo también la rotación de personal humanitario, según ha anunciado en su cuenta en X el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT y unidad encargada de coordinar la ayuda humanitaria en Cisjordania y la Franja de Gaza). Medida que ha calificado de “ajuste de seguridad necesario” siguiendo el ataque conjunto con EE UU a Irán.
El cierre “no afectará la situación humanitaria en Gaza, ya que las existencias de alimentos actualmente disponibles son suficientes para un largo período”, dice el texto a pesar de las repetidas llamadas de la comunidad internacional a que deje de impedir el acceso humanitario a la Franja y respete el derecho humanitario internacional.
Israel da por muerto en los bombardeos al líder supremo iraní
Israel da por muerto al líder supremo iraní, Ali Jameneí, en los bombardeos de este sábado. Lo ha trasladado bajo condición de anonimato una fuente oficial israelí a los medios de comunicación del país. Su cadáver ha sido hallado, ha agregado. Poco antes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que había “crecientes señales” de que Jameneí había muerto.
Trump habla con los líderes árabes y el secretario general de la OTAN
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dedicado parte de su jornada a contactos con líderes internacionales tras el ataque de sus fuerzas contra Irán. Según ha informado su portavoz, Karoline Leavitt, Trump, que se encuentra en su residencia privada en Florida, Mar-a-Lago, ha hablado en las últimas horas con los líderes de Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. También lo ha hecho con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Durante la mañana, el presidente estadounidense había dialogado por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuyas fuerzas también lanzaron ataques contra objetivos iraníes.
Trump ha seguido los acontecimientos en el golfo Pérsico a lo largo del día acompañado en persona, o a través de comunicaciones seguras, de su equipo de seguridad nacional. Durante la madrugada, mientras tenían lugar los bombardeos, el vicepresidente, J.D. Vance, supervisó lo que ocurría desde la Sala de Crisis de la Casa Blanca, comunicado por teléfono con Trump.
Netanyahu asegura que “hay muchas señales" de que el líder supremo, Alí Jameneí, ha muerto
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado en un discurso a última hora de este sábado que “hay muchas señales” de que el líder supremo iraní, Alí Jameneí, ha muerto en uno de los bombardeos lanzados desde la mañana junto con el ejército de Estados Unidos.
Los ataques iniciales de Israel contra Irán a primera hora del día tuvieron como objetivo a unos 30 líderes del régimen iraní y jefes militares, según medios locales.
El alcalde de Nueva York condena “la escalada catastrófica en una guerra de agresión ilegal”
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha condenado sin paliativos la ofensiva contra Irán. En una publicación en la red social X, Mamdani, socialista y musulmán, ha asegurado que los ataques militares “llevados a cabo por Estados Unidos e Israel marcan una escalada catastrófica en una guerra de agresión ilegal” que abre “un nuevo escenario de guerra”. “Los estadounidenses no quieren esto. No quieren otra guerra por un cambio de régimen”, sino alivio a la crisis de asequibilidad que padecen.
El regidor de la ciudad con mayor porcentaje de población judía fuera de Israel afirma también que, en colaboración con las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia, pretende “garantizar que todos los neoyorquinos estén seguros”, mediante, entre otras cosas, el incremento de las patrullas de vigilancia en lugares sensibles. Mamdani dedica un mensaje directo “a todos los neoyorquinos iraníes” para asegurarles que están a salvo en la ciudad, pero no hace mención a la comunidad judía. Durante la campaña electoral que le llevó a la alcaldía, el político demócrata se manifestó reiteradamente en contra de la guerra de Gaza y aseguró que, en caso de que fuera elegido, detendría a Benjamín Netanyahu si el primer ministro israelí pisaba Nueva York.
