Muere un joven de 26 años en una fiesta ‘rave’ en Cardedeu (Barcelona)

Un joven de 26 años murió ayer mientras participaba en una fiesta rave en Cardedeu (Barcelona). La víctima fue hallada en el interior de una furgoneta, inconsciente, según fuentes policiales. Los sanitarios que llegaron al lugar confirmaron que había fallecido. Los Mossos d’Esquadra descartan signos de violencia en la muerte, a la espera de que la autopsia que aclare la causa del deceso.

El aviso llegó poco antes de las doce de la mañana del sábado, conforme habia una persona que necesitaba asistencia sanitaria, en una finca de Cardedeu. Los amigos de la víctima echaron a faltar al joven, al que finalmente encontraron en el interior de una furgoneta, indispuesto.

Cuando los Mossos llegaron al lugar, la fiesta había finalizado, pero allí seguían todos los elementos propios de una rave, como los equipos de música, altavoces y generadores de electricidad. Aunque en la zona ya solo quedaban medio centenar de personas, la policía continuó supervisando el lugar para asegurarse de que finalmente los vehículos abandonaban la zona.

El pasado mes de noviembre, una persona falleció también en el contexto de una fiesta rave en Santa Linya (Lleida). El joven, de 30 años y vecino de Barcelona, sufrió un ataque al corazón y logró ser asistido en un primer momento por asistentes en la fiesta y una patrulla de Mossos en el lugar. Finalmente, falleció en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde fue trasladado en estado crítico.