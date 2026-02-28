Estados Unidos propone bloquear las cuentas del banco suizo en el origen de la investigación sobre el rescate de Plus Ultra

La Administración de Donald Trump propuso este jueves bloquear las cuentas del banco suizo MBaer en territorio estadounidense por su presunta implicación en operaciones de blanqueo de fondos vinculadas a los regímenes de Venezuela, Rusia e Irán. Entre las operaciones que la Agencia de Control de Delitos Financieros del Gobierno de Estados Unidos reprocha al banco MBaer, una pequeña institución financiera creada en 2018 y con sede en Zürich, se citan dos cuentas a nombre del inversor suizo en el origen de la investigación por el rescate de Plus Ultra, la aerolínea de capital venezolano que en 2021 recibió préstamos por valor de 53 millones de euros por parte del Gobierno español.

Las sospechas de Estados Unidos se centran sobre todo en las diversas tramas de corrupción orquestadas en torno a la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), “saqueada durante décadas”, según la nota oficial, y que supuso pérdidas de millones de dólares. “Las tramas incluían sobornos, blanqueo de capitales y administración desleal, lo que dio lugar a investigaciones estadounidenses e internacionales en torno al año de la fundación de MBaer”, asegura el documento.

Los presuntos saqueadores habrían tratado de blanquear la mayor parte de esos fondos a través de bancos europeos, y en particular de MBaer. Entre los beneficiados por la tolerancia del banco suizo se cita a Alex Saab, el presunto testaferro del expresidente venezolano actualmente detenido en Nueva York, Nicolás Maduro; Alessandro Bazzoni, sancionado por Estados Unidos y por entonces accionista minoritario de MBaer, y el empresario José Luis Chávez Calva.

El vínculo con la investigación sobre el rescate a Plus Ultra, sin embargo, remite al inversor suizo de origen holandés, que aunque no se cita expresamente, sí aparece referenciado por las noticias de prensa española en las que se basa y a quien desde 2021 vinculan con el régimen de Maduro. “A principios de 2025, supuestamente estaba siendo investigado por las autoridades suizas y francesas por blanquear el producto de fondos malversados por funcionarios públicos venezolanos, entre otros medios, a través de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas SA”, recoge la propuesta de sanción.

Según la propuesta del Tesoro, “una de las dos cuentas de MBaer del inversor suizo recibió más de 519.000 dólares [440.000 euros actuales] en 2021 de Plus Ultra”, el año en que el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó un rescate por valor de 53 millones de euros. “Y [dado] que esa misma cuenta pagó un salario a una persona que posteriormente fue identificada como facilitadora del blanqueo, la Agencia de Control de Delitos Financieros considera que es probable que la cuenta se utilizara para blanquear fondos procedentes de la corrupción pública venezolana”.

La investigación judicial en España, que esta semana ha pasado a ser competencia de la Audiencia Nacional, permanece bajo secreto, pero la sospecha principal se centra en el rescate del Gobierno a la compañía Plus Ultra y si este se utilizó, en realidad, para blanquear fondos venezolanos. En plena negociación del rescate y con la empresa al borde de la bancarrota, Plus Ultra recurrió a dicho inversor suizo, Simon Leendert, para que entregara una serie de préstamos por algo más de un millón de euros que luego se devolvieron con el dinero del rescate.

La compañía asegura que todo fue legal, que el dinero se transfirió con luz y taquígrafos a través de bancos españoles, además de que se había declarado a la SEPI que así se haría. Pero tanto la Fiscalía de Francia como la de Suiza han enviado peticiones de colaboración a la Fiscalía Anticorrupción española ante las dudas por estas operaciones.

En el marco de esa investigación, a Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detuvo al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, a su consejero delegado, Roberto Roseli, y a un empresario alicantino con vínculos comerciales y de amistad con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez. Los dos Julio Martínez y Roseli pasaron 48 horas en los calabozos y quedaron en libertad. La investigación sigue secreta, ahora en manos de la Audiencia Nacional.