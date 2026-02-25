El presidente de Plus Ultra sobre el rescate: “No hubo trato de favor ni injerencias”

Julio Martínez Sola se acoge a su derecho a no declarar en el Senado, pero defiende que la ayuda del Estado no fue un regalo

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha llegado este miércoles al Senado y ha anunciado nada más empezar que no iba a declarar por estar imputado en un investigación que permanece bajo secreto. Martínez Sola ha cumplido su palabra y no ha abierto la boca durante más de hora y media de preguntas. Únicamente ha leído un comunicado inicial defendiendo su compañía de aviación que está bajo el foco por la presunta utilización del dinero del rescate que el Gobierno le otorgó en 2021 (53 millones de euros) para blanquear fondos de Venezuela: “No hubo trato de favor ni injerencias”, defendió.

“Hubo un proceso reglado con controles, con informes y con condiciones muy estrictas que se han ido cumpliendo. Nadie nos ha regalado nada”, ha señalado Martínez Sola en la comisión de la Cámara alta que el PP creó para investigar los contratos de mascarillas relacionados con el caso Koldo, pero que se ha convertido ya en un lugar en el que citar a cualquier imputado de las causas más mediáticas del panorama judicial. “Quiero ser muy claro en este punto: no hubo procedimiento excepcional al margen de la norma. No hubo trato de favor ni injerencias indebidas. No hubo ayudas ilícitas”, ha apostillado.

Martínez Sola no lo ha tenido fácil. Los senadores han tratado de sacarlo del camino del silencio, a base de preguntas amenazantes, pero no ha habido éxito. Esas palabras iniciales con las que garantizaba su “colaboración con la Justicia” y hablaba de “acusaciones infundadas” fueron las únicas que salieron de su boca en toda la mañana.

El senador del PP Gerardo Camps fue el que más empeño le puso. “Esta comisión no es un mero trámite formal ni un acto protocolario”, le advirtió. “El control parlamentario no consiste en escuchar un relato bilateral. Estará eludiendo el deber de colaboración. La opacidad nunca es neutra”, siguió. Pero nada. Martínez Sola bebió agua y continuó impertérrito ante las cientos de preguntas que no le rozaron la chaqueta. “Si calla, oculta”, lo intentó Camps. Le llegó a comparar con Koldo García, quien tampoco habló. Pero ni con esas.

Martínez Sola, de brazos cruzados durante buena parte de la sesión, sólo abría mucho los ojos o cabeceaba cuando alguna cuestión le parecía alocada. Como mucho, miraba hacia el final de la Sala Campoamor donde se ubicaba su abogado. Sin hablar, su mera presencia le recordaba que lo mejor era guardar silencio.

Todas las intervenciones se dirigían en la misma dirección y terminaban en un triángulo indivisible: Julio Martínez Martínez, Venezuela y José Luis Rodríguez Zapatero. “¿Qué contactos tenía Julio Martínez en Venezuela? ¿Quién le abría la puerta? ¿Iba Zapatero con él?“, quiso saber Paloma Gómez de Vox. ”¿Conoce usted al expresidente José Luis Rodríguez Zaptero? Conocer a un expresidente del Gobierno no incrimina a nadie, faltaría más", insistió el senador del PP.

En el turno del PSOE no hubo preguntas, sino reproches sobre cómo los populares han pervertido el sentido de la comisión de investigación parlamentaria. “Me gustaría poder decirle otra cosa, pero la realidad es la que es. Está usted hoy sentado aquí porque estamos en precampaña electoral de Castilla y León”, relató el senador del PSOE José Latorre. “Siguen el mismo patrón. Son ustedes bastante previsibles. Podría ir el PSOE a un notario a dar fe de a quiénes van a traer ustedes en las próximas sesiones”, añadió.

Por lo pronto, el lunes está citado el expresidente Zapatero. Y ahí también incidió Latorre: “Su objetivo hoy aquí no es ni siquiera preguntarle al señor Martínez. Su objetivo hoy aquí es atizar políticamente al señor José Luis Rodíguez Zapatero. O más bien embestir políticamente. Que es lo que vienen ustedes acostumbrados a hacer. En esto tristemente se ha convertido esta comisión”.