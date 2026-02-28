Oblak salva al Atlético y Julián le asegura los tres puntos

Julián Alvarez, tantas veces señalado como causa de los males del Atlético en esta temporada errática, enganchó un balón rechazado en el minuto 93 y facturó tres puntos en el Carlos Tartiere. El Oviedo había tirado seis veces contra la portería de Oblak, verdadero sostén de los visitantes. El partido se le escapaba al Atlético cuando el punta argentino, que entró en la segunda parte, clavó un tiro que pone a su equipo en el tercer puesto de la Liga, empatado a puntos con el Villarreal.

OVI Oviedo 0 Aarón Escandell, Dani Calvo, Javi López, Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min. 79), David Carmo, Haissem Hassan (Thiago Fernández, min. 71), Ilyas Chaira (Luka Ilic, min. 71), Alberto Reina (Santi Cazorla, min. 79), Nicolás Fonseca (Santiago Colombatto, min. 64), Kwasi Sibo y Federico Viñas ATM Atlético 1 Jan Oblak, Robin Le Normand, Nahuel Molina, José María Giménez, Julio Díaz, Rodrigo Mendoza (Koke, min. 60), Johnny Cardoso (Antoine Griezmann, min. 60), Álex Baena, Thiago Almada (Marcos Llorente, min. 71), Ademola Lookman (Julián Alvarez, min. 45) y Alexander Sørloth (Giuliano Simeone, min. 60) Goles 0-1 min. 93: Julián Álvarez Arbitro César Soto Grado

Tarjetas amarillas Nacho Vidal (min. 41), Le Normand (min. 44), Javi López (min. 70), Nahuel Molina (min. 70)

Simeone dice que prefiere llamarlo “gestión”. Al entrenador del Atlético no le gusta hablar de “rotación”. Las palabras esconden un reverso oscuro que es fuente de equívocos. Cualquier término escondido en un mensaje puede desequilibrar el estado emocional de un grupo de 20 chicos sometidos a grandes tensiones, y en la plantilla del Atlético hay demasiados jóvenes, demasiados futbolistas en proceso de cocción, demasiada gente que puede pensar que hay ciertos compromisos que ya no son prioritarios. Siguen siendo los veteranos los que sostienen al equipo en esta temporada extraña y la mayoría comenzaron el partido de Oviedo en el banquillo. Fueron los más nuevos y los más tiernos los que salieron al campo a pelear por una Liga cuyo líder se escapaba a 15 puntos antes del pitido inicial en el Tartiere.

Julio Díaz, debutante del filial, Nahuel, Giménez, Le Normand, Rodrigo Mendoza, Almada, Baena, Lookman... A falta de eufemismos: suplentes. Hasta siete cambios hizo Simeone después del duelo de Champions contra el Brujas y el mensaje, quiera o no, apuntó a reservar fuerzas para la vuelta de la semifinal de Copa con el Barça el martes en el Camp Nou. El efecto fue irregular. Se sintió en el mediocampo especialmente. La suma de Cardoso, Almada, Mendoza y Baena —mezcla insólita— no esponjó. Les pesó la falta de práctica. Intentaron entenderse. Se esforzaron por meterse en el partido pero no tuvieron continuidad, se dejaron anticipar y lo sufrieron todos a su alrededor. Sorloth se vio aislado porque no pudo recibir balones para dar el último toque y tuvo que enredarse en acciones fuera del área, ahí donde afloran sus carencias. En el otro extremo los defensas se quedaron sin filtros. A contrapié.

Oblak dio muestras desconfianza cuando empezó a sacar en largo. El Oviedo hizo de la simplificación un poder. Le cerró todos los espacios a Sorloth —no como el Brujas— libró su suerte a los balones divididos y ante la confusión de los volantes contrarios buscó al intrépido Ilyas Chaira. Un pase del catalán a Fede Viñas provocó el primer tiro de la noche. Mano a mano, lo paró Oblak después de achicar a toda velocidad. Fede Viñas destacó entonces como cazador de centros como calabazas ante el nerviosismo de Le Normand. El uruguayo se creció en el cuerpo a cuerpo y Hassan lo abasteció de munición. Hassan olfateó la bisoñez de Julio Díaz y lo encaró. Siempre con éxito. A la primera conectó con Chaira. Chaira cabeceó solo a la escuadra. No la metió porque Oblak, que había interpretado el peligro en el primer palo, se le interpuso con un manotazo.

Griezmann observó las acciones de pie en el banquillo, por detrás de Simeone. Allí se produjo una tertulia. Llorente, Koke, Julián, y el resto de la plana mayor, discutían los pormenores de un partido que el colista había terminado por controlar. Solo Oblak mantuvo en pie al Atlético. Antes del descanso le sacó un tiro cruzado a Fede Viñas. Se fue al vestuario cabizbajo y orgulloso.

“Le hace bien”

Al Atlético lo arrastraba la corriente cuando Simeone procuró sacar a su equipo del entumecimiento mental. Cambió a Lookman por Julián en la reanudación. Luego quitó a Cardoso, Mendoza y Sorloth, y dio entrada a Koke, Giuliano y Griezmann. El Atlético ganó en convicción y en agresividad, pero el Tartiere ya se inflamaba y con el ingreso de Cazorla el Oviedo ganó lucidez para compensar la fatiga. Oblak siguió metido en harina y el partido, sin propietario, se repartió entre las dos áreas, con las inmediaciones del arco local cada vez más recargadas por el peso específico de los relevos del banquillo.

El Oviedo se atrincheraba en el descuento cuando Julián Alvarez se quedó con un rechace, se lo llevó con la derecha ante Sibo y con un golpe de zurda lo mandó a la cepa del palo derecho de Aarón Escandell. Hacía cuatro meses que el argentino no marcaba en Liga. “El gol le hace bien a él y al equipo”, apostilló Simeone después. El protagonista lo celebró con desenfreno en medio de la decepción general de la multitud que le contemplaba desde las tribunas.