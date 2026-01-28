El Atlético necesita golear al Bodo Glimt en medio de la sequía de Julián Alvarez

Ganar al modesto Bodo Glimt noruego, a ser posible con una amplia ventaja de goles, y esperar los resultados de ocho de los 12 equipos equipos que el Atlético de Madrid tiene por delante y puede superar en la liguilla de la Champions League para poder meterse entre los ocho primeros. Una goleada este miércoles en el Metropolitano (21.00, Movistar) es la vía más factible para que Diego Pablo Simeone y sus futbolistas rebasen en la tabla a cuatro de esos ocho clubes que le aventajan en la tabla y eviten así la ronda de dieciseisavos de final que disputan del noveno al vigesimocuarto clasificado. Dos partidos a todo o nada concentrados en una semana (17-18, 24-25 de febrero) con el calendario ya tupido de partidos por la Liga y las eliminatorias de la Copa del Rey: el Atlético se mide el 5 de febrero al Betis en La Cartuja en cuartos de final.

La necesidad de golear se le presenta al conjunto rojiblanco en medio de un bache preocupante de efectividad que, al menos, enmendó el pasado domingo ante el Mallorca (3-0). En los cinco duelos precedentes, el Atlético contabilizó un total de 85 remates, según los datos de Opta, y solo sumó un gol por encuentro: Real Sociedad (1-1), Deportivo (0-1), Real Madrid (2-1), Alavés (1-0) y Galatasaray (1-1). Los porcentajes de acierto oscilaron en esos cinco partidos entre un 4,35% ante el Alavés (23 remates) y un 10% ante la Real Sociedad (10 remates). Registros muy deficientes para un equipo que aspira a, cuando menos, estar en la pelea por los títulos.

La falta de tino del Atlético tiene en Julián Alvarez a su máximo exponente. El atacante argentino no marca desde el pasado 8 de diciembre ante el PSV Eindhoven (1-3), cuando aprovechó un pase de Sorloth, la única asistencia que registran como pareja, para marcar a placer. En Liga, Julián Alvarez no marca desde el 1 de noviembre ante el Sevilla (3-0). Desde esa fecha, está estancado en siete goles en la competición doméstica, para un total de 11 con los cuatro que acumula en la Liga de Campeones. Su porcentaje de acierto en el remate es alarmante (14%) respecto al curso pasado (26%).

Sorloth, que salvo el partido de Copa en A Coruña no se ha bajado de la titularidad desde la citada noche de Eindhoven, ha encontrado su mejor momento desde que llegó al Atlético en el verano de 2025. La racha por la que traviesa el fornido noruego le llevó ante el Mallorca a igualar los siete tantos de su compañero de ataque en la Liga. Con el gol que suma en la Copa y otro en la Champions acumula nueve goles en lo que va de temporada. Como en el caso de Julián Alvarez, Sorloth también ha bajado esta temporada en puntería (15%) respecto a la campaña pasada (25%). Los 20 goles que suman entre los dos también son una cifra baja para la pareja de ataque de un equipo aspirante cuando el curso acaba de rebasar su ecuador. Esa falta de efectividad de los principales responsables ante el gol ha penalizado al Atlético, del que se puede decir que en Liga tiene más juego que puntos. Simeone, consciente de esa merma, también reclama goles a sus centrocampistas.

Con todo, el técnico rojiblanco prefirió no presionar a sus jugadores con la necesidad de una goleada al Bodo Glimt. “Tenemos que jugar el partido que creemos que podemos hacer y no dependemos de nosotros. Dependerá de nosotros solo si hay resultados que nos puedan beneficiar”, zanjó el Cholo.