Mitos y verdades del sarampión: cómo se transmite y quiénes deben vacunarse

El Gobierno de Colombia ha confirmado los primeros tres casos de sarampión, importados al país por personas que viajaron al extranjero. Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud, informó que dos de los casos se presentaron en Bogotá, y del tercero, negó dar más información hasta realizar la reunón en la sala de análisis de riesgo.

El avance del sarampión en América ha encendido las alarmas. Durante el inicio del año se registró un aumento de 40 veces con respecto al mismo periodo de 2025. México es el país con más casos confirmados con 4.966 en 2026. Estados Unidos notificó 1.136 casos confirmados en el mismo periodo y Canadá tiene 239 casos confirmados, por lo que Pava recalcó la importancia de vacunarse si es que los ciudadanos colombianos planean asistir al Mundial de Futbol que se llevará a cabo a partir del 11 de junio en estos tres países como sedes; “queremos entonces recomendarles (…) la necesidad de que tengan una dosis de refuerzo si piensan viajar a países como México, Estados Unidos y Canadá”, solicitó.

Cómo se transmite el sarampión

Como cualquier otro virus respiratorio, el sarampión se contagia a través del aire, al inhalar gotas microscópicas expulsadas por una persona enferma cuando habla, tose o estornuda, que se mantienen suspendidas en el aire y contienen una carga suficiente del virus para provocar una infección. Los epidemiólogos utilizan un indicador llamado número reproductivo básico —representado como R0— para conocer la facilidad con la que se propaga una enfermedad infecciosa. “El número reproductivo básico define qué tantos contagios puede provocar una persona que está enferma en una población que no tiene protección”, explica a este diario Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero del programa de riesgos epidemiológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Para el sarampión, el R0 se calcula entre 16 y 18, “esto quiere decir que una persona con sarampión podría contagiar hasta a 18 personas que no estuvieran protegidas. Con esto, decimos que es el virus más contagioso que hay”, asegura, haciendo énfasis en que el cálculo siempre se basa en un escenario de transmisión óptima, “en el que no se implemente ninguna medida para frenarlo”.

Para dimensionar cuán contagioso es el sarampión, Rodríguez pone el ejemplo de covid-19 en uno de los momentos de mayor transmisibilidad de la pandemia, el verano de 2021 en plena ola provocada por la variante delta: “El virus mutó y tuvo características que le permitían ser más contagioso, y se calcula que ahí una persona podía contagiar a cuatro”. En el caso de la influenza estacional, explica, los momentos de mayor actividad durante las epidemias arrojan un R0 entre 1,5 y 2,5.

¿Funcionan las medidas de prevención distintas a la vacunación?

Cuando un virus comienza a circular, es necesario reforzar tanto la inmunización, como las medidas para frenar los contagios, las mismas que se popularizaron durante la pandemia del nuevo coronavirus. “Cuando no tienes transmisión del virus todo es vacunación, pero cuando lo tienes, debes vacunar, tienes que extremar la vigilancia y evitar contagios en la comunidad aplicando medidas generales: cubrebocas en los enfermos, aislarse en caso de enfermedad, higiene de manos y de superficies, de los objetos y artículos usados por el enfermo y ventilación”, afirma.

Quiénes deben vacunarse

En Colombia se deberán aplicar la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) o la vacuna bivalente SR en alguno de los 3.000 puntos de vacunación, a través de equipos extramurales y Equipos Básicos de Salud desplegados en aeropuertos, puertos, pasos fronterizos.

Dosis cero (que no cuenta para el esquema de vacunación rutinario debido a los anticuerpos maternos) de la vacuna sarampión-rubéola a la población de 6 a 11 meses y 29 días. Deberán completar el esquema a los 12 y 18 meses

Niños de 1 a 10 años, que no tengan las dos dosis de la triple viral

Niños y adolescentes de 6 a 16 años deberán recibir una dosis adicional si no participaron en la campaña de 2020 - 2021

Viajeros de 11 a 59 años sin registro de vacunación, deben recibir una dosis al menos 15 días antes del viaje

Las IPS deberán verificar el esquema y aplicar dosis adicionales de ser necesario

Personas vinculadas al turismo o transporte

Por qué los adultos mayores están más protegidos

A diferencia del escenario habitual con enfermedades respiratorias como el covid-19 y la influenza estacional, donde la prioridad en las campañas de vacunación está puesta en los adultos mayores, el caso del sarampión es particular: el Gobierno ha establecido que las personas mayores de 60 años no necesitan vacunarse, pues la alta circulación del virus en el último medio siglo les ha conferido una inmunidad duradera y efectiva. “Los adultos mayores tienen protección por su historia de vida, porque vivieron su infancia en un momento epidemiológico en el que había muchos casos de sarampión. Durante las décadas de los cincuenta, sesenta, setenta y ochenta circuló mucho el virus y todos los que en ese momento eran niños y niñas se contagiaron, se enfrentaron al virus de alguna manera, lo conocieron e hicieron inmunidad; sobrevivieron y hoy tienen una protección duradera”, dice Rodríguez.

En la década de los 70, la introducción de la vacuna contra el sarampión provocó caídas en la incidencia del virus, al mismo tiempo que extendió la cobertura de personas vacunadas, un escenario en el que la protección de la población dejó de ser una consecuencia de haber resuelto la enfermedad natural y empezó a ser una consecuencia de la vacunación, explica Rodríguez. “La inmunidad que te confiere haber tenido la enfermedad natural es mejor que la de la vacuna, porque el cuerpo responde de otra manera a los virus virulentos que a los virus atenuados de las vacunas”. El experto en enfermedades infecciosas explica que todos los estudios que evalúan el nivel de anticuerpos de las personas a nivel poblacional indican que el grupo etario de mayores de 50 años presenta “niveles protectores suficientes, que no están en riesgo, como sí lo están los más pequeños”.