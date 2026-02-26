Dos candidatos al Congreso desaparecen en distintas regiones de Colombia

Con todas las alarmas encendidas por la extendida amenaza de la violencia política en Colombia, dos candidatos en las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo han sido reportados como desaparecidos en distintas regiones del país, alejadas entre sí. Se trata de Ana Guetio, aspirante a una de las llamadas curules de paz en la Cámara de Representantes, quien se encontraba en el convulso departamento del Cauca, y de Andrés Vásquez, un candidato conservador al Senado que visitaba a su padre en Cesar, a casi mil kilómetros de distancia.

El equipo de campaña de Guetio, una indígena nasa que se presenta por uno de los escaños creados para garantizar la representación de las víctimas, le perdió el rastro en la noche del miércoles cuando se dirigía al municipio de Morales, Cauca. Al momento de su desaparición, explican en un comunicado, se encontraba adelantando su agenda pública en el marco del cierre de campaña en los departamentos vecinos de Nariño y Cauca, sobre el andén del Pacífico, y venía de tener un encuentro con ciudadanos en el municipio de El Tambo. “Ante esta grave situación, solicitamos de manera urgente a quienes tengan información sobre su paradero, a las autoridades competentes y a las organizaciones defensoras de derechos humanos, activar todos los mecanismos necesarios para garantizar su pronta liberación y su regreso con vida”, afirma el texto.

Esos 16 escaños en la Cámara –conocidos formalmente como circunscripciones transitorias especiales de paz, o Citrep– representan a las víctimas del conflicto de los territorios más afectados por la guerra, donde se implementan planes particulares de desarrollo –o PDET, en la jerga gubernamental–. Guetio, de hecho, es una lideresa que formó parte de la mesa nacional de víctimas, ha hecho parte del Consejo Regional Indígena del Cauca y está avalada en su candidatura por el resguardo indígena de Honduras, en Morales. El análisis de los factores de riesgo electoral para las circunscripciones de las curules de paz revela un alarmante aumento en la gravedad de los peligros que atraviesan esas regiones, de acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), una preocupación que comparte con otras entidades, como la Defensoría del Pueblo. En el mismo Cauca, sin ir muy lejos, una de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC mantuvo este mes secuestrada por varias horas a la senadora indígena Aida Quilcué.

“Mi territorio, el Cauca, se rehúsa a seguir siendo un territorio condenado al miedo y al dolor”, expresó la vicepresidenta Francia Márquez sobre el departamento en el que nació. “Exigimos la entrega, respetando la vida, dignidad e integridad, de Ana Guetio”.

También el Partido Conservador ha confirmado la desaparición de su candidato al Senado, el abogado Andrés Vásquez, quien visitaba a su padre en Pelaya, Cesar, y planeaba salir para la cercana Aguachica a una reunión. En la mañana de este miércoles, sus familiares encontró su vehículo desocupado, con las puertas abiertas y su celular, su billetera y sus demás pertenencias en el interior. “Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos”, escribió en sus redes sociales la colectividad al hacer la denuncia. Hasta el momento no hay más detalles de una situación que los familiares califican como secuestro, pero que las autoridades mantienen en la categoría de desaparición.

“Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la Fuerza Pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares”, reaccionó en sus redes sociales el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, sobre ambos casos. “La Fuerza Pública no permitirá que el miedo o la violencia pretendan interferir en el ejercicio de los derechos políticos en ningún rincón del país”, agregó en un mensaje en el que promete absoluta reserva y protección a los ciudadanos que tengan información que permita ubicar a los candidatos.

En una campaña que ya se vio sacudida desde el año pasado por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá, la violencia acecha. En medio de un clima de deterioro de la seguridad, que incluye el asesinato de líderes sociales, los colombianos se preparan para volver a las urnas en los comicios legislativos y presidenciales de este 2026. En varias regiones, a la violencia recrudecida se le suman los peligros de fraude. De cara a las elecciones nacionales de 2026, de los 1.100 municipios que tiene Colombia, hay 170 con algún nivel de riesgo electoral donde coinciden factores indicativos de fraude y de violencia, de acuerdo con los Mapas y Factores de Riesgo Electoral 2026 de la MOE. De estos 170 municipios, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio, detalla ese estudio.

El andén Pacífico colombiano concentra los municipios con mayor riesgo electoral extremo, de manera particular en el Cauca, pero también en el Valle del Cauca y Chocó. Después viene la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, que ha sido escenario de una crisis humanitaria de enormes dimensiones por los enfrentamientos entre el ELN y otra disidencia de las FARC. Otros focos de alerta están en Arauca, también sobre la frontera, donde acribillaron a comienzos de mes a los escoltas del senador Jairo Castellanos, además del selvático departamento de Guaviare y en el medio y bajo Cauca antioqueño.