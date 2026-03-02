Manu Sánchez reivindica la sanidad pública en ‘Lo de Évole’: “Soy incapaz de hacer la cuenta de lo que yo le he costado al sistema con mi tratamiento contra el cáncer”

La entrevista del humorista Manu Sánchez en Lo de Évole dio un gran resultado este domingo a La sexta. Alcanzó un gran 11,4% de cuota de pantallas, con una media de 1.438.000 espectadores. Se trata del segundo programa más visto de la temporada. El andaluz, exparticipante de Tu cara me suena, se abrió en canal durante su encuentro, grabado en la Cartuja Center CITE de Sevilla ante 2.000 personas.

Sánchez y Évole hablaron de enfermedad (el cáncer del primero, que tiene desde 2023, y la catalepsia del segundo), de televisión y de lucha de clases.

El humorista se reafirmó en sus opiniones políticas tras haber disfrutado de un costoso tratamiento en la sanidad pública. “Yo creía en el reparto de la riqueza antes de estos dos últimos años. Podía decir que pagaba la mitad de lo que gano en un acto de generosidad. ¿Sabes lo que digo ahora? Que soy incapaz de hacer la cuenta de lo que yo le he costado al sistema en estos dos últimos años”, defendió.

Tras confesar que cuenta con una buena posición económica, el andaluz defendió ante Évole “un socialismo de yate y chalé“. ”Yo trabajo mucho, pago el máximo de impuestos y con lo que me sobra me compro lo que me da la gana“, dice, al tiempo que recuerda que no vota a la izquierda por interés propio, ya que es un voto que a título personal no le conviene. “Si no te cuesta dinero, no son principios”, argumentó. “Todos tenemos que tener derecho a las gambas, hay gente de la derecha que se cree que las gambas solo son para ellos”.

Entre los miles de asistentes al encuentro, Jordi Évole saludó a varias figuras publicas, como al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla; a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero; y al exdiputado de Unidas Podemos Diego Cañamero.

Ante estos políticos, el humorista lamentó que “se nos esté olvidando la lucha de clases” y pone como ejemplo a los MENAS, menores no acompañados. “Lo que estorba de ellos es que son pobres. Cuando el moro que viene llega a Marbella con el yate grande, le abren las tiendas de noche”. “Se nos están ofreciendo muchas luchas que son transversales, que pueden ir en paralelo, que son compatibles: el ecologismo, el animalismo... Hay muchas luchas, y benditas sean todas. Pero creo que también se está desdibujando la lucha de clases y que hay que intentar tirar un poquito la manta hacia ella”, concluyó.