Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
Lo de Évole

Manu Sánchez reivindica la sanidad pública en ‘Lo de Évole’: “Soy incapaz de hacer la cuenta de lo que yo le he costado al sistema con mi tratamiento contra el cáncer”

El cómico andaluz se encontró con el comunicador catalán en Sevilla para hablar de enfermedad y de lucha de clases

El humorista andaluz Manu Sánchez durante su participación en 'Lo de Évole'ATRESMEDIA
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La entrevista del humorista Manu Sánchez en Lo de Évole dio un gran resultado este domingo a La sexta. Alcanzó un gran 11,4% de cuota de pantallas, con una media de 1.438.000 espectadores. Se trata del segundo programa más visto de la temporada. El andaluz, exparticipante de Tu cara me suena, se abrió en canal durante su encuentro, grabado en la Cartuja Center CITE de Sevilla ante 2.000 personas.

Sánchez y Évole hablaron de enfermedad (el cáncer del primero, que tiene desde 2023, y la catalepsia del segundo), de televisión y de lucha de clases.

El humorista se reafirmó en sus opiniones políticas tras haber disfrutado de un costoso tratamiento en la sanidad pública. “Yo creía en el reparto de la riqueza antes de estos dos últimos años. Podía decir que pagaba la mitad de lo que gano en un acto de generosidad. ¿Sabes lo que digo ahora? Que soy incapaz de hacer la cuenta de lo que yo le he costado al sistema en estos dos últimos años”, defendió.

Tras confesar que cuenta con una buena posición económica, el andaluz defendió ante Évole “un socialismo de yate y chalé“. ”Yo trabajo mucho, pago el máximo de impuestos y con lo que me sobra me compro lo que me da la gana“, dice, al tiempo que recuerda que no vota a la izquierda por interés propio, ya que es un voto que a título personal no le conviene. “Si no te cuesta dinero, no son principios”, argumentó. “Todos tenemos que tener derecho a las gambas, hay gente de la derecha que se cree que las gambas solo son para ellos”.

Entre los miles de asistentes al encuentro, Jordi Évole saludó a varias figuras publicas, como al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla; a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero; y al exdiputado de Unidas Podemos Diego Cañamero.

Ante estos políticos, el humorista lamentó que “se nos esté olvidando la lucha de clases” y pone como ejemplo a los MENAS, menores no acompañados. “Lo que estorba de ellos es que son pobres. Cuando el moro que viene llega a Marbella con el yate grande, le abren las tiendas de noche”. “Se nos están ofreciendo muchas luchas que son transversales, que pueden ir en paralelo, que son compatibles: el ecologismo, el animalismo... Hay muchas luchas, y benditas sean todas. Pero creo que también se está desdibujando la lucha de clases y que hay que intentar tirar un poquito la manta hacia ella”, concluyó.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lékué Cesta XL de silicona para freidora de aire. COMPRA POR 14,90€
escaparate
Luces para armario o cocina con 5 niveles de brillo y regulación continua. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Encendedor eléctrico con carga USB y notificación de batería. COMPRA POR 9,99€
escaparate
Regleta para enchufes múltiples 6 en 1. COMPRA POR 20,39€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_