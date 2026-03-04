Cómo votar en el exterior para las elecciones de Congreso y consultas presidenciales de Colombia

Una guía para residentes fuera del país sobre fechas, requisitos y ubicaciones para participar en la jornada legislativa y en las consultas de aspirantes a la jefatura del Estado

Los colombianos en el exterior tienen hasta el 8 de marzo para votar en las elecciones al Congreso de la República y las consultas presidenciales interpartidistas, en un proceso que inició este lunes. Más de 1,2 millones de colombianos están habilitados en 253 puestos de votación distribuidos en 67 países, donde no solo pueden votar al Senado, sino que tienen una circunscripción específica en la Cámara de Representantes. Las votaciones avanzan en mesas distribuidas en consulados y secciones consulares, con resultados preliminares esperados para el domingo, coincidiendo con la jornada nacional.

Requisitos para votar y proceso de inscripción de cédula

Para ejercer el sufragio, los colombianos deben cumplir tres condiciones esenciales: ser ciudadanos por nacimiento o naturalización, portar la cédula de ciudadanía original y estar inscritos en el censo electoral del consulado correspondiente. No se aceptan pasaportes, contraseñas ni otros documentos. La inscripción fija el puesto de votación permanente en ese consulado y es gratuita; si ya se realizó previamente en el mismo lugar, no es necesario repetirla.

La inscripción se realiza personalmente en el consulado más cercano, donde se presenta la cédula de ciudadanía y se registran los datos biométricos. También está habilitado un proceso digital en el portal https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/, con autenticación biométrica facial: se ingresa el número de cédula, los datos de residencia y contacto, y la confirmación llega por correo electrónico. Para estas elecciones de Congreso en el exterior, el plazo de inscripción cerró el 8 de enero de 2026, pero la plataforma seguirá disponible para actualizar el puesto de votación de cara a las presidenciales del 31 de mayo, cuyo límite es el 31 de marzo. Antes de hacer cualquier trámite, se recomienda verificar en https://consultacenso.registraduria.gov.co/el lugar de votación actual.

Fechas, horarios clave y qué se vota

Las votaciones en el exterior se extienden del 2 al 8 de marzo de 2026. Habrá 1.387 mesas del 2 al 7 de marzo y 1.945 el domingo, instaladas en horarios locales que varían por país; consulte en el consulado o la app aVotar de la Registraduría. Los resultados preliminares se publicarán el 8 de marzo, sin valor jurídico inicial.

Los colombianos en el exterior pueden votar al Senado de la República, ya sea en la circunscripción general o en la especial indígena. También a la Cámara de Representantes, en la que hay una curul específica para ellos, en la llamada circunscripción internacional, que se suele definir con las diásporas en Estados Unidos y España. Son 43 aspirantes de 17 partidos o coaliciones diferentes, incluyendo a la actual congresista por los colombianos en el exterior, la oficialista Carmen Ramírez Boscán.

También pueden participar en las consultas interpartidistas para definir candidatos presidenciales. Se trata de la Gran Consulta, con nueve candidatos de centroderecha y derecha; la Consulta de las Soluciones, con dos aspirantes de centro; y el Frente por la Vida, donde compiten cinco políticos de izquierda o centroizquierda. Estas definirán a tres de los aspirantes para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026 —y una posible segunda vuelta el 21 de junio, si no hay ganador absoluto—.

Estas votaciones se desarrollan en un momento de alta fragmentación en el Congreso y de competencia abierta por la jefatura del Estado, en el que las fuerzas tradicionales buscan conservar su peso frente a coaliciones emergentes y candidaturas que prometen cambios de rumbo. La participación de los colombianos en el exterior resulta clave para definir el equilibrio entre oficialismo y oposición en el Legislativo y para perfilar las coaliciones que llegarán con ventaja a la primera vuelta presidencial.